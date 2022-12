Quoi de neuf avec l’Arctic Cat Wildcat XX 2023?

Bien que le fabricant ne fasse pas grand bruit ces temps-ci, il peaufine sa gamme en éliminant les modèles qui ne cadrent plus avec le plan de développement de la compagnie. Mais surtout, il améliore continuellement les modèles qui seront les fers de lance d’Arctic Cat. Nous avons eu l’occasion d’essayer le modèle Arctic Cat Wildcat XX 2023. Voici nos impressions.

En faisant le tour du Wildcat XX

Cela fait déjà cinq ans qu’Arctic Cat avait introduit le Wildcat XX sans trop de changement jusqu’à maintenant. Développé avec l’aide du légendaire Robby Gordon, le Wildcat XX se veut un véhicule sans compromis sur la performance. Cette année, Arctic Cat propose une mise à niveau du Wildcat XX via la version Black Hill Edition.

Tout d’abord, le XX est propulsé par un moteur en ligne de 998 cm3 à trois cylindres atmosphérique qui produit une puissance de 130 chevaux. Bien que le bloc connu comme étant le Genesis provenant de chez Yamaha, Arctic Cat souligne que toute la culasse d’alimentation, la calibration de l’échappement et la cartographie d’alimentation d’essence sont développées par les ingénieurs de la maison. Ce moteur est couplé à un nouvel embrayage plus efficace et beaucoup moins bruyant, exclusif à cette version pour le moment. Bien qu’il soit exclusif à l’édition Black Hill, son installation devrait être étendue à toute la gamme éventuellement.

Détail du balancier de suspension arrière

La suspension est un point fort de ce VCC et elle s’avère d’une efficacité redoutable. Elle est équipée d’amortisseurs Fox Podium 2.5 QS3 et a un important 18 pouces de débattement. Elle est calibrée avec des arceaux en A avant décalés de longueurs inégales pour ajuster le carrossage du pneu et assurer un contact maximal avec le sol en tout temps. À l’arrière, la suspension à bras oscillant permet au pneu de farder sa verticalité lors de son déplacement de haut en bas pendant la course de l’amortisseur. Pour la version Black Hill, le Wildcat XX est chaussé de pneus Kenda Klever de 32 pouces sur jantes de 15 pouces.

La crémaillère de direction avant se situe à l’avant des essieux pour un meilleur contrôle. Les éléments de suspension du XX sont en aluminium forgé et les roulements de roue sont surdimensionnés pour plus de performance et de durabilité. Une autre caractéristique conçue pour la durabilité est que tous les éléments de direction et de suspension sont à double cisaillement. Cela signifie que tous ces composants se voient supportés sur deux côtés au lieu d’un seul avec le boulon de liaison passant à travers deux éléments de support pour une durabilité accrue. On n’a qu’à regarder la taille et l’ancrage du balancier de la suspension arrière pour comprendre l’esprit du design.

Le poste de conduite est généreux en dégagement pour le pilote. Notez le GPS Garmin placé bas sur la console centrale. Détail de la suspension avant L’espace de chargement arrière s’enlève facilement pour accéder au moteur et peut contenir un pneu de 32 pouces ou une charge de 300 livres.

Bien que la hauteur du seuil exige de lever la jambe très haut, prendre place dans l’habitacle du Wildcat XX n’est pas un problème, même pour une personne de grande taille. L’espace pour les jambes est un des plus généreux de la catégorie et le siège du conducteur qui est réglable maintient bien le pilote. L’instrumentation numérique est succincte et installée derrière le volant. Elle est composée de deux cadrans qui donnent tous les renseignements utiles au conducteur. Elle se consulte facilement en baissant les yeux, ce qui permet de rester concentré sur la piste. Malheureusement, on ne peut pas en dire autant de l’interface Garmin Tread qui est standard sur le Black Hill Edition. L’écran GPS est placé bas sur la console du centre et aurait avantage à remonter un peu pour être plus visible par le conducteur quand le véhicule est lancé à fond de train.

Le cœur du Wildcat XX : le tricylindre Genesis. Remarquez les gros amortisseurs Fox QS3 de chaque côté.

Qu’est-ce que le Garmin Tread? C’est le chemin qu’a choisi Arctic Cat pour entrer dans le monde de la navigation GPS interactive avec votre groupe de randonneurs. Livrable de série seulement sur le Wildcat XX Black HIll Edition, il est disponible en option sur d’autres véhicules de la gamme du manufacturier.

L’interface graphique du GPS embarqué Garmin Tread

Enfin on fait rouler la bête

Une fois assis à bord, je tourne la clef pour lancer le moteur. Le Genesis tourne doucement et je dois appuyer légèrement sur l’accélérateur pour que l’embrayage s’engage. Il restera en prise pour le reste de la randonnée. En poussant le moteur, l’accélérateur au fond, il s’anime en donnant une très bonne poussée linéaire grâce à un couple abondant et une belle vigueur à haut régime. C’est remarquable le niveau de puissance disponible sous la pédale sans la complexité d’un turbocompresseur. Il est vrai que l’embrayage est beaucoup plus silencieux. On n’est plus assailli par son sifflement strident et la musique rauque du Genesis s’impose, à notre grand plaisir.

La stabilité directionnelle est de haut niveau et rien dans le sentier ne fait dévier le véhicule de sa trajectoire. La suspension travaille superbement bien, on est fortement satisfait de la voir avaler les bosses et dépressions de la surface de roulement. On sent bien les roues suivre le terrain et l’on entend le cliquetis des valves des amortisseurs qui travaillent efficacement. Les accidents de terrain sont avalés et peu de secousses sont transmises dans l’habitacle et le contact des roues reste solide avec le sol. Aucune ruade de la suspension ou de coup dans le volant ne vient perturber la tenue de cap du véhicule qui nous met rapidement en confiance. Je dois avouer que j’avais un large sourire sous mon casque.

Arctic Cat propose un véhicule très compétent dans le créneau des véhicules côte à côte de performance : puissance adéquate, suspension diaboliquement efficace, tenue de sentier imperturbable. Il mérite votre considération.

Photo: source Arctic Cat