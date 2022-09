Glacière souple Hopper flip 12 Yeti

Fabriquer des glacières est un peu la marque de fabrique de la société texane Yéti. Les deux frères qui ont créé la société en 2006 étaient frustrés de ne pas trouver des modèles solides et qui gardaient la fraicheur plus d’un jour. Comme ils le disaient eux-mêmes : « les poignées se cassaient, les loquets se détachaient et les couvercles s’enfonçaient. ». Alors ils ont créé leurs propres modèles. Les tous premiers étaient des boites indestructibles, avec des joints professionnels pour être hermétiques, et une isolation sans failles pour garder la fraicheur plus longtemps.

Au fil du temps, les produits YETI ont démontré leur efficacité et la société a rallié la communauté des pêcheurs, chasseurs, travailleurs des bois. Les prix élevés se sont révélés un investissement, et YETI a gagné une image synonyme d’efficacité et de solidité. Les produits touchent maintenant également une clientèle moins aventureuse, mais séduite par l’image baroudeuse de la marque.

On a vu arriver des couleurs plus synonymes de mode que de camouflage au fond des bois. La marque évolue et séduit également une autre clientèle plus tranquille, qui aime aller en pique-nique ou au barbecue des amis, avec ce qu’il se fait de mieux en matière de glacière. Pour une sortie entre amis, il ne faut pas que des beaux habits, il faut une YETI !

Que les puristes se rassurent. La solidité est toujours là pour une sortie au fond des bois.

Il y a maintenant trois types de glacières, proposées en plusieurs formats. Les glacières solides et les glacières souples qui se divisent en deux sortes, avec une ouverture repliable ou bien se fermant comme un sac.

Mais attention, le meilleur reste à venir ! Et lisez jusqu’au dernier paragraphe si vous voulez des conseils pour conserver la glace plus longtemps…

Avant de vous présenter la glacière du jour, je voulais vous faire découvrir le modèle le plus démesuré de la gamme. La glacière SOLIDE TUNDRA 350 pèse 40 kg à vide. Elle peut contenir 143 kg de glace, ou 259 cannettes de bière (plus la glace nécessaire). Elle mesure 1 mètre 61cm de long ! Idéal pour la chasse.

Mais revenons au sujet de l’article, la glacière souple Hopper flip 12, qui pèse 1,5 kg et mesure 25.4 X 29.2 X 32.1 cm. Sa forme cubique permet d’entasser le lunch et la boisson de plusieurs personnes.

Elle peut recevoir 13 cannettes de bière ou soda et la glace nécessaire dans un rapport glace/cannettes de 2 pour 1. Elle accueille autrement 7 kg de glace (sans autres produits).

Yeti ne donne pas d’indications sur la durée de conservation de la glace. Car il y a beaucoup de variables à prendre en compte. Mais soyez sûr qu’elle durera deux à trois fois plus longtemps que votre glacière traditionnelle.

Car les versions souples sont fabriquées avec des éléments de qualité supérieure, comme une coque DryHide soudée. Ce tissu haute densité résiste aux rayons UV et à la perforation. Les matériaux sont traités anti-moisissure pour plus d’hygiène et de longévité.

La fermeture à glissière HydroLok est 100% étanche et l’isolation ColdCell est renforcée pour la conservation du froid.

Emportée dans un canot, elle ne coulera pas si elle tombe à l’eau, et il n’y aura pas d’infiltrations.

Le lavage est très simple avec de l’eau et du savon, intérieur et extérieur. Il est important de bien laisser sécher l’intérieur avant de fermer, car on rappelle que c’est hermétique !

Pour le transport sur un quad, la Hopper flip 12 est équipée de plusieurs attaches qui permettront de fixer la boite sur le quad. Une bandoulière autorise le transport à l’épaule. Sur le devant, 6 attaches donnent la possibilité d’accrocher des petits éléments. Sur le côté, il y a des poignées de transport et deux ancrages solides pour fixer au plancher d’un véhicule, sur le quad ou dans le canot.

Comment conserver la glace plus longtemps ?

Premier point : La glace sèche est la meilleure solution pour les glacières solides, mais pas pour les modèles souple YETI.

On privilégiera donc la glace ordinaire, dans la proportion de 2 pour 1 par rapport au contenu. Il existe deux types de glace : Petits cubes et bloc. La glace en petits cubes refroidira plus vite, mais fondra plus rapidement également. La glace en bloc assure la longévité. Les spécialistes de Yeti recommandent un mélange des deux genres pour un refroidissement et une durabilité optimale.

Refroidissez votre glacière avant de la remplir, ne vidangez pas l’eau froide, elle sert à l’isolation. Mais ne laissez pas les aliments être au contact de cette eau.

L’air accélère la fonte de la glace. Ne laissez pas de place libre. Comblez l’espace avec de la glace ou des serviettes pour évacuer l’air.

Et enfin n’ouvrez pas le couvercle toutes les cinq minutes, l’air chaud est l’ennemi, il prend la place du froid et rabaisse le temps de réfrigération de votre glacière.

Le plus dur à choisir pour une glacière Yéti, c’est la taille, puis la couleur. Car une fois achetée, elle va servir longtemps. Le rose ou le jaune traverseront-ils les époques. On s’en reparle dans 15 ans.