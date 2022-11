Pourquoi les équipements spécialisés sont meilleurs que les vêtements ordinaires pour faire du VTT 

Nous savons que vous et votre vtt êtes prêts pour la nouvelle saison de conduite extrême. Mais vos vêtements seront-ils à la hauteur ? Il y a des exigences assez spécifiques à ce que vous portez dans les sentiers, et comme elles sont principalement destinées à la sécurité et aux performances, vous voulez en tenir compte. L’une des questions que vous vous posez est de savoir quels sont les avantages de porter de l’équipement spécialisé pour VTT par rapport aux vêtements de loisirs standards. Lisez cet article pour tout savoir sur les équipements dédiés au VTT.



Quand les vêtements décontractés font office de vêtements de VTT

Si vous vous déplacer dans un style de conduite décontractée, que vous n’allez pas particulièrement vite et que vous vous en tenez à des sentiers et des routes faciles, vous serez probablement à l’aise avec des vêtements de VTT composés de manches longues, de pantalons longs et d’une veste si nécessaire. Ils vous empêcheront de prendre des coups de soleil et vous offriront une légère protection contre les éléments. Assurez-vous que votre tenue n’est pas encombrante, car vous ne voulez pas qu’elle vous pèse ou qu’elle limite vos mouvements. Vos vêtements doivent également être bien ajustés, ni trop amples ni trop serrés, car l’un ou l’autre peut vous mettre mal à l’aise ou vous distraire.

Pourtant, il peut être difficile de trouver des vêtements décontractés qui évacuent bien l’humidité et que vous ne craignez pas de salir en sentier. Un autre problème est que les vêtements décontractés ne durent probablement pas très longtemps. Ils ne sont pas faits pour résister aux exigences de la randonnée. Si vous rencontrez de la boue, celle-ci se collera à vos vêtements et les alourdira, ce qui vous rendra humide et misérable, irritera votre peau et limitera vos mouvements.

Quelques mots sur vos chaussures. Vous pouvez porter des chaussures solides à bout fermé qui offrent une bonne adhérence au VTT et aux différents terrains sur lesquels vous allez marcher. Les bottes à semelles collantes, voire à crampons, constituent la protection idéale. Quelles que soient les chaussures que vous choisissez, elles doivent offrir une protection de la cheville pour plus de confort et pour éviter les blessures. Donc s’il vous plaît, pas de sandales, de sabots ou de légers espadrilles.



Quand il est préférable d’opter pour un équipement spécialisé pour VTT

Lorsqu’on discute de ce qu’il faut porter pour faire du VTT, la plupart des gens recommandent des vêtements et des accessoires de VTT qui ont été spécialement conçus pour le tout-terrain. Ce n’est pas seulement un moyen de vous soutirer de l’argent.

Les marques de vêtements de VTT conçoivent des équipements qui répondent aux besoins des adeptes du tout-terrain. Ces vêtements évacuent l’humidité et vous gardent à l’aise et au sec. Il est suffisamment résistant et stratégiquement conçu pour vous protéger des débris, des branches et des diverses blessures que vous pourriez subir lors d’un accident de VTT. Les vêtements sont renforcés dans les zones dont les conducteurs de VTT ont spécifiquement besoin, les endroits qui seront plus susceptibles d’être usés lors de la conduite hors route, afin qu’ils résistent et effectuent leur travail aussi longtemps que possible. De nombreuses options sont également imperméables et étanches à la boue, lorsque vous effectuez des sorties qui nécessitent ces caractéristiques. Les vêtements de VTT sont également conçus pour être légers et ergonomiques, afin que vous puissiez faire tout ce que vous voulez et devez faire avec votre VTT sans vous fatiguer rapidement ou être limité.

Pourquoi les équipements spécialisés sont meilleurs que les vêtements ordinaires pour faire du VTT

Enfin, les vêtements de VTT montrent aux autres conducteurs que vous êtes sérieux dans votre sport. Vous ne faites pas n’importe quoi. Vous êtes sérieux quand il s’agit de sécurité et de plaisir. N’est-ce pas ?



Vêtements décontractés contre équipement professionnel. Qui gagne ?



Vêtements de loisirs Équipement professionnel

Imperméabilité Pas imperméable 100% imperméable



Résistance à la boue

Les vêtements décontractés ne sont pas protégés contre les éléments. La boue se colle à vos vêtements, limite vos mouvements et irrite votre peau.

Résistants à la boue, ils ne limitent pas les mouvements.

Les cuissards professionnels ont un revêtement supplémentaire qui repousse la boue, comme le Teflon.



Fiabilité

Faciles à déchirer par les pièces de VTT, les branches et les débris, elles s’usent rapidement.

Fabriquées dans des tissus durables à haute performance, spécialement conçus pour les activités de sports motorisés. Les zones fortement sollicitées sont en outre renforcées par des technologies résistantes à l’abrasion.



Bottes requises

Oui, tout type de bottes convient.

Oui, il faut des bottes spéciales qui garantissent la protection, le confort, une excellente adhérence et un fort soutien de la cheville.



Propriétés des chaussures

– les espadrilles décontractées laissent passer la boue et l’eau,

– les bottes en caoutchouc ne peuvent pas être bien fixées sur le pied du quadiste

– les bottes imperméables confortables gardent vos pieds au sec, offrent un soutien à la cheville et au talon

– assurent un port sûr et régulier



Saison chaude

Convient pour être porté avec n’importe quel T-shirt en été

Les waders Pro sont fabriqués à partir de tissus à membrane respirante qui évacuent la transpiration de la peau. Il est recommandé de porter les waders avec des couches de base appropriées, même en été.



Ergonomie

Les jeans ou les pantalons ordinaires limitent les mouvements, peuvent irriter et exercer une forte pression sur vos genoux si vous restez longtemps assis sur le VTT

Léger et flexible. Les genoux articulés assurent un port confortable, même lorsque vous conduisez votre machine en position assise pendant longtemps.



Facile à mettre et à enlever

Oui



Il faut un peu plus de temps pour les enfiler à cause des cuissardes.





À emporter

Parfois, les vêtements décontractés peuvent faire le travail si vous ne faites qu’une courte sortie en VTT ou si vos légers déplacements requièrent moins de besoin de protection. Vous devrez quand même penser à l’évacuation de l’humidité et au soleil sans oublier que vos vêtements ne dureront probablement pas longtemps. De plus vous pourriez probablement acheter des équipements techniques avec l’argent que vous dépenserez pour remplacer vos vêtements décontractés.

Si vous voulez faire de la boue, vous mouiller ou vous lancer dans des aventures moyennes ou extrêmes en VTT, vous aurez besoin de vêtements spécifiques au VTT.

C’est un sport comme un autre, et chaque sport a son propre équipement pour une raison : généralement la performance et la sécurité. Vous ne voulez pas lésiner sur l’un ou l’autre.

Article: Finntrail Powersports