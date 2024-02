Polaris fait un don de plus de 100 000 dollars à des organisations de conduite tout-terrain et de motoneige grâce à son programme de subventions TRAILS de l'automne 2023

Près de 250 000 dollars de subventions TRAILS accordées en 2023 ; Plus de 3,3 millions de dollars de subventions TRAILS attribuées à des organisations de VHR, de quad et de motoneige à travers les États-Unis et le Canada depuis le début du programme.

Minneapolis, Minnesota (16 novembre 2023) – Aujourd’hui, Polaris Inc. (NYSE: PII), a annoncé un don de plus de 100 000 dollars à des organisations de véhicules hors route (ORV), de véhicules tout-terrain (ATV) et de motoneige à travers les États-Unis et le Canada dans le cadre de son programme de subventions TRAILS. Le programme de subventions TRAILS se concentre sur la promotion d’une conduite sûre et responsable, sur le soutien à la préservation des sentiers et sur l’aide à la protection de l’environnement et des ressources naturelles qui font partie des systèmes de sentiers tout-terrain. En combinant avec les 14 bénéficiaires des subventions TRAILS du printemps 2023 annoncés en avril, Polaris a attribué à 25 organisations dans 19 états américains et trois provinces canadiennes un total de près de 250 000 dollars grâce au programme de subventions TRAILS de cette année.

« Les groupes locaux de VHR sont la colonne vertébrale des communautés de conduite tout-terrain et de motoneige », a déclaré Steve Menneto, président de Off Road, Polaris. « La joie qu’ils trouvent à conduire et le travail qu’ils accomplissent pour que d’autres puissent avoir une expérience similaire incarnent vraiment tout ce qui est spécial dans notre industrie. L’impact collectif de ces organisations est considérable. Polaris est fier de renforcer leurs efforts et de célébrer ceux qui aident à préserver la nature pour la prochaine génération de conducteurs grâce à notre programme de subventions TRAILS. »

Ces 11 organisations ont été nommées bénéficiaires des subventions TRAILS de l’automne 2023 et ont reçu des prix allant jusqu’à 10 000 dollars chacune:

Grand Lake Trail Grooming Inc. (Grand Lake, Colo.) : Aide à soutenir le damage nocturne et l’entretien de 85 miles de sentiers de motoneige et d’utilisation multiple en hiver dans les montagnes du Colorado.

Lexington Highlanders Snowmobile Club (Lexington Township, Maine) : Aide à soutenir le projet du club de rétablir un pont local, d’améliorer les mesures de sécurité sur 40 miles de sentiers et d’ajouter des ponceaux pour diminuer l’érosion et éliminer les passages d’eau.

Mollyockett Sportsman’s Club (West Paris, Maine) : Aide à soutenir l’enlèvement et le remplacement d’un pont crucial qui relie deux systèmes de sentiers.

Alborn Sno-Devils Inc (Alborn, Minn.) : Aide à soutenir le remplacement et l’agrandissement d’un vieux pont pour promouvoir la sécurité des conducteurs et protéger les zones d’eau naturelles à côté du pont.

Woodtick Wheelers ATV/OHM Club (Hackensack, Minn.) : Aide à l’achat d’équipement pour soutenir une conduite sûre grâce à sa formation pour jeunes en VTT.

Lutsen TrailBreakers Snowmobile Club (Lutsen, Minn.) : Aide à soutenir le remplacement d’un pont du système de sentiers principal qui a été emporté lors d’une récente tempête.

E C Riders Snowmobile Club Inc. (Mora, Minn.) : Création d’un nouveau sentier de club pour avoir une section continue de sentier et fournir un système de sentiers plus interconnecté, ainsi que de l’aide pour la réparation de l’équipement pour aider à compléter le travail sur les sentiers.

Great North Woods Riders ATV Club (Pittsburg, N.H.) : Aide à la réparation des sentiers endommagés et à la mise en œuvre de modifications pour aider à prévenir les futurs dommages dus aux inondations et à l’érosion.

Sno-Bees Snowmobile Club Inc (Barre, Vermont) : Aide à soutenir le remplacement de 20 ponceaux et deux ponts sur un système de sentiers impacté par des inondations récentes et à atténuer l’érosion future.

Sno-Eagles Inc. (Eagle River, Wis.) : Aide à la réparation et à la redéfinition d’un système de sentiers local. Les projets comprennent l’installation d’enrochements et d’un ponceau, le reprofilage des sentiers pour limiter l’érosion, la réparation des clôtures et de la signalisation là où les sentiers ont été emportés et nécessitent une réparation.

Thompson Valley ORV Club (Kamloops, Colombie-Britannique, Canada) : Aide au remplacement de l’équipement d’entretien des sentiers qui a été perdu lors d’un incendie l’hiver dernier.

« Une partie de la mission de notre Club est de promouvoir une conduite sécuritaire des VTT pour les jeunes et les adultes dans tout le comté de Cass et les communautés environnantes du Minnesota », a déclaré Paul Vashro, président du Woodtick Wheelers ATV/OHM Club. « En plus d’aider à améliorer l’éducation à la conduite sécuritaire en général, la subvention nous permettra d’acheter un VTT pour jeunes que nous pourrons utiliser dans le cadre de nos cours de formation à la sécurité des VTT pour jeunes, ce qui nous aidera à améliorer l’expérience d’apprentissage pratique pour les étudiants. »

« Les tempêtes violentes et les pluies torrentielles de cet été ont détruit nos sentiers – plus de 50% de notre système de sentiers a été dévasté. Polaris était là pour aider avec une généreuse subvention. Nous n’aurions pas pu commencer à réparer notre système cette année sans cela », a déclaré Dianne Matott, présidente du Great North Woods Riders ATV Club.

Depuis le début du programme de subventions TRAILS en 2006, Polaris a soutenu plus de 370 organisations de VTT, de véhivules tout-terrain et de motoneige à travers les États-Unis et le Canada avec plus de 3,3 millions de dollars de dons.

Attribuées deux fois par an, les subventions TRAILS soutiennent les efforts des organisations à but non lucratif et des clubs de VTT locaux qui utilisent la subvention pour le développement des sentiers, les projets d’entretien, les initiatives d’éducation à la conduite sécuritaire et responsable et d’autres projets.

Pour plus d’informations, y compris comment postuler pour une subvention TRAILS 2024, visitez https://www.polaris.com/fr-fr/trails-application/.

