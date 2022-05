Victoire pour POLARIS RZR FACTORY RACING, Wayne Matlock remporte la 35ème édition du SCORE San Felipe 250 au volant du tout nouveau RZR Pro R.

Matlock, Mike Cafro et Craig Scanlon balaient le podium de la classe Pro Open, Justin Lambert remporte la classe Pro Turbo et se classe deuxième au classement général.

L’équipe Polaris RZR Factory Racing, présentée par Progressive Insurance, a réalisé une performance impressionnante lors de la 35ème édition du King Shocks SCORE San Felipe 250, avec Wayne Matlock qui a remporté la victoire au général sur le nouveau RZR Pro R et Polaris qui a remporté les trois premières catégories Pro UTV. L’équipe d’usine Polaris a dominé le terrain, puisque Matlock a dominé la classe Pro Open pour remporter la victoire, tandis que Justin Lambert a pris la deuxième place au classement général et la première dans la classe Pro Turbo. Joe Bolton a terminé la journée en remportant la classe Pro Naturally Aspirated à bord de son RZR XP1000.

« Aujourd’hui, c’était une journée formidable pour toute l’équipe Polaris Racing. Nous sommes arrivés dans ce week-end prêts à faire une déclaration, et c’est exactement ce que nous avons fait « , a déclaré Brett Carpenter, Manager de l’équipe Polaris Factory Racing. « Wayne a conduit de façon impeccable toute la journée pour remporter la victoire. Cette performance témoigne des capacités de nos pilotes, mais aussi de la plateforme RZR Pro R. Ces véhicules sont incroyablement résistants et durables. Ces véhicules sont incroyablement durables et capables d’affronter les conditions les plus difficiles, ce qui a été démontré aujourd’hui. »

Tout au long de la course de 277 miles, Matlock a méthodiquement fait naviguer son Pro R à travers le désert accidenté de Baja pour prendre le drapeau à damier et gagner en 6 heures, 8 minutes et 50 secondes, près de 5 minutes plus vite que le véhicule suivant. Wayne a démarré la course en pole position dans sa catégorie ; cependant, il devait se frayer un chemin dans la poussière de près de 30 autres VCC de la catégorie Pro Turbo qui le précédaient pour pouvoir prétendre à la couronne générale des VCC. C’est ce qu’il a fait. Au kilomètre 45, Wayne s’était déjà frayé un chemin à travers la moitié du peloton.

Justin Lambert, le coéquipier de Polaris Racing, a imposé un rythme effréné et a conservé la première position physique toute la journée, tout en subissant la pression de 30 autres VCC de la classe Pro derrière lui. Un peu plus de la moitié de la course, les pilotes Polaris Factory Racing étaient en tête dans les trois classes Pro.

Au kilomètre 215, Justin Lambert était toujours en tête, leader physique et en lice pour le classement général en temps corrigé. Pendant ce temps, le terrain impitoyable de Baja mettait à l’épreuve la Pro R de Wayne Matlock, qui devait faire face à des temps morts dans le Matomi Wash, l’une des sections les plus difficiles de Baja. Après s’être regroupé, Matlock a mis le pied à l’étrier pour avoir une chance de remporter la victoire finale. Il a réalisé une charge impressionnante, dépassant une demi-douzaine de véhicules dans les 50 derniers miles pour s’assurer la première place dans la classe Pro VCC Open et remporter la victoire finale, battant son coéquipier de Polaris, Justin Lambert, qui a remporté la classe Pro VCC Turbo.

Mike Cafro et Craig Scanlon ont complété le podium dans la catégorie Pro VCC Open, permettant ainsi à l’équipe Polaris Factory Racing de monter sur le podium dans cette catégorie. Dans la catégorie Pro Naturally Aspirated, Joe Bolton a remporté la victoire après avoir bataillé ferme et échangé la position de tête à plusieurs reprises avec le pilote Polaris Kaden Wells et l’équipe Risq Racing.

En célébrant sa victoire, Wayne Matlock a déclaré : « Ce RZR était sur des rails absolus toute la journée. C’est de loin l’une des courses de désert tout-terrain les plus difficiles auxquelles nous participons et le Pro R s’en est parfaitement sorti. » Matlock a poursuivi en expliquant : « Baja nous a jeté tout ce qu’elle avait, mais l’équipe Matlock Racing n’a jamais abandonné et nous avons continué à pousser vers l’avant. J’ai hâte de retourner à Baja au volant de ce Pro R pour le 500 ! »

Polaris RZR Factory Racing sera de retour en action à la Baja 500 du 1er au 5 juin 2022.