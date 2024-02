FluidLogic, leader dans les systèmes d’hydratation haute performance

FluidLogic, le leader des systèmes d’hydratation active haute performance, aide les gens à s’épanouir et à vivre une vie plus saine grâce à une hydratation intelligente. Si vous n’êtes pas familier avec Fluid Logic, ils fournissent des solutions d’hydratation pour les coureurs professionnels et les équipes de course à travers les courses hors route et sur route, y compris SCORE, NASCAR et IndyCar. Cela dit, leur expertise va bien au-delà du sport automobile et s’étend à l’ensemble du domaine de l’hydratation et de son impact sur la performance humaine.

Mais au cas où vous penseriez que l’hydratation n’est pas si importante, considérez les faits :

« SOIF = DÉSHYDRATATION » – le fait est que dès que vous ressentez la soif et que vous attrapez de l’eau, vous êtes déjà déshydraté. En vérité, la majorité d’entre nous sont déshydratés au quotidien. Nous ne comprenons tout simplement pas la déshydratation comme nous le croyons.

L’hydratation est CLÉ pour la performance – 1% de déshydratation entraîne une diminution de la performance de 17%. Maintenant, augmentez ce pourcentage avec chaque point de déshydratation. Soudainement, c’est un TRÈS GRAND nombre.

L’objectif de FluidLogic est de changer notre façon de penser l’hydratation… pour réaliser que la déshydratation se produit LONGTEMPS avant que vous ne la ressentiez. Et quand il s’agit de quelqu’un pour qui la performance physique et mentale est une priorité, c’est sans aucun doute quelque chose de critique et essentiel à la performance et aux résultats. C’est pourquoi des coureurs comme Ricky Stenhouse JR, Tyler Reddick, Mitch Guthrie, Ryan Arciero et Jeff Proctor l’utilisent déjà.

Plus d’informations sur FluidLogic

Le système FluidLogic est véritablement une innovation et n’a pas d’équivalent sur le marché. Il supprime complètement tout effort conscient pour s’hydrater, mais utilise la biotechnologie numérique pour vous maintenir intuitivement hydraté pendant que vous vous entraînez et participez à des compétitions. Le système innovant rend l’hydratation automatique, sans effort et sans soucis pendant l’activité.

Cela se fait grâce à un système intégré qui comprend une application donnant au conducteur un contrôle total sur son profil d’hydratation. L’application FluidLogic permet une personnalisation totale en fonction des besoins uniques de chaque conducteur, y compris le volume et la pression de l’hydratation dispensée, ainsi que l’intervalle auquel l’eau est dispensée. Ceci est réalisé par un voyant LED monté sur le volant ou le tableau de bord qui clignote pour rappeler au conducteur de boire, fournissant un niveau constant d’hydratation optimale, réhydratant le conducteur et maintenant une performance optimale.

Mythes sur l’Hydratation

Les idées fausses sur l’hydratation optimale peuvent avoir un impact négatif sur nos actions et notre santé générale. Voici quelques faits qui pourraient vous surprendre.

Mythes Faits Consommer des boissons énergisantes sportives est la meilleure façon de s’hydrater L’eau pure est absorbée plus rapidement que tout autre liquide – elle peut être absorbée dans les 5 à 10 minutes après consommation La soif est le meilleur indicateur d’hydratation Le moment où vous ressentez la soif, vous êtes probablement déjà déshydraté Buvez autant d’eau que vous le pouvez pour éviter la 8 verres d’eau par jour feront l’affaire!

75% des Américains sont chroniquement déshydratés – de nombreux facteurs, y compris le niveau d’activité, les biométries et l’environnement impactent l’hydratation.