DES PERFORMANCES DE POINTE

Le tout nouveau côte à côte RIDGE® XR de Kawasaki prend vie avec sa sonorité distinctive et son moteur quatre cylindres en ligne à 4 temps de 999 cm3 refroidi par liquide. Se démarquant de la foule des côte à côte sport-utilitaires à deux cylindres, le RIDGE XR promet une expérience exaltante. Sentez la réponse linéaire et douce de l’accélérateur alors que vous naviguez dans les virages, appréciant un contrôle précis et une poussée d’accélération directement liée à votre pied droit. Conçu pour le confort, le RIDGE XR est doté d’un châssis à voie large, d’une suspension à grand débattement et d’une garde au sol élevée pour franchir les obstacles en toute confiance tout en préservant la tranquillité de l’habitacle. Les faibles vibrations du moteur quatre cylindres en ligne ajoutent au confort de la conduite, créant ainsi une expérience de conduite immersive.

KAWASAKI RIDGE XR SIDE X SIDE 2024-25

Montez dans la cabine au design soigné, avec un volant en D de qualité supérieure, un tableau de bord inspiré de l’automobile et un tableau de bord couleur TFT de 7 pouces. Enfoncez-vous dans des sièges baquets à dossier haut, confortables et réglables, équipés de ceintures de sécurité à trois points d’ancrage. Le souci du détail transparaît, des poignées de porte plates qui maximisent l’espace intérieur aux textures soigneusement choisies sur les repose-pieds antidérapants. Pour le RIDGE® XR Deluxe côte à côte, la banquette profilée peut accueillir trois adultes, ce qui permet à tout le monde de profiter du voyage.

La finition haut de gamme s’étend à l’extérieur du RIDGE XR, orné d’un style sportif et robuste. Les feux de position à LED de type ligne féroce et les feux d’accentuation du pare-chocs laissent entrevoir ses capacités de performances robustes. La puissance élevée, le couple élevé et la livraison de puissance en douceur du moteur sont complétés par une construction robuste, un chargement substantiel et une capacité de remorquage – parfaits pour les aventures de la ligne de crête ou les chantiers exigeants. Avec trois variantes de modèles polyvalents, dont une avec une cabine complète de série avec chauffage, ventilation et climatisation, le RIDGE XR redéfinit les attentes en matière de performances tout-terrain haut de gamme, en associant de manière transparente les loisirs et le travail dans un ensemble unique et dynamique. Préparez-vous à embarquer pour un voyage palpitant avec le RIDGE XR – un exemple de puissance, de confort et de polyvalence.

KAWASAKI RIDGE® XR – CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

– Moteur quatre cylindres en ligne 4 temps de 999 cm3, refroidi par liquide, construit par Kawasaki

– Intérieur spacieux avec confort haut de gamme

– Cabine complète avec chauffage, ventilation et climatisation (modèle CVC)

– Suspension à double bras triangulaire à long débattement et garde au sol élevée

– Pneus de 30 pouces et jantes en aluminium de 14 pouces

– Éclairage extérieur entièrement à LED, y compris les feux d’accentuation

– Transmission à variation continue (CVT)

– Sélection du mode d’alimentation

– Sélection électrique à la volée des quatre roues motrices et du blocage du différentiel avant-arrière

– Châssis conçu pour le confort

– Plateau de chargement inclinable d’une capacité de 1000 livres avec hayon amovible

– Instrumentation TFT couleur de 7 pouces

– Siège conducteur réglable

– Ajustement et finition inspirés de l’automobile à l’extérieur et à l’intérieur

– Connectivité Smartphone via RIDEOLOGY THE APP POWERSPORTS

– Garantie limitée de trois ans Kawasaki STRONG

MOTEUR

Au cœur de la RIDGE XR, la dernière merveille de Kawasaki, bat un moteur à quatre cylindres en ligne à 4 temps, refroidi par liquide, un concentré de puissance qui non seulement définit la performance, mais redéfinit le plaisir de conduire. Ce chef-d’œuvre d’ingénierie, méticuleusement conçu avec un alésage et une course de 73,4 x 59,0 mm, délivre 116 ch† et 73,8 pi-lb de couple† propulsant le RIDGE XR vers de nouveaux sommets, offrant une symphonie de puissance et de couple pour le travail comme pour les loisirs.

Lorsque l’on appuie sur la pédale d’accélérateur, une réponse vive se répercute dans le véhicule, idéale pour ceux qui recherchent les sensations de la conduite hors route. Les réactions souples et prévisibles du moteur facilitent non seulement le contrôle, mais rehaussent l’expérience de conduite grâce à une sensation de puissance et d’accélération exceptionnelles.

Au milieu de l’accélération exaltante, la note d’échappement distincte du moteur quatre cylindres en ligne ajoute une touche musicale à l’excitation de la conduite. Les observateurs ont le plaisir de voir le RIDGE XR passer en trombe, laissant derrière lui l’impression d’un avion de chasse. Cependant, en utilisation quotidienne, le ronronnement du moteur est suffisamment discret pour permettre une conversation aisée dans la cabine, ce qui contribue au confort de conduite général et à la qualité de l’expérience.

Les prouesses techniques s’étendent aux orifices d’échappement orientés vers l’arrière, stratégiquement conçus pour éloigner la chaleur de la cabine. Un double bouclier thermique ajoute une couche supplémentaire de protection contre la chaleur, témoignant de l’attention méticuleuse portée aux détails. L’allongement intentionnel du tuyau d’échappement améliore les performances à bas régime, ce qui témoigne de la volonté d’optimiser chaque aspect de la fonctionnalité du moteur.

En fin de compte, le RIDGE XR, avec son moteur 4 temps en ligne de 999 cm3 à refroidissement liquide construit par Kawasaki, n’est pas seulement un véhicule : c’est une symphonie de puissance, de précision et d’exaltation – un témoignage de la poursuite incessante de l’excellence en matière d’ingénierie. En s’engageant sur la piste, il laisse derrière lui non seulement une marque mais aussi un héritage, redéfinissant ce que signifie conduire avec passion et détermination.

SÉLECTION DU MODE DE PUISSANCE

Le côte à côte Kawasaki RIDGE XR offre la liberté d’adapter les performances de votre véhicule à vos préférences et à vos conditions de conduite. Avec le choix de trois modes distincts – Travail, Normal et Sport – notre système vous donne le contrôle comme jamais auparavant.

MODE TRAVAIL : Conçu pour l’utilité et la précision, ce mode offre une réponse plus douce, parfaite pour les tâches nécessitant un rythme régulier et constant. Que vous transportiez une charge ou que vous vous déplaciez sur des surfaces irrégulières, la réponse programmée minimise la probabilité de changements soudains de la vitesse du véhicule ou du régime du moteur.

MODE SPORT : Pour les moments où vous avez envie d’une expérience de conduite exaltante, ne cherchez pas plus loin que le mode Sport. Plongez dans l’excitation d’une réponse plus nette et plus linéaire de l’accélérateur qui établit une connexion directe entre la pédale d’accélérateur et le moteur.

MODE NORMAL :

Lorsque la polyvalence est la clé, le mode Normal s’impose. Parfaitement équilibré entre le mode Travail et le mode Sport, le mode Normal offre une réponse souple du moteur dès l’ouverture de l’accélérateur. C’est le réglage idéal pour la conduite de tous les jours, offrant une expérience agréable et réactive sans compromettre l’efficacité.

DEUX ROUES MOTRICES, QUATRE ROUES MOTRICES ET BLOCAGE DE DIFFÉRENTIEL ARRIÈRE SÉLECTIONNABLES ÉLECTRIQUEMENT À LA VOLÉE

Les quatre roues motrices sélectionnables électriquement, ainsi que les blocages de différentiels avant et arrière, permettent aux conducteurs de passer sans effort d’un système de conduite à l’autre, en s’adaptant à l’évolution constante du terrain et des applications. En mode 2RM, le conducteur bénéficie d’une direction légère et d’une conduite économe en carburant. Le passage aux quatre roues motrices maintient cette direction légère tout en offrant une meilleure traction, ce qui garantit la stabilité sur le gravier, la terre ou les surfaces irrégulières. L’engagement des quatre roues motrices avec le blocage du différentiel offre une traction maximale, faisant du véhicule un concentré de puissance sur les terrains difficiles.

En tournant rapidement le commutateur, le système s’enclenche de manière transparente, permettant au conducteur de contrôler totalement l’activation des quatre roues motrices ou des quatre roues motrices avec blocage des différentiels avant et arrière. Le blocage des différentiels avant et arrière transforme chaque paire de roues en un seul essieu, empêchant le patinage libre dans les situations de faible adhérence ou lorsqu’une roue est suspendue en l’air. Le RIDGE XR dispose ainsi d’une véritable capacité de traction intégrale, garantissant une traction maximale lorsqu’il s’agit de naviguer sur des terrains difficiles ou de franchir des obstacles. Les quatre roues motrices à sélection électrique et les blocages de différentiel redéfinissent l’adaptabilité, permettant au RIDGE XR de conquérir le terrain avec confiance et contrôle.

AUTONOMIE ET ENTRETIEN

Le réservoir de carburant de près de 13 gallons offre une autonomie généreuse entre les pleins, ce qui minimise les interruptions pendant les tâches ou permet de prolonger les aventures sur la piste. Placé bien à l’écart des roues, le réservoir de carburant est protégé contre les impacts potentiels de débris volants, grâce à une protection en acier.

L’entretien de routine est facilité par l’emplacement des filtres à huile et à air. Le filtre à huile est facilement accessible en retirant le panneau de l’aile avant de la roue arrière. Sur le RIDGE XR, le filtre à air est situé sous la console centrale. Sur les modèles RIDGE XR et RIDGE XR HVAC, le filtre est accessible en soulevant la console de l’accoudoir et sur le RIDGE XR Deluxe, le filtre est accessible en soulevant le siège passager.

CHÂSSIS

Le cadre du RIDGE XR bénéficie d’une construction en échelle, fabriquée à partir de tubes carrés en acier de haute qualité, garantissant une base robuste. Cette conception confère au châssis des performances très prévisibles et une durabilité exceptionnelle au véhicule. Des matériaux à haute résistance sont stratégiquement utilisés dans les zones à forte charge, telles que les plaques de montage de la suspension, afin de renforcer les composants essentiels.

Même en mouvement, le véhicule offre un intérieur serein et calme, grâce à ses caractéristiques de faible bruit et de faibles vibrations. Cela se traduit par une tranquillité à l’intérieur de la cabine, ce qui améliore l’expérience de conduite globale.

La voie large contribue de manière significative à la stabilité du véhicule tout en conservant une largeur de 64 pouces pour une utilisation sur la plupart des sentiers. La plate-forme de châssis très stable est complétée par des suspensions indépendantes à l’avant et à l’arrière, ce qui ajoute une couche supplémentaire de confort de conduite pour les occupants.

Le RIDGE XR a une garde au sol élevée de 14,5 pouces (14,3 pouces sur le modèle HVAC) à la précharge maximale et améliore l’accessibilité pendant le travail ou les activités récréatives, mais assure également un superbe confort de conduite en réduisant la probabilité de racler le fond du véhicule. Cette caractéristique est particulièrement utile pour naviguer sur des terrains variés.

Le RIDGE XR utilise un système de suspension à double triangulation à l’avant et à l’arrière, permettant à chaque roue de franchir les obstacles avec un impact minimal sur le châssis. Les amortisseurs, dotés de ressorts à simple taux à l’avant et de ressorts à double taux à l’arrière, complètent la flexibilité équilibrée du châssis, offrant une excellente absorption des chocs et des performances sur les routes accidentées. Cette suspension qui épouse le sol excelle à suivre le terrain, garantissant une conduite en douceur dans la cabine.

Pour améliorer le confort de conduite, les réglages de la suspension sont conçus pour minimiser la vitesse de roulis du châssis, offrant ainsi une expérience plus sereine aux passagers. Le grand débattement des roues de 12,7 pouces à l’avant et à l’arrière contribue à une garde au sol élevée et à un confort de conduite optimal.

Le plateau de chargement, mesurant 35 x 49 x 12,8 pouces avec une capacité de charge de 1 000 livres, est conçu pour des charges importantes. Sa conception plate facilite le chargement depuis trois côtés, et sur les modèles sans cabine complète, le plateau de chargement est accessible depuis la cabine. Quatre crochets intégrés offrent des points d’attache pratiques. En outre, le RIDGE XR a une capacité de remorquage de 2 000 livres et un récepteur d’attelage de remorquage standard de 2 pouces est compatible avec une variété d’attelages d’accessoires.

UNE FINITION INSPIRÉE DE L’AUTOMOBILE

Le RIDGE XR est doté d’un design extérieur haut de gamme qui correspond à son style sportif et robuste, avec des ailes peintes et un éclairage entièrement à LED. Les phares avant, équipés de feux de position à LED de type linéaire, créent une expression féroce, complétée par un grand emblème Kawasaki en aluminium sur la calandre, un pare-chocs avant en acier d’apparence légère et des feux d’accentuation à DEL sur les pare-chocs.

Les phares à DEL (48,6 W / 22,2 W) avec des feux de position à DEL de type linéaire contribuent à l’expression féroce, et une bulle d’air intégrée au capot avant ajoute à l’image agressive et sportive. La calandre de style automobile, complétée par un grand emblème Kawasaki en aluminium et un pare-chocs avant en acier peint en noir, renforce l’aspect robuste du véhicule.

Les feux arrière à diodes électroluminescentes (DEL) de style camionnette ajoutent à la qualité d’assemblage et de finition de la voiture. Les bras triangulaires de suspension de couleur vive offrent un contraste saisissant avec la carrosserie sombre, renforçant le style sportif et robuste du RIDGE XR.

La cabine spacieuse du RIDGE XR est conçue pour un confort de conduite optimal. Les sièges baquets à haut dossier et les ceintures de sécurité à trois points d’ancrage offrent un soutien lors des trajets difficiles et un confort lors des trajets plus calmes. Les sièges réglables par levier et le volant inclinable offrent une grande flexibilité pour le confort et le contrôle du conducteur. Sur le RIDGE XR Deluxe, la banquette profilée peut accueillir trois personnes avec un siège conducteur réglable par levier.

La cabine complète standard du RIDGE® XR HVAC est équipée du chauffage, de la ventilation et de l’air conditionné, ce qui permet d’échapper confortablement aux conditions météorologiques extrêmes. La cabine complète comprend un pare-brise en verre, des portes pleines avec des vitres électriques, un panneau arrière en verre, un toit en plastique avec un revêtement de toit, un essuie-glace et un lave-glace, un rétroviseur et un plafonnier intérieur. Les performances des joints d’étanchéité sont excellentes grâce à une approche de conception inversée, la cabine étant conçue et fabriquée en même temps que le reste du véhicule, ce qui contribue à l’efficacité de la climatisation et au confort des passagers.

Le système de climatisation de la cabine complète comprend plusieurs bouches d’aération avec sélection de mode, une force de ventilation réglable, le choix entre l’air frais et l’air recyclé, ainsi qu’une commande de température à action rapide.

INSTRUMENTATION COULEUR TFT

Un grand écran TFT LCD couleur de 7 pouces, intégré au tableau de bord d’inspiration automobile, ajoute à la qualité d’inspiration automobile du RIDGE XR. Plusieurs modes d’affichage sélectionnables permettent de personnaliser la présentation des informations. L’instrumentation haut de gamme comprend des fonctions d’infodivertissement, telles que trois modes d’affichage sélectionnables (numérique, analogique, simple) et des options d’arrière-plan d’écran (noir ou blanc). La luminosité s’ajuste automatiquement en fonction de la lumière disponible, et des réglages manuels sont disponibles pour répondre aux préférences du conducteur. La technologie de collage de l’écran LCD minimise les reflets pour une grande clarté. Lorsqu’il est relié à un téléphone intelligent par Bluetooth, l’écran d’instrumentation indique les appels et les messages reçus. Grâce à l’application pour téléphone intelligent RIDEOLOGY THE APP POWERSPORTS*, les conducteurs peuvent accéder aux informations sur le véhicule, enregistrer les itinéraires GPS, régler les paramètres de l’affichage de l’instrument, communiquer et partager des profils et des carnets de route avec d’autres utilisateurs. La compatibilité est limitée aux téléphones intelligents de type iOS.

Avis de non-responsabilité :

*RIDEOLOGY THE APP POWERSPORTS n’est pas destinée à être utilisée pendant la conduite d’un véhicule. N’utilisez RIDEOLOGY THE APP POWERSPORTS que lorsque le véhicule n’est pas en marche et que cela ne présente aucun danger.

