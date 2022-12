Top 10 des choix de cadeaux de Noël 

Comme Noël approche à grands pas, l’équipe de Le Monde du VTT vous propose cette année une liste de dix cadeaux qui devraient en intéresser plusieurs et qui seront abordables pour tous et chacun. Que ça soit un accessoire pour votre quad ou pour vous-même, vous trouverez sûrement quelque chose qui devrait plaire à un de vos proches… Ne perdons pas de temps et commençons.

Numéro un : Il est primordial par temps froid d’avoir la tête au chaud, de là l’importance d’avoir une bonne cagoule avec nous en balade. Voici le passe- montagne Maverick de CKX qui peut se porter par-dessus le nez, la bouche, par-dessous le menton ou comme cache-cou. 100 % polyester, il vous gardera au chaud et à l’abri des intempéries. Et son système de transport de l’humidité éliminant la sueur vous gardera au sec. Disponible chez tout bon détaillant Kimpex de votre région. Numéro de catalogue Kimpex : #620749…… Prix : 49,99 $

Numéro deux : Un article des plus intéressants à avoir à l’intérieur de nos coffres de quad est un ensemble d’accessoires de treuil qui sera en mesure de vous aider ou d’aider un proche lors d’en enlisement ou pour le travail tout simplement. Cet ensemble arrive avec un sac de transport et une paire de manilles, une paire de sangles de 1 po sur 8 pi, une moufle mobile. Numéro dans le catalogue Kimpex : #258025…… Prix : 64,99 $

Numéro trois : Petit accessoire très utile, un fil de visière chauffante magnétique. Pourquoi magnétique? Je vous explique : sûrement que vous ou une connaissance avez déjà brisé votre fil de visière chauffante en oubliant de la débrancher en débarquant de son quad; la connexion AO a donc remédié à cette situation avec son fil magnétique. Celui-ci se déconnectera de par lui-même via ses deux extrémités liées l’une à l’autre par un aimant puissant qui maintient le fil attaché ensemble. Disponible via le site internet au www.connexionao.ca et dans plusieurs magasins dans vos régions respectives…… Prix : 74,68 $

Numéro quatre : Lors d’une sortie hivernale il est important d’être habillé au chaud. Voici un complément des plus intéressants. CKX a conçu un short sport pour homme et pour femme très confortable qui vous gardera au chaud. Ultra-léger, isolation Vivo, respirant et élastique à la taille pour un ajustement parfait. Numéros dans le catalogue Kimpex, Homme : #620093 et Femme : #621195…… Prix : 89,99 $

Numéro cinq : Un classique mais toujours populaire année après année, les mitaines de la collection CKX. La Throttle 2.0 gardera vos mains bien au chaud par temps froid. Paume renforcée de polyuréthane pour une meilleure préhension, longues manchettes et cordon au poignet, isolation 250 g Thermoshield, doublure 100 % tricot polyester brossé, longueur 14 pouces. Numéro dans le catalogue Kimpex : #624812…… Prix : 89,99 $

Numéro six : La batterie de nos quads est un élément très importants pour un apport en alimentation électrique de toute sorte, donc il est essentiel de la garder en bon état et d’avoir un chargement optimal. Un chargeur intelligent sera un excellent accessoire à avoir sous la main et je vous suggère le Noco Genius 5, qui saura garder votre batterie en bon état des années durant avec toutes ses caractéristiques. Une chose est sûre, il sera un compagnon idéal dans votre garage. Disponible au Canadian Tire le plus proche ou bien en ligne chez Amazon…… Prix : 114,99 $

Numéro sept : Avoir les pieds gelés, ça vous rappelle sûrement quelque chose! Vous ou quelqu’un de votre entourage l’avez fort probablement déjà vécu. La compagnie Conforteck saura remédier à la situation avec son kit Nano avec semelles chauffantes. Contrôle électronique, une sortie, trois niveaux d’intensité pour un équipement à 12 volts DC, max 7 ampères. Inclus : une paire de semelles chauffantes et un fil en Y. Disponible via le site internet au www.conforteck.com…… Prix : 124,99 $

Numéro huit : Un accessoire essentiel de nos jours est un survolteur compact que tout bon quadiste qui se respecte doit avoir avec lui dans son coffre de quad en tout temps. La compagnie Noco propose le bloc d’alimentation/démarreur de batterie Noco GB20 Boost Sport. Il saura redonner vie à votre machine en tout temps en cas de panne de batterie et pourra recharger votre cellulaire et autre objet avec sa prise USB 2,1 A intégrée. Peut effectuer jusqu’à 20 démarrages d’appoint avec une seule charge et testé à -30. Disponible au Canadian Tire le plus proche ou bien en ligne chez Amazon…… Prix : 137,43 $

Numéro 9 : La question se pose régulièrement à savoir quel sera la botte chaude et confortable qui vous conviendrait le mieux. Mon choix s’arrête sur le modèle Taïga de CKX, un excellent rapport qualité-prix. Elle fait autant pour les hommes que pour les femmes. Reconnue pour sa légèreté et aussi pour son confort légendaire, elle comblera vos besoins lors de vos prochaines balades hivernales en vous gardant les pieds au chaud et au sec avec son chausson amovible et lavable en mousse isolée de 200 g Primaloft qui évacuera l’humidité. Avec son attache ultra-rapide en velcro et son ajustement dans le haut, elle sera bien ajustée pour un maximum de confort. Numéro dans le catalogue Kimpex : # 032638…… Prix : 154,99 $

Numéro dix : Un accessoire qui gagne de plus en plus en popularité est un système de communication qui nous permet de communiquer soit avec notre passager ou nos compagnons de balade, ce qui peut s’avérer très pratique pour aviser du danger potentiel entre nous. J’utilise ce genre de système depuis des années et je ne m’en passerais plus. Je vous suggère le modèle suivant, le Sena 5 S de la compagnie du même nom. Sena est un chef de file dans les systèmes de communication pour les véhicules hors route. Le 5 S pourra se connecter à votre cellulaire pour que vous soyez en mesure d’écouter votre playlist préférée et de vous connecter avec vos amis ou votre passager. Facile d’utilisation et à configurer de surcroît. Disponible chez la plupart des détaillants autorisés, Amazon et sur le site de Sena à l’adresse suivante : www.sena.com …… Prix : 189,99 $…… Vendu en kit de deux pour 299,00 $.

Voilà, ça résume bien notre liste de suggestions de cadeaux à offrir à votre quadiste préféré(e) pour la prochaine saison hivernale et tout ça en bas des 200,00 $. J’espère au plus haut point que ça vous aidera pour votre magasinage du temps des Fêtes et que ça fera des heureux au réveillon de Noël.

Sur ce, bonne balade et joyeuses Fêtes à vous tous !

Louis Gagnon, Chroniqueur