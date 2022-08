Pour avoir de beaux souvenirs et de belles prises vidéo avec caméra GoPro de vos balades en Quad ou en motoneige, voici un objet intéressant pour vous. Je vous parle aujourd’hui de la muselière CKX Trenchers pour les propriétaires du casque Titan de CKX et les utilisateurs de caméras d’action style GoPro ou autres modèles.

Muselière porte-caméra pour casque CKX Titan

La différence de la muselière amovible d’origine du Titan de CKX c’est qu’elle est pourvue d’une attache pour caméra moulée à même la muselière, pour y installer votre caméra préférée directement à la hauteur du menton et ainsi bénéficier d’un angle de capture d’images qui sort de l’ordinaire. Et tout ça en quelques secondes. Il suffit d’enlever l’originale selon les instructions du fabricant et la remplacer par la Trenchers.

Elle bénéficie des mêmes avantages que l’originale avec l’attache pour caméra en prime : elle arrive avec un câble de sécurité, un filtre à neige amovible et un écrou d’attache accessoire.

Chose intéressante, lorsqu’installée, elle permet d’avoir un ajustement parfait de votre caméra en action, il suffit de lui donner l’angle désiré selon vos besoins et hop! L’aventure commence pour de magnifiques images de vos randonnées.

Muselière porte-caméra pour casque CKX Titan

En résumé, je la recommande pour ceux ou celles qui ont l’habitude de filmer leur balade peu importe les conditions. La CKX Trenchers est disponible partout chez tous bons détaillants Kimpex au Canada, avec un choix de couleur noir mat ou noir lustré.

En espérant que vous capterez de magnifiques images avec la CKX Trenchers!

Sur ce, bonne balade!

Texte: Louis Gagnon