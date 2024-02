Polaris off Road S’Associe Avec Sebastien Loeb Racing Pour Participer AU Rallye Dakar 2024 Avec Des Machines de Course Prêtes à Courir, Les RZR Pro R Factory

Les coureurs Xavier de Soultrait et Florent Vayssade piloteront le tout nouveau RZR Pro R Factory conçu par Polaris dans la catégorie T4

Les équipes Xtremplus et TH-Trucks aligneront chacune trois pilotes au Dakar 2024 équipés des RZR Pro R

MINNEAPOLIS, MN (27 décembre 2023) – La 46e édition du Rallye Dakar commence le 5 janvier 2024 en Arabie Saoudite, et aujourd’hui Polaris Off Road a annoncé son association avec Sebastien Loeb Racing (SLR), les pilotes SLR Xavier de Soultrait et Florent Vayssade concourront dans la catégorie SSV T4 au volant des machines de course RZR Pro R Factory de Polaris. Soutenue par toute la puissance et l’innovation de l’ingénierie Polaris, l’équipe SLR est bien équipée pour affronter le terrain impitoyable de Dakar, où homme et machine seront poussés à leurs limites.

Basé sur la plateforme révolutionnaire RZR Pro R, le tout nouveau RZR Pro R Factory a été dévoilé plus tôt cette année comme pièce maîtresse de l’équipe Polaris Factory Racing, établissant un nouveau précédent dans l’industrie UTV avec son niveau de puissance, de résistance et de contrôle prêt pour la course. Tout au long de la saison 2023, le véhicule et l’équipe ont prouvé leur supériorité en dominant la concurrence et en remportant le championnat SCORE Pro UTV Open Class avec des victoires à chacun des quatre événements SCORE – San Felipe 250, Baja 400, Baja 500 et Baja 1000. Maintenant, après une première saison réussie dans les sables de Baja, Polaris emmènera le RZR Pro R Factory à Dakar pour ce que beaucoup considèrent comme la course tout-terrain la plus éprouvante du monde.

En utilisant un châssis léger et résistant conforme à la classe FIA T4, un moteur ProStar Fury 2.0L préparé pour la course, des amortisseurs FOX® 3.0 Live Valve X2 Internal Bypass, les deux véhicules SLR RZR Pro R Factory sont plus solides et capables de résister aux exigences de l’événement de près de 8000 kilomètres. De plus, le châssis intègre un espace de rangement pour les pièces de rechange et les outils, une caractéristique impérative car il n’y aura pas d’équipe d’assistance, et les pilotes devront effectuer leurs propres réparations sur le parcours.

« Notre succès avec l’équipe Polaris Factory Racing lors de sa première saison dans la série de courses SCORE Baja, couronnée par une victoire convoitée à la Baja 1000, a été sans précédent et prodigieux, mais le Dakar est une bête entièrement différente. Cela dit, Sebastien Loeb Racing est un programme finement réglé avec un niveau d’expérience énorme au Dakar et ensemble, nous sommes plus qu’enthousiastes à l’idée de mettre le RZR Pro R Factory à un tout nouveau test », a déclaré Alex Scheuerell, directeur technique de Polaris Factory Racing. « Nos incroyables équipes de conception et d’ingénierie ont continué à affiner et à développer la plateforme RZR Pro R Factory spécifiquement pour les rallyes internationaux et les exigences uniques qu’ils imposent à la fois aux pilotes et aux véhicules. Nous sommes ravis de relever ce défi incroyable avec la puissance combinée de l’ingénierie Polaris et de nos incroyables partenaires chez SLR. »

Le rallye international apporte une variété de facteurs uniques et d’exigences à la fois sur les pilotes et les véhicules qui ont dû être pris en compte par l’équipe d’ingénierie de Polaris en termes de considérations de conception et de modifications pour le RZR Pro R Factory existant. Les ingénieurs de Polaris ont mis l’accent sur le poids afin de répondre à l’exigence minimale pour le Dakar, tout en travaillant également à augmenter la visibilité et les lignes de vue. Contrairement aux véhicules RZR Pro Factory utilisés dans la série SCORE en 2023, ces véhicules ont été équipés de pare-brise en verre chauffants complets, d’essuie-glaces, d’une laveuse et d’un kit de soufflante. La facilité de service est également un facteur important dans les courses de rallye, les pilotes étant tenus d’effectuer leurs propres réparations pendant la course. Pour cette raison, l’équipe d’ingénierie a développé une capacité de stockage supplémentaire pour les outils et les pièces de rechange.

En plus de SLR qui aligne deux machines RZR Pro R Factory, l’équipe Xtremplus de Shinsuke Umeda (vice-champions T4 en 2023 dans le championnat du monde de rallye-raid W2RC), Michele Cinotto et Jorge Wagernfuhr seront équipés de RZR Pro Rs modifiés pour la course, ainsi que l’équipe TH-Trucks d’Enrico Gaspari, Daniel González Reina et Domingo Román Pardos qui navigueront également lors de l’événement de deux semaines dans des RZR Pro Rs.

Les équipes soutenues par Polaris affronteront la course la plus difficile du monde à partir du 5 janvier 2024, à AlUla, et finiront le 19 janvier 2024, à Yanbu, en Arabie Saoudite.

Pour en savoir plus, veuillez visiter Polaris.com/RZR ou rejoignez la conversation et suivez sur Facebook sm, Instagram sm, YouTube sm et Xsm. Pour suivre les progrès de l’équipe Sebastien Loeb Racing tout au long du Dakar 2024, suivez sur Instagram sm.

En tant que leader mondial des sports motorisés, Polaris Inc. (NYSE: PII) est à l’origine de percées de produits et d’expériences et de services enrichissants qui ont invité les gens à découvrir la joie d’être à l’extérieur depuis sa création en 1954. La gamme de produits de haute qualité de Polaris comprend les véhicules tout-terrain côte à côte Polaris RANGER®, RZR® et Polaris GENERAL™; les véhicules tout-terrain Sportsman®; les véhicules tout-terrain militaires et commerciaux; les motoneiges; les motos Indian Motorcycle® de taille moyenne et lourde; les moto-roadsters Slingshot®; les quadricycles Aixam; les véhicules électriques Goupil; et les pontons et bateaux de pont, y compris les pontons Bennington leaders de l’industrie. Polaris améliore l’expérience de conduite avec un solide portefeuille de pièces, de vêtements et d’accessoires. Basée dans le Minnesota, Polaris dessert plus de 100 pays à travers le monde.

FOX est une marque déposée de Fox Factory Inc.

