Polaris-Gamme-VTT-2024

La gamme 2024 présente un grand nombre de mises à jour inspirées par les pilotes, un style rafraîchi et de nouvelles couleurs. En outre, les éditions Polaris Sportsman 570 et XP 1000 Chasse, très appréciées des clients, font leur retour. RIDE COMMAND+ a également reçu des fonctions améliorées pour 2024, offrant une connectivité inégalée et une tranquillité d’esprit aux motocyclistes grâce aux toutes nouvelles alertes de localisation et aux messages d’enregistrement.

RIDE COMMAND+ :

Ayant fait ses débuts à l’automne dernier, RIDE COMMAND+, la première technologie de véhicule connecté de l’industrie, continue de déployer de nouvelles améliorations à son service pour 2024. Grâce à de nouvelles fonctionnalités telles que les alertes de localisation, qui informent le propriétaire si son véhicule a été heurté ou déplacé de son dernier emplacement, les propriétaires peuvent désormais protéger leur véhicule plus que jamais. RIDE COMMAND+ est désormais disponible en option d’usine pour les RZR Pro R Ultimate, RANGER XD 1500 NorthStar, RANGER XP 1000 NorthStar, Polaris XPEDITION NorthStar et Sportsman XP 1000 RIDE COMMAND Edition de 2024. Ce service est également disponible sur la plupart des modèles RZR, RANGER, Sportsman et Polaris XPEDITION 2024 en tant qu’accessoire.

Sportsman

Polaris Sportsman, le VTT 4×4 automatique le plus vendu depuis longtemps, réintroduit les Sportsman 570 et XP 1000 Hunt Editions, tout en apportant des améliorations clés à l’ensemble de la gamme 2024. Les éditions Sportsman 570 et XP 1000 Hunt, favorites des clients et spécialement conçues pour répondre aux besoins uniques des chasseurs, comprennent des accessoires tels que le treuil Polaris de 3 500 lb, le fourreau et le support de fusil Kolpin, les griffes à cliquet Kolpin et bien d’autres.

De plus, la gamme Sportsman 450 et 570 2024 présente plusieurs améliorations de qualité pour une meilleure expérience de conduite, notamment une nouvelle pédale de frein arrière qui réduit l’effort et la sensation de la pédale, un meilleur scellement autour du levier de vitesses et un meilleur ajustement du siège pour une conduite plus confortable. Les modèles 570 EPS et supérieurs seront également équipés d’un joint d’embrayage PVT amélioré avec un emplacement d’admission plus élevé pour de meilleures performances sur sol mouillé.

Pour plus d’utilité, la gamme Sportsman 570 de l’année modèle 2024 sera équipée de nouveaux feux à DEL pour les modèles Premium et Utility HD pour une meilleure visibilité de l’aube au crépuscule.

De nouvelles couleurs sont également disponibles pour les modèles 570 Premium et Trail, 570 Ride Command Edition, Sportsman 850 Premium et Ultimate Trail, Sportsman XP 1000 Ultimate Trail, Sportsman XP 1000 High Lifter Edition, Scrambler XP 1000 S et Sportsman XP 1000 S.

La gamme Sportsman 2024 commence à 6 999 $ US PDSF et sera expédiée aux concessionnaires au début de l’automne. Pour obtenir des prix supplémentaires sur l’ensemble de la gamme de modèles, visitez le site https://www.polaris.com/fr-ca/off-road/sportsman/.

Jeune

Soucieux d’inspirer la prochaine génération de motocyclistes, Polaris Off Road propose la gamme la plus vaste et la plus variée d’offres pour les jeunes de l’industrie. Pour 2024, la gamme Polaris ORV Jeune est rafraîchie avec de nouvelles couleurs et de nouveaux graphiques accrocheurs. Cette gamme continue d’offrir des caractéristiques de sécurité à la fine pointe de l’industrie qui permettent aux parents d’avoir l’esprit tranquille et qui aident à inculquer la confiance aux jeunes motocyclistes, y compris le démarrage par code pin, le limiteur de vitesse réglable, le géofencing, la technologie de sensibilisation au casque et l’ensemble d’équipement de sécurité exclusif à l’industrie.

Plus précisément, le RZR 200 EFI 2024 est maintenant offert en Gris orageux et un nouveau motif graphique avec des accents rouge vif. Le VTT Outlaw 70 EFI est proposé en Bleu Vélocité avec des accents Lime soulevée ou Fuchsia intense, tandis que le Outlaw 110 EFI est désormais proposé en Blanc éclatant avec Polaris Bleu et Blanc éclatant avec des détails Vert Radiant.

La gamme 2024 Polaris Jeune commence à 2 999 $ US PDSF et commencera à être expédiée aux concessionnaires cet hiver. Pour obtenir des prix supplémentaires sur l’ensemble de la gamme de modèles, visitez https://www.polaris.com/fr-ca/off-road/shop-by-use/youth/

Pour en savoir plus sur la gamme Polaris ORV 2024 et rester informé des possibilités d’essais et de démonstrations, veuillez visitez https://offroad.polaris.com/en-us/ ou rejoignez la conversation et suivez-la sur Facebook, Instagram, YouTube et Twitter. Walker Evans Racing® est une marque déposée de Walker Evans Enterprises Incorporated ; FOX® est une marque déposée de Fox Factory Inc..