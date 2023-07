POLARIS-ANNOUNCES-LE-TOUR-TEXAS-RODEO-2023

POLARIS ANNONCE LE TOUR TEXAS RODEO 2023 ET LES ATHLÈTES DE RODÉO DE L’ÉQUIPE POLARIS

Stetson Wright, sept fois champion du monde de PRCA, rejoint l’équipe Polaris Rodeo.

MINNEAPOLIS, MN (27 juin 2023) – Polaris Off Road, le leader mondial des sports motorisés et de l’innovation hors route, a annoncé son Texas Rodeo Tour 2023, qui comprend une présence à sept événements de marque au cœur du pays du rodéo, et a dévoilé les athlètes de rodéo de l’équipe Polaris 2023.

La tête d’affiche de l’équipe Polaris en 2023 est sa nouvelle recrue, Stetson Wright, 23 ans et sept fois champion du monde de la Professional Rodeo Cowboys Association (PRCA). Cette sensation originaire de l’Utah est actuellement classée numéro 1 en Saddle Bronc Rider et numéro 4 en Bull Rider dans le monde. Stetson vient d’une famille de champions de Saddle Bronc et a commencé à participer à des compétitions de rodéo en quatrième année. Stetson rejoindra l’équipe Polaris aux côtés d’autres athlètes champions :

Stetson Wright Sage Kimzey, Originaire du Texas et sept fois champion du monde de PRCA Lisa Lockhart, Championne du National Circuit Finals Rodeo Barrel Racer Tyson Durfey, Originaire du Texas et champion du National Finals Rodeo Kaycee Feild, six fois champion du monde de monte à cru de la PRCA

« En tant que commanditaire de longue date du rodéo, Polaris est fière de donner le coup d’envoi de la saison de cette année avec une liste étoffée d’athlètes champions du monde et de soutenir certains des rodéos les plus difficiles du circuit au Texas « , a déclaré Chris Judson, vice-président, Polaris Off Road Utility. « Ces cinq athlètes incarnent des caractéristiques qui reflètent les piliers fondamentaux de Polaris Off Road – le travail acharné et le dévouement – et peu importe ce qui se présente à l’équipe Polaris, ces athlètes continueront d’être les plus travaillants dans l’arène. »

Alors que la saison 2023 de la PRCA fait des arrêts dans tout le pays, Polaris a confirmé sept apparitions lors d’événements marquants dans l’État du Texas. L’État de l’étoile solitaire regorge de partisans passionnés et Polaris a l’intention d’avoir une plus grande présence événementielle à ces endroits pour mettre en valeur sa gamme de VTT robustes tout en soutenant ses athlètes. Ces événements incluront :

Kueckelhan Ranch Rodeo – 27-29 juillet 2023 (Bonham, TX)

North Texas Fair & Rodeo – 18-26 août 2023 (Denton, TX)

West Texas Fair and Rodeo – du 7 au 16 septembre 2023 (Abilene, TX)

Pasadena Livestock Show & Rodeo – 22-30 septembre 2023 (Pasadena, TX)

Heart O’ Texas Fair & Rodeo – 5-15 octobre 2023 (Waco, TX)

Austin County Fair & Rodeo – 12-14 octobre 2023 (Bellville, TX)

WRCA Ranch Rodeo Finals – 9-12 novembre 2023 (Amarillo, TX)

Polaris Off Road est un commanditaire présentateur de la Professional Rodeo Cowboy Association depuis 2015 et continuera tout au long de la saison 2023/2024. En tant que commanditaire principal, Polaris fournit chaque année 24 véhicules Polaris RANGER à l’association, s’assurant ainsi que les officiels et le personnel disposent des machines les plus robustes, capables de s’acquitter des tâches les plus difficiles sur le circuit, semaine après semaine. À la fin de cette saison, Polaris aura donné 192 véhicules aux membres de la PRCA, y compris aux champions du monde lors du National Finals Rodeo en décembre.

Pour en savoir plus sur les véhicules Polaris Off Road et l'équipe Polaris, rendez-vous sur polaris.com/en-us/off-road/off-road-events/

À propos de Polaris

En tant que leader mondial des sports motorisés, Polaris Inc. (NYSE : PII) est à l’origine de percées en matière de produits et d’expériences et de services enrichissants qui ont invité les gens à découvrir la joie d’être en plein air depuis notre fondation en 1954. La gamme de produits de haute qualité de Polaris comprend les véhicules hors route côte à côte Polaris RANGER®, RZR® et Polaris GENERAL™ ; les véhicules hors route tout-terrain Sportsman® ; les véhicules hors route militaires et commerciaux ; les motoneiges ; les motocyclettes intermédiaires et lourdes Indian Motorcycle® ; les moto-roadsters Slingshot® ; les quadricycles Aixam ; les véhicules électriques Goupil ; et les pontons et bateaux pontés, y compris les pontons Bennington, chefs de file de l’industrie. Polaris améliore l’expérience de conduite avec un portefeuille robuste de pièces, de vêtements et d’accessoires. Fièrement basée dans le Minnesota, Polaris est présente dans plus de 100 pays à travers le monde. www.polaris.com