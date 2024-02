Le puissant Parker 400 revient pour l’événement du 50e anniversaire, du 10 au 14 janvier

L’événement sert de première manche du championnat inaugural de la série UNLTD Off-Road Racing

L’une des courses hors-route les plus prestigieuses d’Amérique fait son grand retour du 10 au 14 janvier, alors que le Parker 400 de 2024 voit les meilleurs coureurs off-road revenir à l’action dans le désert de l’Arizona. L’édition de cette année du Parker 400 est monumentale. Non seulement pour ses nouveaux promoteurs chez UNLTD Off-Road Racing, qui organiseront l’événement historique pour la première fois dans le cadre de leur championnat inaugural 2024, mais aussi pour la ville de Parker elle-même. Parker accueillera la course pour son 50e anniversaire.

« Nous ne pourrions pas être plus excités par le retour du puissant Parker 400! » a déclaré Matt Martelli, PDG de UNLTD Off-Road Racing. « Toute la communauté a été incroyablement soutenante alors que nous travaillions à ramener les courses off-road à Parker, où elles ont leur place. Nous sommes ravis d’apporter l’approche de UNLTD aux événements off-road ici, avec un accent sur la construction de la communauté et de développement durable, de notre nettoyage du désert la semaine avant la course à l’expérience du centre-ville de Parker 400, avant d’offrir aux coureurs un véritable défi dans le désert. Nous avons hâte de voir tout le monde ici alors que nous lançons une formidable saison 2024 ! »

L’événement de cette année a commencé avec le nettoyage du désert de Parker 400 et la course de poker Legends Rally de samedi, où des bénévoles ont enlevé des tonnes de déchets du désert de l’Arizona et où les coureurs et les passionnés ont sorti leurs véhicules éclaireurs (pre-runners) et autres véhicules hors-route pour un tour du parcours de la course. Les préparatifs se poursuivent mardi et mercredi.

Jeudi, l’expérience Parker 400 Downtown prend le contrôle du centre-ville de Parker de 8h à 17h, avec des centaines de coureurs et des dizaines de vendeurs présents pour les événements techniques et de connextes. La ligne de départ/arrivée ouvre pour la qualification à midi, avec les classes UTV éligibles prenant leurs tours à 14h et les classes de voitures et de camions suivant à 15h.

Les courses commencent vendredi et samedi avec l’ouverture de la ligne de départ/arrivée à 7h chaque jour. Les coureurs de la catégorie Jeunes 1000 donneront le coup d’envoi de l’action vendredi à 8h, suivis par la course limitée Parker 400 à 9h. Samedi, les futures stars du sport lanceront une fois de plus la compétition avec la compétition Jeunes 170 à 8h et la course Jeunes 250 à 8h35, avant que la course illimitée Parker 400 ne passe au vert à 9h30. Les meilleures classes des courses illimitées et limitées feront trois tours d’un parcours difficile de 143 miles. Les festivités se concluront par la cérémonie des récompenses de Parker 400 au BlueWater Resort dimanche à 9h.

Le Parker 400 marque la première des trois courses au calendrier de la série UNLTD Off-Road Racing 2024. Il sera suivi par le BFGoodrich Tires Mint 400 du 6 au 10 mars à Las Vegas et le California 300 du 2 au 6 octobre à Barstow, en Californie. La série est soutenue par une solide liste de partenaires pour toute la saison, dont Magnaflow, Camburg, Vision Wheel, Cage WRX et Rigid Industries.

Les détails concernant l’inscription des coureurs, les offres de commandites, la vente des exposants, les billets pour les spectateurs, le camping et les laissez-passer de stationnement pour UNLTD Off-Road Racing sont disponibles sur Unlimitedoffroadracing.com.

À propos de UNLTD Off-Road Racing

La ligue Unlimited Off-Road Racing a été créée par les frères Martelli en 2023, après plus d’une décennie de promotion réussie de courses de désert tout-terrain, y compris The Mint 400, The UTV World Championship et The California 300. La ligue a été formée pour promouvoir le sport de la course tout-terrain dans le désert, l’industrie du tout-terrain et pour étendre la portée des entreprises du tout-terrain au-delà de l’industrie et jusque dans les foyers de tous les fans de courses tout-terrain, à l’échelle mondiale. Les principaux atouts de la ligue nouvellement formée comprennent un grand nombre de voitures de course, des parcours de course compétitifs et exigeants, des zones de spectateurs sûres et familiales, plusieurs jours de courses et de festivités tout-terrain, tous situés près de grandes villes et marchés qui ont un impact positif sur l’industrie du tout-terrain. Les frères Martelli, propriétaires du puissant groupe de production de sports mécaniques Mad Media, se sont donné pour mission de faire évoluer la ligue en une série de quatre courses qui met en avant les meilleurs coureurs tout-terrain sur les meilleurs parcours en Amérique du Nord.

Le Parker 400 est un titan célébré dans la course tout-terrain, connu pour son exigeant paysage arizonien et sa tradition chargée d’histoire. Accueillant plus de 40 000 fans et plus de 300 équipes en compétition venues du monde entier chaque janvier, c’est un moment fort du calendrier de la course tout-terrain. Cet événement historique, qui fait partie du calendrier de la course Unlimited Off-Road, commence par une fascinante vitrine de véhicules dans le centre-ville de Parker, préparant le terrain pour deux jours de course à haute octane sur un parcours exigeant de 400 miles. Le Parker 400 est plus qu’une course ; c’est un festival qui incarne l’esprit du tout-terrain, avec des divertissements en direct et des activités pour les fans. Avec une diffusion en direct qui atteint plus d’un demi-million de spectateurs dans le monde entier, l’événement offre un spectacle inégalé d’endurance et de compétence, confirmant son statut d’événement incontournable pour les aficionados du tout-terrain. Sous la direction des frères Martelli, le Parker 400 continue de rendre hommage à l’héritage de la course tout-terrain, célébrant la beauté sauvage du désert de l’Arizona et la ténacité des coureurs qui affrontent son terrain.