Le véhicule électrique à quatre roues motrices le plus performant, le plus compact et le plus adaptatif au monde est né d’une mission motivée par la recherche de l’accessibilité à l’aventure en plein air et de la meilleure capacité technique de sa catégorie dans l’ensemble le plus compact possible. Le Outrider Coyote 4WD a effectivement brouillé les lignes entre les classifications « VTT » et « dispositif de mobilité » car absolument aucune capacité technique n’a été sacrifiée pour l’accessibilité ou l’inverse. Le Coyote est la première machine à offrir de puissantes capacités tout-terrain pour tout le monde, du plus fervent aventurier de l’arrière-pays au tétraplégique qui n’a pas pu s’aventurer sur les surfaces pavées depuis des années.

L’équipe d’Outrider USA a passé la dernière décennie à « construire des ailes », c’est-à-dire à concevoir des tricycles électriques à trois roues dotées de systèmes de contrôle adaptatifs exclusifs qui permettent aux personnes de tous niveaux de mobilité de retourner à l’extérieur de manière indépendante pour faire de l’exercice et vivre des aventures. Il y a quelques années, avec l’achèvement des systèmes de contrôle adaptatif, la décision a été prise de commencer la conception du premier modèle électrique à quatre roues, dans le but d’offrir plus de stabilité, de sécurité et de capacité. Tommy Ausherman, PDG et cofondateur d’Outrider USA, réfléchit à la sérendipité du processus de conception : « La beauté du Coyote 4WD est que nous n’avons pas eu à commencer par la conception des commandes adaptatives, elles étaient déjà complètes. Nous avons pu, dès le départ, concevoir le Coyote 4WD pour atteindre la capacité technique maximale que nous recherchions, en ayant déjà une connaissance approfondie des commandes adaptatives que nous allions intégrer. Le résultat est une combinaison sans précédent d’accessibilité pour tous les conducteurs, quel que soit leur niveau de mobilité, et un ensemble compact de capacité 4WD qui n’a franchement jamais été vu sur le marché auparavant. »

Pendant des années, M. Ausherman s’est posé la même question lors de ses randonnées dans les montagnes où il habite, dans l’ouest de la Caroline du Nord. Que faudrait-il pour qu’une personne à mobilité réduite puisse faire cette randonnée avec moi, en toute sécurité et de manière autonome ? Il a cherché la réponse à cette question persistante à travers la conception du Coyote 4WD, et le résultat a été meilleur que ce qu’il pouvait espérer. Le film le plus récent d’Outrider présente les aventures en plein air de trois hommes ayant des degrés de mobilité différents et conduisant le Coyote dans la nature. Leurs histoires révèlent à quel point ce qu’ils avaient perdu peut maintenant être restauré grâce à la capacité et à l’adaptation du 4×4 Outrider Coyote.

Que faut-il faire pour rétablir l’accessibilité en plein air ?

L’Outrider Coyote 4WD, entièrement adaptable, a été conçu pour un transport facile, une maniabilité et une capacité 4WD sérieuse. A 220 lbs, le Coyote est le véhicule 4WD le plus léger jamais produit commercialement, qualifiant comme un véhicule tout-terrain compact. L’unité entière tient dans un bloc de 5′ x 3′ x 3′, ce qui permet un transport facile dans les plus petites voitures sur la route aujourd’hui – c’est-à-dire qu’aucune remorque n’est nécessaire. Le Coyote peut se vanter d’avoir une batterie embarquée d’une capacité de 6 000 wattheures, ce qui lui permet de parcourir plus de 140 miles avec une seule charge, ainsi que des moteurs de moyeu indépendants de 1 000 watts et une suspension pneumatique complète. En cas d’enlisement lors d’une aventure, le Coyote peut être sorti de la plupart des situations difficiles par une seule personne. Le Coyote 4WD d’Outrider est essentiellement une nouvelle race de VTT entièrement adaptable, avec des capacités supplémentaires pour devenir une unité d’alimentation mobile impressionnante, permettant aux personnes d’accéder à des endroits éloignés, d’alimenter des lumières, des téléphones/systèmes GPS, et même des accessoires à haute tension tels que des réfrigérateurs/poêles mobiles.

L’époque où il fallait sacrifier la technologie pour l’accessibilité ou l’accessibilité pour la technologie est révolue. Outrider USA a prouvé qu’avec la bonne technologie, tout le monde peut retourner dans la nature et vivre l’aventure de ses rêves.