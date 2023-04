MINNEAPOLIS, MN (24 AVRIL 2023) Polaris Inc. (NYSE : PII), le chef de file mondial des sports motorisés et de l’innovation hors route, a annoncé aujourd’hui que les premières expéditions de ses tout nouveaux véhicules électriques RANGER XP Kinetic sont dirigées vers les concessionnaires cette semaine pour la cueillette par les clients. Polaris fabrique ses véhicules hors route RANGER XP Kinetic entièrement électriques à son usine de fabrication de plus de 900 000 pieds carrés située à Huntsville, en Alabama. Polaris prévoit prendre des commandes supplémentaires pour le RANGER XP Kinetic cet été.

« Depuis l’annonce de nos efforts d’électrification et de notre partenariat avec Zero Motorcycles, ce sont des moments importants comme l’annonce d’aujourd’hui qui ont motivé et poussé notre équipe à concevoir et à livrer des véhicules de sports motorisés qui redéfinissent la catégorie « , a déclaré Steve Menneto, président de Off Road, Polaris. « Le RANGER XP Kinetic démontre les avantages de performance qui changent la donne qu’un groupe motopropulseur électrique peut offrir, et nous sommes impatients de mettre ces véhicules entre les mains de nos concessionnaires et des consommateurs à travers le pays. »

POLARIS-ANNONCE-LA-PREMIERE-LIVRAISON-DU-RANGER-XP-KINETIC-TOUT-ELECTRIQUE

Doté d’un groupe motopropulseur entièrement électrique, conçu pour une utilisation hors route grâce au partenariat exclusif de 10 ans de Polaris avec Zero Motorcycles®, le RANGER XP Kinetic établit une nouvelle référence en matière de performance et de productivité des véhicules utilitaires côte à côte électriques, offrant une capacité sans compromis, une durabilité inégalée et des performances raffinées.

« Nous savions qu’il y aurait de l’intérêt pour un RANGER électrique axé sur la performance, mais les ventes deux heures après l’ouverture de notre fenêtre de commande initiale pour le XP Kinetic ont dépassé nos attentes « , a déclaré Josh Hermes, vice-président, Véhicules électriques pour le hors route, Polaris. « Les clients qui ont commandé un XP Kinetic vont faire l’expérience directe des avantages qu’offre l’électrique, et nous donnerons à encore plus de gens l’occasion de posséder le véhicule utilitaire hors route le plus performant de l’industrie lorsque nous prendrons d’autres commandes de clients et de concessionnaires cet été. »

Le RANGER XP Kinetic offre des capacités sans compromis, une durabilité inégalée et les performances raffinées d’un groupe motopropulseur entièrement électrique.

Le tout nouveau RANGER XP Kinetic aide les clients à en faire plus en offrant la plus grande puissance et le plus grand couple jamais trouvés dans un utilitaire côte à côte. Une puissance de 110 chevaux et un couple instantané de 140 lb-pi, les meilleurs de la catégorie, offrent une puissance et des capacités maximales, y compris la capacité de remorquer sans effort jusqu’à 2 500 lb et de transporter 1 250 lb, le meilleur résultat de l’industrie. Son groupe motopropulseur électrique offre un contrôle souple et précis à basse vitesse, ce qui permet aux clients de garder le contrôle lors du remorquage ou de la marche arrière d’une remorque, tandis que le couple instantané permet également une accélération plus rapide.

Outre ses performances inégalées, les clients apprécieront le silence du groupe motopropulseur électrique pour faciliter les conversations avec les passagers, la possibilité de travailler tôt le matin ou tard le soir sans réveiller les voisins, le travail à proximité du bétail ou les déplacements furtifs vers des lieux de chasse éloignés. Un groupe motopropulseur électrique signifie également moins de pièces mobiles pour des coûts d’entretien réduits. Tous les modèles RANGER XP Kinetic 2023 sont équipés de RIDE COMMAND+, qui offre des services de véhicule connecté inédits dans l’industrie, notamment des services de localisation du véhicule à distance, la surveillance de l’état de la batterie, un suivi amélioré des trajets en groupe, et bien plus encore.

Plus de détails sur le RANGER XP Kinetic peuvent être trouvés en visitant Polaris.com.

À propos de Polaris

En tant que leader mondial des sports motorisés, Polaris Inc. (NYSE : PII) est à l’origine de percées en matière de produits et d’expériences et de services enrichissants qui invitent les gens à découvrir la joie d’être en plein air depuis sa fondation en 1954. La gamme de produits de haute qualité de Polaris comprend les véhicules hors route côte à côte Polaris RANGER, RZR et Polaris GENERAL, les véhicules hors route tout-terrain Sportsman, les véhicules hors route militaires et commerciaux, les motoneiges, les motocyclettes moyennes et lourdes Indian Motorcycle, les moto-roadsters Slingshot, les quadricycles Aixam, les véhicules électriques Goupil et les pontons et bateaux pontés, y compris les pontons Bennington, leaders de l’industrie. Polaris améliore l’expérience de conduite avec un portefeuille robuste de pièces, de vêtements et d’accessoires. Fièrement basée dans le Minnesota, Polaris est présente dans plus de 100 pays à travers le monde. www.polaris.com

