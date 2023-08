CAN-AM TRANSFORME L’EXPÉRIENCE DE CONDUITE ET DE LA PERFORMANCE AVEC LE TOUT NOUVEAU MAVERICK R 2024.

Le tout nouveau Can-Am Maverick R présente une puissance inégalée, une suspension performante et une transmission à double embrayage.

Valcourt, Québec, le 20 août 2023 – BRP inc. (TSX : DOO; NASDAQ : DOOO) transforme le paysage récréatif des véhicules côte à côte (VCC) avec le tout nouveau Maverick R. Construite pour défier le statu quo et repousser les limites de la performance, la gamme de produits Can-Am Maverick R 2024 changera à jamais la conduite hors route. Conçu pour répondre aux besoins du conducteur et inspiré par la quête incessante de performance de Can-Am, le Maverick R est doté d’un moteur de 240 ch, d’une transmission à double embrayage, d’un débattement de la suspension unique et d’une série de nouvelles fonctionnalités pour faire passer l’expérience du conducteur à un niveau supérieur.

« Chez Can-Am, nous croyons que le progrès n’arrête jamais et le nouveau Maverick R témoigne de notre engagement continu à créer une machine qui révolutionnera l’industrie en repoussant les limites de la performance et de la conception, propulsant l’expérience du conducteur à un tout autre niveau », a déclaré Sandy Scullion, président, Groupe sports motorisés chez BRP. « Avec un moteur de 240 ch, une transmission à double embrayage, un châssis et des suspensions capables de maîtriser cette puissance, le Maverick R est vraiment un véhicule côte à côte prêt pour la course, destiné aux conducteurs les plus exigeants. »

MOTEUR ET TRANSMISSION

Le coeur du Maverick R bat grâce à un moteur 999T Rotax 999cc turbocompressé à trois cylindres alignés, à quatre temps et à injection de carburant, d’une puissance de 240 ch, qui défie toute concurrence. Le Maverick R offre une performance plus rapidement et plus efficacement que jamais, grâce au tout premier système DCT Rotax hors route à sept vitesses, avec option de changement automatique ou manuelle avec palettes au volant. Cet ensemble puissant donne au Maverick R un rapport couple/accélération qui lui permet de laisser la concurrence dans la poussière. Grâce à la recherche et au développement testé en course, le Maverick R présente une nouvelle conception du système d’admission d’air permettant un entretien facile et des performances de niveau supérieur. Deux radiateurs haute performance alimentent chaque cylindre, tandis que la soupape de décharge contrôlée électroniquement, la toute première de l’industrie, régule la pression de suralimentation du turbocompresseur, maximisant ainsi la puissance sur l’ensemble du R, quelles que soient les conditions. Trois modes de conduite dédiés – Normal, Sport et Sport+ – donnent davantage de contrôle au conducteur. Le mode de conduite Normal offre une réponse souple de l’accélérateur et passe les vitesses par le biais de la transmission à double embrayage à sept vitesses dans la plage de 3500-4500 tr/min; le mode Sport offre une réponse rapide de l’accélérateur et passe les vitesses à 8500 tr/min; et le mode Sport+ utilise la technologie de réponses avancées (ART) pour obtenir une réponse instantanée de l’accélérateur et passe les vitesses à 8500 tr/min, un système de décalage anti-turbo très efficace. La technologie de réponses avancées crée une précharge pour le turbo en coupant un cylindre, retardant la courbe d’allumage et maximisant le positionnement du corps de l’accélérateur pour un débit d’air maximal. Une fois l’accélérateur ouvert, le troisième cylindre se remet en marche et les performances maximales sont atteintes.

CHÂSSIS ET SUSPENSION

Un moteur révolutionnaire a besoin d’un châssis à la hauteur de cette puissance inégalée. Le Maverick R est doté d’un châssis en forme de V fabriqué en tube d’acier biphasé à haute résistance, pour une solidité et une rigidité accrues et des performances optimisées du véhicule. La nouvelle conception du châssis réduit considérablement les sollicitations des connexions boulonnées, y compris les composants de la suspension avant et arrière qui sont équipés de coussinets à double liaison pour une expérience de conduite plus silencieuse et plus fluide. Pour répondre aux exigences de performance du moteur et du châssis, le Maverick R a une largeur de 77 pouces et un empattement de 108 pouces, pour une stabilité et une maniabilité optimales.

La nouvelle conception à haute résistance de la suspension à grand levier priorise le confort du conducteur et la performance. La conception permet au Maverick R d’atteindre son plein potentiel sur les sentiers ou les pistes, avec un débattement de 25 pouces à l’avant, de 26 pouces à l’arrière et une garde au sol de 17 pouces. La configuration unique de la suspension en aluminium de qualité aérospatiale réduit également les sollicitations des composants, offrant une meilleure absorption des chocs, une plus grande rigidité en torsion, ainsi qu’une stabilité et une maniabilité améliorées.

Une combinaison imbattable de Smart-Shox, la toute nouvelle technologie Fox Live Valve Gen 3, associée aux amortisseurs Fox 2,5 PODIUM et 3,0 PODIUM, permet au Maverick R de se faufiler en douceur sur les pistes les plus périlleuses des déserts. Grâce au poste principal et à la soupape de base électroniques brevetés de Fox, le Maverick R offre une plage de réglage de la compression six fois plus grande que tout autre véhicule sur le marché. Effectuant plus de 200 réglages de suspension en temps réel par seconde, avec la possibilité de passer d’un réglage souple à un réglage dur en moins de deux centièmes de seconde, l’ensemble de suspension du Maverick R inspire confiance dans tous les freinages, toutes les accélérations et tous les virages.

Le Maverick R est équipé de pneus ITP Tenacity XNR de 32 pouces (32x10Rx16) fixés sur des jantes à talon en aluminium de 16 pouces. Les roues robustes de 16 pouces sont également les premières de l’industrie avec six écrous de 139,7 mm, qui est standard pour de nombreux camions automobiles et un élément nécessaire pour supporter la puissance et la traction accrue de la nouvelle plateforme. La puissance de freinage du Maverick R provient de disques de 265 mm à l’avant, serrés par des étriers hydrauliques à triple piston de 32 mm, tandis qu’à l’arrière, des disques de 255 mm sont serrés par des étriers hydrauliques à double piston de 30 mm.

EXPÉRIENCE CONDUCTEUR ET CARACTÉRISTIQUES

Tous les détails du Maverick R ont été minutieusement examinés au cours du processus de conception et d’ingénierie afin de garantir une expérience conducteur inégalée, avec un équilibre entre confort et performance, qualité et commodité. L’intérieur avant-gardiste crée une expérience de conduite immersive avec une ergonomie de précision et un écran tactile numérique de10,25 pouces pour une visibilité et un contrôle optimaux.

L’habitacle Ergo-Lok comprend des sièges réglables dans quatre directions pour le conducteur et le passager, avec une position d’assise basse et des options de soutien personnalisables pour une expérience de conduite supérieure. La configuration de l’intérieur et des commandes offre une expérience fluide et intuitive, de l’écran d’info divertissement au volant télescopique avec clavier de commande. Le volant est également équipé de palettes de changement de vitesse en option,inspirées des « supercars », pour des changements de vitesse rapides comme l’éclair. La conception intuitive se retrouve également dans les solutions de rangement, avec un compartiment central étanche pour les téléphones portables et une boîte à gants facile d’accès pour le passager.

Enveloppant l’habitacle du conducteur, les demi-portes pleines complémentent l’intérieur autant que l’extérieur, avec un ajustement élégant qui s’harmonise avec le profil du véhicule.

Une première pour la gamme Can-Am hors-route, le nouvel écran tactile de 10,25 pouces dont est équipé le Maverick R offre une interface utilisateur intuitive avec des renseignements sur la performance du véhicule, des statistiques de conduite, la navigation par l’entremise du système BRP GO!, la musique, la connectivité téléphonique et des caméras avant/arrière.

GAMME DE VÉHICULES

La toute nouvelle gamme Maverick R 2024 comprend quatre modèles différents : le Maverick R, le Maverick R X, le Maverick R X rs et le Maverick R X rs avec Smart-Shox. Pour en savoir plus sur la gamme Can-Am 2024, visitez la page can-am.brp.com.

À propos de BRP

BRP inc. est un chef de file mondial dans l’industrie des produits de sports motorisés, des systèmes de propulsion et des bateaux qui repose sur plus de 80 ans d’ingéniosité et sur une attention particulière portée à sa clientèle. Grâce à son portefeuille de marques distinctives et de premier plan qui comprend les motoneiges Ski-Doo et Lynx, les motomarines et les pontons Sea-Doo, les véhicules hors route et sur route Can-Am, les bateaux Alumacraft et Quintrex, les pontons Manitou et les systèmes de propulsion marine Rotax de même que les moteurs Rotax pour karts et avions de loisir, BRP ouvre la voie à des aventures exaltantes et donne accès à des expériences sur différents terrains de jeux. La Société complète ses gammes de produits par un portefeuille dédié de pièces, d’accessoires et de vêtements afin d’optimiser pleinement l’expérience de conduite. Engagée à croître de façon responsable, BRP développe des modèles électriques pour ses gammes de produits existantes et explore de nouvelles catégories de produits à basse tension et à assistance humaine. BRP, dont le siège social est situé au Québec, Canada, enregistre des ventes annuelles de 10 milliards $ CA provenant de plus de 130 pays, et emploie près de 23 000 personnes ingénieuses et motivées à l’échelle mondiale.