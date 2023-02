Polaris Off Road réintroduit les modèles Ranger et Sportsman

Les offres de 2023 incluent un style rafraîchi et des capacités inégalées pour dépasser les besoins de leurs clients au travail ou sur les sentiers.

MINNEAPOLIS, MN (31 janvier 2023) – Polaris Off Road, le chef de file mondial en matière de sports motorisés et d’innovation hors route, a élargi son offre de véhicules de pointe avec le retour de ses populaires RANGER CREW XP 1000 Texas Edition et RANGER SP 570 NorthStar & RANGER CREW SP 570 NorthStar Edition conçus pour les éleveurs, les fermiers et les propriétaires fonciers. Pour les conducteurs de VTT, Polaris ramène ses Sportsman 850 et XP 1000 High Lifter Editions, ses Sportsman 570 et XP 1000 Ride Command Editions et son modèle Sportsman 570 Utility HD, dotés d’une technologie et de caractéristiques d’usine permettant aux conducteurs d’aller plus loin sur les sentiers ou dans la boue. Grâce à l’amélioration des performances et de la durabilité de l’ensemble de la gamme, Polaris offre des caractéristiques de premier ordre pour répondre aux exigences des conducteurs qui travaillent dur.

« Nous apprenons constamment des façons uniques dont les clients utilisent nos produits », a déclaré Steve Menneto, président de Polaris Off Road. « Du mudding à l’entretien des propriétés, ces véhicules sont construits spécialement avec des caractéristiques améliorées qui permettent à nos clients de tirer le meilleur parti de leur journée, et nous sommes ravis de les ramener pour 2023.”

De la tâche à la piste, les modèles RANGER et Sportsman offrent un confort tout au long de la journée et une robustesse sans compromis pour affronter les tâches les plus difficiles. Ils sont dotés de nombreuses caractéristiques pour répondre aux besoins des conducteurs qui exigent plus de capacités, de performances et de durabilité de leur véhicule tout-terrain. Qu’il s’agisse d’aventures dans la boue ou sur les sentiers, d’entretien de la propriété ou de travaux difficiles, ces modèles sont conçus pour répondre aux besoins des conducteurs et à leur style de vie.

RANGER

2023 RANGER CREW XP 1000 Texas Edition, à partir de 24 299 $ US PDSF

Le RANGER CREW XP 1000 Texas Edition présente des éléments de badgeage exclusifs au Texas et davantage de capacités pour s’attaquer aux tâches les plus difficiles du ranch.

Les caractéristiques du RANGER CREW XP 1000 Texas Edition comprennent :

– Style personnalisé – L’édition Texas est dotée d’éléments de badgeage Texas exclusifs, de couleurs et de graphiques uniques et est entièrement personnalisable avec des accessoires pour accomplir le travail.

– Remorquage et transport en toute confiance – La capacité de remorquage de 2 500 lb et la capacité de chargement de 1 000 lb les plus élevées de la catégorie, ainsi qu’un treuil de 4 500 lb installé en usine avec câble synthétique et arrêt automatique, donnent aux éleveurs la confiance nécessaire pour tirer et transporter davantage sur leur propriété.

– Confort tout au long de la journée – Un toit sport en polyéthylène installé en usine et des sièges profilés avec des traversins au dos pour un confort tout au long de la journée afin d’accomplir des tâches du lever au coucher du soleil.

– Construit pour le Texas – Affrontez les terrains difficiles grâce aux bras en A arqués à haut dégagement et aux pneus Pro Armor 29″ à 8 plis qui offrent une garde au sol de 14″ et une grande durabilité.

– Puissant éclairage à DEL – Grâce aux phares à DEL haute intensité, les éleveurs peuvent travailler tôt le matin et s’attaquer à des tâches tardives le soir avec une visibilité améliorée.

– Restez en charge – Alimentez vos téléphones et petits appareils électroniques grâce à un nouveau port de charge USB situé dans le tableau de bord.

2023 RANGER SP 570 NorthStar Edition, à partir de 19 299 $ US PDSF

2023 RANGER CREW SP 570 NorthStar Edition, à partir de 21 999 $ US PDSF

De retour pour 2023, le RANGER SP 570 NorthStar Edition, une exclusivité de la catégorie, est doté d’une cabine entièrement fermée et d’un chauffage installé en usine, ce qui permet aux clients de prolonger confortablement l’utilisation de leur véhicule pendant l’hiver.

Les caractéristiques du RANGER SP 570 et du CREW SP 570 édition NorthStar comprennent :

– Système de cabine Pro Shield – La meilleure cabine complète de sa catégorie offre un confort et une protection contre la pluie, la poussière et le froid, avec des portes à vitres coulissantes et des panneaux avant et arrière pour plus de confort.

– Travaillez et jouez dans le confort – Chauffage et ventilation pour permettre l’utilisation du véhicule toute l’année dans le confort d’une cabine chaude pendant les journées froides et les petits matins.

– Éclairage LED puissant redéfini – Nouveau pour 2023, les phares LED permettent aux clients de travailler et de jouer avec plus de confiance dans des conditions de faible luminosité.

– Protection supplémentaire – Les nouveaux garde-boue empêchent les débris de s’accumuler sous la cabine, ce qui réduit le nettoyage et augmente la durabilité.

– Capacité – Le treuil Polaris Pro HD de 3 500 lb, équipé en usine d’une corde synthétique et d’un dispositif d’arrêt automatique, ajoute la confiance nécessaire pour entreprendre n’importe quelle tâche avec facilité.

– Restez en charge – Avec un nouveau port de charge USB dans le tableau de bord, les clients peuvent rester chargés et connectés pendant leurs déplacements.

Pour en savoir plus sur la famille RANGER 2023, visitez Polaris.com/RANGER ou joignez-vous à la conversation et suivez-nous sur Facebook®, Instagram®, YouTube® et Twitter®.

Sportsman

2023 Sportsman 850 High Lifter Edition, à partir de 12 199 $US PDSF

2023 Sportsman XP 1000 High Lifter Edition, à partir de 16 899 $US PDSF

Conçu pour la boue, Polaris ramène les Sportsman 850 et Sportsman XP 1000 High Lifter Edition qui ont été entièrement conçus pour une performance extrême dans la boue.

Les principales caractéristiques du Sportsman 850 et du Sportsman XP 1000 High Lifter Edition sont les suivantes :

– Naviguer dans la boue – Les prises d’air surélevées et le conduit d’embrayage permettent à l’air propre et frais d’entrer dans le moteur lors de la traversée de la boue ou de l’eau.

– Pneus spécifiques à la boue – Les pneus Outlaw 2 de 30 pouces et les roues en aluminium de 14 pouces offrent un meilleur dégagement et une meilleure maniabilité dans la boue profonde, les rochers et les sentiers.

– Traction et suspension – Équipé d’une garde au sol de 13,5″ pour franchir les obstacles.

– Prêt pour le dépannage – Installé en usine sur le Sportsman XP 1000 Mud Edition, le treuil de 3 500 lb a la puissance nécessaire pour tirer.

2023 Sportsman 570 Ride Command Edition, à partir de 12 399 $ US PDSF

2023 Sportsman XP 1000 Ride Command Edition, à partir de 16 699 $ US PDSF

Les éditions Sportsman 570 et XP 1000 Ride Command sont équipées en usine d’un écran de 7 pouces avec touche de gant, propulsé par le système RIDE COMMAND, qui comprend une technologie de navigation GPS et de communication qui rehausse l’expérience de conduite sur les sentiers de VTT.

Les caractéristiques clés des éditions Sportsman 570 et XP 1000 Ride Command comprennent :

– RIDE COMMAND+ – Installé en usine sur le Sportsman XP 1000 Ride Command Edition, reçoit des informations clés, notamment les services de localisation à distance du véhicule, la surveillance de l’état du véhicule et plus encore. Toutes ces informations sont disponibles dans l’application Polaris.

– Pneus Duro – Les pneus Duro jusqu’à 27 pouces et les jantes en aluminium de 14 pouces offrent un meilleur dégagement et une meilleure maniabilité sur la piste pour s’attaquer en toute confiance aux terrains hors route.

– Éclairage LED puissant – Prolongez la journée de conduite avec les phares LED, offrant une meilleure visibilité dans des conditions de faible luminosité pour éclairer la piste de l’aube au crépuscule.

– Style et protection haut de gamme – Les deux éditions Ride Command sont dotées de la nouvelle couleur Silver Quartz Metallic et de pare-chocs avant pour une protection ultime du véhicule sur les sentiers à venir.

2023 Sportsman 570 Utility HD, à partir de 10 199 $US PDSF

Le Sportsman 570 Utility HD est de retour pour 2023, donnant aux conducteurs plus de confiance sur le terrain, y compris le pare-chocs avant utilitaire avec attelage, les supports métalliques avant et arrière et plus encore.

Les caractéristiques du Sportsman 570 Utility HD comprennent :

– Force et capacité – 1 350 lb de remorquage, 270 lb de capacité de rack, le Sportsman 570 Utility HD est équipé de la force et de la capacité nécessaires pour accomplir le travail.

– Prêt pour les tâches difficiles – Garez facilement une remorque dans un endroit exigu avec un contrôle plus direct grâce à l’attelage avant et une protection accrue du véhicule avec le pare-chocs utilitaire avant.

– Faites-en plus – Avec l’ajout d’une prise d’alimentation arrière, il est plus facile que jamais pour les utilisateurs d’intégrer des équipements supplémentaires tels que des pulvérisateurs utilitaires et des tondeuses à gazon.

– Capacité supplémentaire – Avec les porte-bagages métalliques avant et arrière, les conducteurs disposent d’un espace supplémentaire pour attacher leur chargement et se déplacer sur la propriété.

Pour obtenir tous les détails sur la gamme Polaris Sportsman 2023, les modèles Sportsman 850 et Sportsman1000 High Lifter Edition, Sportsman 570 et Sportsman 1000 Ride Command, Sportsman 570 Utility HD et les autres modèles Sportsman 2023, visitez le site Polaris.com/Sportsman.

