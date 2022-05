Quad Logic est fier de vous présenter sa toute dernière construction du RZR surnommée « Karen », pour son caractère bruyant et odieux !

Cette machine surnommée « Karen » a été construite pour être basse et méchante avec une position et une image de hot rod/rat rod de la vieille école. Nous avons modifié, coupé et fabriqué l’ensemble de la machine pour obtenir un look qui se démarque de tous les autres RZR que vous avez déjà vus.

Voici une liste partielle des modifications apportées RZR surnommée « Karen »: