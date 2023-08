LA GAMME DE CÔTE À CÔTE CAN-AM 2024 S’AGRANDIT

BIENVENUE AU MAVERICK X3 MAX X RC TURBO RR ET AU COMMANDER MAX X MR 1000R DANS LA FAMILLE.

Valcourt, Québec, le 20 août, 2023 – BRP inc. (TSX : DOO; NASDAQ : DOOO) ajoute du plaisirpour toute la famille en élargissant sa gamme de produits côte à côte Can-Am. Les nouveaux modèles Maverick X3 MAX X rc Turbo RR, Commander MAX X mr 1000R, Commander MAXDPS 700 et XT 700 quatre places arriveront chez les concessionnaires pour les modèles 2024. De plus, le nouveau Maverick X3 RS Turbo est le côte à côte sport mid HP avec une suspension de 72 po le plus abordable de l’industrie. Avec plus de modèles à quatre places que jamais, et une gamme croissante de cylindrées et d’options de prix, il y a un Maverick pour tout le monde.

« Nos gammes Maverick, Commander et Defender offrent une performance et une expérience deconduite inégalées, et cela se reflète dans notre croissance sur le marché », a déclaréSandy Scullion, président, Groupe sports motorisés chez BRP. « Avec chaque nouveau modèle, nous continuons d’évoluer, de raffiner et de faire progresser ces véhicules formidables afin de répondre, et de dépasser, les demandes toujours plus nombreuses de nos clients. »

GAMME MAVERICK X3

Le Maverick X3 MAX X rc Turbo RR est le premier côte à côte à quatre places de l’industrie conçu spécialement pour surmonter les obstacles rocheux (“rock crawling”) et équipé de tout ce dont le conducteurs ont besoin pour se lancer directement dans la poussière et affronter ce qui les attend. Monté avec un moteur turbo Rotax Advance Combustion Efficiency (ACE) de 900cc développant200 ch, une course de suspension de 22 pouces aux deux extrémités grâce aux amortisseurs Fox Podium 2,5 à l’avant et au 3.0 RC2 avec dérivation interne à l’arrière, et de pneus Maxxis Liberty de32 pouces fixés sur des roues de 15 pouces à talon en aluminium, le Maverick X3 MAX X rc Turbo

RR est prêt pour l’action dès sa sortie de la salle de montre. Il est également équipé de pare-chocs avant, de bras de suspension avant et arrière en polyéthylène à haute densité moléculaire (HMWPE) et d’un treuil de 4 500 livres pour sortir les conducteurs des situations difficiles sur les sentiers.

Le Maverick X3 RS Turbo est peut-être le côte à côte de 72 pouces le plus abordable de l’industrie, mais il ne lésine pas sur la performance ni sur ses capacités. Le moteur Rotax ACE 900cc turbo compressé de 135 ch permet aux conducteurs de tirer le meilleur parti des 20 pouces de débattement de la suspension avant et des 22 pouces de débattement de la suspension arrière. Il est également équipé de pneus Maxxis Carnivore de 30 pouces fixés sur des roues de 14 pouces, d’un différentiel avant Smart-Lok, d’une direction assistée dynamique (DPS) à couple élevé, d’un crochet de remorquage arrière, d’une magnéto de 850 W et d’un écran numérique de 4,5 pouces, créant une valeur et des performances inégalées pour un véhicule d’entrée de gamme.

GAMME COMMANDER

Les nouveaux Commander MAX DPS 700 et Commander MAX XT 700 sont également innovants, car ils sont les premiers côte à côte quatre places de moyenne puissance de l’industrie avec une boîte de chargement basculante pleine grandeur. Les deux nouveaux modèles Commander MAX de moyenne puissance sont équipés d’un moteur Rotax ACE 650cc à aspiration naturelle de 52 ch. Ils sont tous deux équipés d’une suspension à débattement de 12,5 pouces à l’avant et de 13 pouces à l’arrière, ce qui permet aux conducteurs de franchir les obstacles, que ce soit pour faire leur travail ou pour avoir plus de plaisir.

Le Commander MAX DPS 700 est équipé de pneus de 27 pouces fixés sur des roues en acier de 14 pouces, d’un différentiel avant Visco-Lok QE, d’un différentiel arrière avec mode Turf, d’une direction assistée dynamique (DPS), de modes de moteur dédiés, d’un écran numérique de 4,5 pouces et de demi-portes haut de gamme pour plus de confort. Le Commander MAX XT 700 est équipé de pneus de 28 pouces fixés sur des jantes en aluminium de 14 pouces, d’une carrosserie peinte, d’un treuil de 4 500 livres, d’un toit sport, d’un pare-chocs avant XT et d’une signature lumineuse à DEL permettant d’avoir du plaisir sans relâche.

Toute la famille peut maintenant s’amuser dans la boue avec l’ajout du Commander MAX X mr 1000R de 64 pouces. Le nouveau Commander MAX X mr 1000R est équipé d’un moteur Rotax 976cc à aspiration naturelle de 100 ch. Pour garantir une capacité maximale lors d’une prochaine aventure dans la boue, il est équipé d’une suspension à débattement de 14 pouces à l’avant et à l’arrière, de bras triangulaires à dégagement élevé, de pneus XPS Swamp Force de 30 pouces fixés sur des roues en aluminium moulé de 14 pouces, d’un Smart-Lok, d’un ensemble de col d’entrée d’air, d’un treuil de 4 500 livres fixé sur un pare-chocs avant robuste et d’élargisseurs d’ailes pour éviter que la boue ne pénètre dans le véhicule quand c’est possible.

GAMME DEFENDER

La gamme Defender XT, fidèle compagne de travail, propose désormais une nouvelle option de petite cylindrée avec le Defender XT HD7. Propulsé par le moteur fiable et éprouvé Rotax ACE 650cc à aspiration naturelle de 52 ch, le Defender XT HD7 est prêt à s’attaquer à n’importe quel défi. Pour rendre la journée de travail un peu plus confortable, il est également équipé d’une banquette rembourrée, d’une plaque de protection complète en HMWPE, d’un treuil de 4 500 livres, d’un pare-chocs avant XT et d’un toit rigide complet.

MISES À JOUR DES GAMMES DE COULEURS

En plus des nouvelles options de modèles de la gamme Can-Am côte à côte, certains modèles 2024 sont maintenant disponibles dans une nouvelle gamme de couleurs Rouge feu (Fiery Red), ainsi que dans une gamme de couleurs Hyper Argenté (Hyper Silver) et Rouge Légion (Legion Red), et une gamme de couleurs Blanc Hybride (Hybrid White) et Rouge Légion (Legion Red).

Pour en savoir plus sur la gamme Can-AM 2024, visiter can-am.brp.com.

À propos de BRP

BRP inc. est un chef de file mondial dans l’industrie des produits de sports motorisés, des systèmes de propulsion et des bateaux qui repose sur plus de 80 ans d’ingéniosité et sur une attention particulière portée à sa clientèle. Grâce à son portefeuille de marques distinctives et de premier plan qui comprend les motoneiges Ski-Doo et Lynx, les motomarines et les pontons Sea-Doo, les véhicules hors route et sur route Can-Am, les bateaux Alumacraft et Quintrex, les pontons Manitou et les systèmes de propulsion marine Rotax de même que les moteurs Rotax pour karts et avions de loisir, BRP ouvre la voie à des aventures exaltantes et donne accès à des expériences sur différents terrains de jeux. La Société complète ses gammes de produits par un portefeuille dédié de pièces, d’accessoires et de vêtements afin d’optimiser pleinement l’expérience de conduite. Engagée à croître de façon responsable, BRP développe des modèles électriques pour ses gammes de produits existantes et explore de nouvelles catégories de produits à basse tension et à assistance humaine. BRP, dont le siège social est situé au Québec, Canada, enregistre des ventes annuelles de 10 milliards $ CA provenant de plus de 130 pays, et emploie près de 23 000 personnes ingénieuses et motivées à l’échelle mondiale.