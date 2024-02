Les pilotes de Polaris Factory Racing, Brock Heger et Max Eddy Jr., obtiennent une première place dans le RZR Pro R Factory, tandis que Wayne Matlock complète le podium dans son RZR Pro R modifié.

MINNEAPOLIS, MN (29 janvier 2024) – La saison de course UTV 2024 a débuté le week-end dernier au King of the Hammers (KOH) avec le 5e Desert Challenge annuel, et Polaris Factory Racing a poursuivi sur la lancée de sa domination en 2023 avec Brock Heger et Max Eddy Jr. qui ont respectivement remporté la première et la deuxième place au classement général UTV dans la classe B3 UTV Open.

Au volant de son RZR Pro R Factory, Heger, le champion SCORE UTV Pro Open 2023, a été inarrêtable tout au long du week-end, terminant premier de la course prologue et menant de bout en bout pendant le défi final pour remporter le drapeau à damier. Pour sa première apparition en tant que pilote officiel de Polaris Factory Racing, Eddy Jr. a réalisé une performance inspirante au volant de son RZR Pro R Factory, se frayant un chemin dans le peloton pour terminer deuxième au classement général derrière son coéquipier. Le podium de la classe B3 UTV Open a été complété par un autre pilote Polaris, Wayne Matlock, au volant de son RZR Pro R modifié pour la course.

POLARIS OFF ROAD DOMINE LE 2024 KING OF THE HAMMERS DESERT CHALLENGE

Lorsque la course a commencé, Heger a été rapide sur la ligne de départ, prenant la tête de la course et imposant un rythme effréné à l’avant. Tout au long des deux tours de la course de 182 miles, Heger a mis son RZR Pro R Factory à l’épreuve et le véhicule s’est parfaitement comporté, en surmontant d’emblée tout ce que le terrain de la Johnson Valley avait à offrir. Finalement, avec une avance de près d’une minute au cours du deuxième tour, Heger s’est frayé un chemin vers une victoire relativement facile. Mais les choses n’ont pas été aussi simples pour Eddy Jr. Une course prologue difficile lui a permis de commencer le Desert Challenge en 14e position, mais le quintuple champion de la Baja 1000 à moto a montré exactement pourquoi il avait mérité le siège pour 2024 dans le RZR Pro R Factory, se frayant un chemin à travers un peloton profond pour terminer deuxième au classement général.

« Nous voulions reprendre là où nous nous étions arrêtés et obtenir notre cinquième victoire consécutive et notre quatrième victoire consécutive au classement général UTV, et c’est assez incroyable de faire exactement cela lors d’un événement aussi important que les Hammers », a déclaré Heger. « Cet événement étant plus un sprint complet, il a vraiment démontré l’incroyable puissance du RZR Pro R Factory, en plus de sa force et de sa fiabilité globales. Ce véhicule, et l’ensemble de nos opérations, sont de mieux en mieux réglés à chaque course, et après tous nos succès, il est assez étonnant de penser que nous continuons à nous améliorer. »

« Après quatre victoires consécutives en 2023, il est assez époustouflant de venir ici et non seulement de remporter une autre victoire, mais de balayer le podium avec les RZR Pro R à Hammers « , a déclaré Alex Scheuerell, directeur technique de Polaris Factory Racing. « Nos pilotes Factory Racing sont incroyables, et il est incroyablement gratifiant de voir le RZR Pro R Factory dominer le circuit. Mais le fait que Wayne (Matlock) monte sur la dernière marche du podium au volant d’un Pro R stock modifié confirme que notre plateforme Pro R est le meilleur côte-à-côte du moment. »

Polaris Factory Racing a encore du travail à faire à Johnson Valley cette semaine, car Heger apporte ses compétences à l’UTV Championship Rock Race plus tard dans la semaine, au volant d’un RZR Turbo R presque stock.

Pour en savoir plus, visitez Polaris.com/RZR ou participez à la conversation et suivez sur Facebook sm, Instagram sm, YouTube sm et Xsm.

À propos de Polaris

En tant que leader mondial des sports motorisés, Polaris Inc. (NYSE : PII) est à l’origine de percées en matière de produits et d’expériences et de services enrichissants qui ont invité les gens à découvrir la joie d’être en plein air depuis notre fondation en 1954. La gamme de produits de haute qualité de Polaris comprend les véhicules hors route côte à côte RANGER®, RZR®, Polaris XPEDITION® et GENERAL™ ; les véhicules hors route tout-terrain Sportsman® ; les véhicules hors route militaires et commerciaux ; les motoneiges ; les motocyclettes intermédiaires et lourdes Indian Motorcycle® ; les moto-roadsters Slingshot® ; les quadricycles Aixam ; les véhicules électriques Goupil ; et les pontons et bateaux pontés, y compris les pontons Bennington, chefs de file de l’industrie. Polaris améliore l’expérience de conduite avec un portefeuille robuste de pièces, de vêtements et d’accessoires. Basée dans le Minnesota, Polaris est présente dans plus de 100 pays à travers le monde. www.polaris.com