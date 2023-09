CARDO SYSTEMS PROPOSE UNE SOLUTION TOUT-TERRAIN SANS CASQUE

Doté d’un son de qualité supérieure de JBL, le système de communication sans fil intégré au casque rehausse l’expérience hors route en permettant aux conducteurs d’avoir les mains libres et d’être en contact permanent.

Plano, TX (12 septembre 2023) – Toutes les aventures ne nécessitent pas de casque, mais elles nécessitent une communication. C’est pourquoi Cardo Systems, le leader mondial des systèmes de communication sans fil pour les sports motorisés, a annoncé aujourd’hui son nouveau PACKTALK EDGEPHONES ORV pour le segment des véhicules tout-terrain. Le tout nouveau système de communication intégré au casque, au design épuré, apporte tous les avantages du système haut de gamme PACKTALK EDGE ORV de Cardo aux applications tout-terrain sans casque.

Cardo présentera le tout nouveau PACKTALK EDGEPHONES ORV au prochain Sands Sports Super Show, du 15 au 17 septembre, à l’OC Fair & Events Center. Le stand de Cardo se trouvera dans le bâtiment 14, au numéro 1468. En outre, Cardo sera présent à l’UTV Takeover Utah de cette année au Sand Hallow State Park, du 18 au 22 octobre.

Le PACKTALK EDGEPHONES ORV de Cardo est idéal pour les passionnés de tout-terrain à la recherche d’une solution de communication sans casque. Le système offre une communication en temps réel et instantanée entre les conducteurs et les passagers, ainsi qu’avec les utilisateurs d’autres véhicules, offrant un niveau de connectivité constant qui élève l’expérience du tout-terrain à un niveau supérieur. Les EDGEPHONES ORV ne nécessitent aucune installation et sont entièrement sans fil, ce qui permet aux pilotes et aux conducteurs de monter et de descendre de leur véhicule sans avoir à débrancher quoi que ce soit ou à se préoccuper des fils.

Le nouveau système est conçu avec un port de connectivité Air Mount qui intègre de manière transparente le PACKTALK EDGE au sein de l’EDGEPHONES ORV, jumelant jusqu’à 15 utilisateurs à travers le réseau Dynamic Mesh Communication (DMC) de Cardo, toujours actif. PACKTALK EDGE ORV et EDGPHONES ORV offrent une communication cristalline grâce au réseau DMC et au système audio JBL.

« Nous voulions nous assurer que chaque passionné de tout-terrain puisse profiter de l’expérience élevée que Packtalk Edge offre, et PACKTALK EDGEPHONES ORV élargit l’accès à ceux qui choisissent de rouler sans casque », a déclaré Alon Lumbroso, directeur général de Cardo Systems. « Nous sommes ravis d’étendre notre portée sur le marché du tout-terrain en fournissant des solutions qui répondent aux besoins du plus grand nombre de conducteurs. »

Les caractéristiques de série comprennent les éléments suivants :

Air Mount – Un port de connectivité « Air Mount » permet aux pilotes d’activer rapidement et commodément les EDGEPHONES ou d’échanger l’appareil PACKTAK EDGE entre le casque et les écouteurs.

Réduction passive du bruit et filtrage du bruit Micro détachable – Le PACKTALK EDGEPHONES ORV élimine intuitivement les bruits de fond indésirables pour une communication bidirectionnelle claire.

Pliage compact – Après utilisation, le PACKTALK EDGEPHONES se plie facilement pour un transport pratique et un stockage sûr.

Résistant à l’eau pour toutes les conditions – les coussinets et le micro remplaçables permettent aux utilisateurs de rester en contact avec le terrain et sont conformes à la norme IP 54.

Sounds by JBL – Puissants haut-parleurs haute définition de 40 mm conçus à la perfection par les experts de JBL, avec un processeur musical amélioré et trois profils audio.

Garantie de deux ans

Les écouteurs PACKTALK EDGEPHONES ORV de Cardo sont disponibles en tant qu’ensemble avec les nouveaux écouteurs élégants et le système de communication haut de gamme PACKTALK EDGE pour seulement 489 $ us. En tant qu’accessoire séparé, les écouteurs PACKTALK EDGEPHONES ORV sont disponibles pour les clients de PACKTALK EDGE pour 149$ us.

Les écouteurs PACKTALK EDGEPHONES sont également vendus en tant qu’accessoires pour les motos routières et tout-terrain.

Le PACKTALK EDGEPHONES ORV de Cardo sera disponible en pré-commande sur www.cardosystems.com à partir du 12 septembre et sera disponible au détail à la fin du mois de septembre. Cardo et le PACKTALK EDGPHONE ORV organiseront un événement pendant l’UTV TAKEOVER dans l’Utah du 18 au 22 octobre.

Pour plus d’informations sur Cardo Systems, visitez cardosystems.com ou rejoignez la conversation sur Facebook, Twitter et Instagram et voyez toutes les dernières vidéos sur YouTube.

À propos de Cardo Systems

Cardo Systems fournit des dispositifs de communication et des services d’application de pointe pour les amateurs de sports motorisés et d’activités de plein air. Les appareils et les services de Cardo favorisent la sécurité des pilotes et permettent aux motocyclistes, aux pilotes tout-terrain et aux amateurs d’aventure de rester connectés à leur téléphone, à leur musique et les uns aux autres. Cardo a lancé le premier casque d’intercom sans fil Bluetooth pour motos en 2004 et a été à l’origine de la plupart des innovations du secteur depuis lors. Elle est à l’origine de la plupart des innovations du secteur, notamment de l’introduction du premier interphone à maillage, du premier système audio haut de gamme de JBL et du premier dispositif à commande vocale, pour n’en citer que quelques-uns. Les produits Cardo sont vendus dans plus de 100 pays et sont les premiers dispositifs de communication au monde pour les groupes en mouvement.