Depuis plus de 30 ans, les autoquads MULE de Kawasaki offrent des capacités inégalées pour affronter le travail et les différents loisirs en toute confiance. La gamme Kawasaki MULE PRO 2023 comprend les autoquad MUL les plus rapides et les plus puissants jamais construits par Kawasaki, avec des variantes de modèles à une rangée et à deux rangées de sièges. La MULE PRO est construite pour accomplir le travail, qu’il s’agisse d’aider à transporter des passagers ou des marchandises sur un chantier ou un sentier.

La série d’autoquad MULE PRO-FX offre six variations de garnitures pour 2023 et dispose d’un système Trans Cab de trois à six passagers et peut facilement passer de deux rangées de sièges à une seule rangée pour un stockage de marchandises supplémentaire. Les modèles MULE PRO-FXT sont propulsés par un moteur à essence de 812 cm3 à trois cylindres, à injection de carburant, qui délivre un couple de 48 lb-pi. La puissance du moteur est transmise par une transmission à variation continue (CVT) réglée avec précision, dotée d’un système 2RM/4RM sélectionnable électroniquement et d’un différentiel arrière à verrouillage bi-mode, ce qui améliore le contrôle du véhicule dans diverses conditions.

La MULE PRO-FX Ranch Edition Platinum 2023 est construite sur l’intérieur luxuriant de la Ranch Edition et ajoute des sièges en similicuir doux et de haute qualité ainsi qu’un rembourrage intérieur qui deviendra certainement la fierté de tout propriétaire. L’équipement de série comprend des éléments de protection du véhicule tels qu’un pare-broussailles, des protections de phares et un pare-chocs arrière. Les caractéristiques supplémentaires comprennent un treuil Warn VRX 45 powersport, des phares quadruples à DEL, des roues en aluminium coulé, un bac de rangement sous le siège, un rétroviseur, un toit ouvrant et des ceintures de sécurité anti-cintre à la rangée avant. Le style est souligné par une couleur et un badge premium, des sièges en similicuir de luxe, des épaulières assorties et une barre d’appui pour le passager arrière.

La série MULE PRO-F offre trois variantes de garniture pour 2023 et est un côte à côte à une rangée qui peut accueillir trois personnes et possède un lit suffisamment grand pour contenir une palette de taille normale.

La MULE PRO-FXR™ présente des capacités récréatives accrues et un style haut de gamme qui consacre davantage l’autoquad compact comme un partenaire de travail fiable.

Pour 2023, les autoquads de la série MULE PRO-M sont proposés en quatre variantes de garniture et sont équipés de la direction assistée électrique (EPS). La MULE PRO MX offre une tenue confortable pour deux passagers, la musculature nécessaire pour couvrir plus de terrain en moins de temps, et la capacité de sortir pour s’amuser une fois le travail terminé. La MULE PRO MX est propulsée par un moteur à essence monocylindre de 695 cm3 à injection numérique de carburant qui délivre un couple de 42,7 lb-pi. La puissance du moteur est transmise par une transmission à variation continue (CVT) précisément réglée, avec un système 2RM/4RM sélectionnable électroniquement et un différentiel arrière à verrouillage bi-mode, ce qui améliore le contrôle du véhicule dans diverses conditions.

La MULE PRO-MX SE 2023 emprunte des éléments de conception au modèle MULE PRO-MX EPS LE et présente un capot peint de haute qualité, des couleurs et des graphiques de qualité supérieure, une direction assistée électronique, des roues en aluminium moulé, des phares intérieurs à DEL et un toit ouvrant, et elle est équipée d’un treuil de 3 000 lb installé en usine et est muni d’une télécommande pour une utilisation à distance.

Pour compléter la famille MULE PRO pour 2023, il y a la MULE PRO-DXT EPS Diesel FE à moteur diesel qui est un modèle Fleet Edition. La série MULE PRO à moteur diesel est parfaite pour tout ranch, chantier, ferme ou flotte de véhicule. Conçue pour travailler dur, la MULE PRO-DXT EPS Diesel FE est équipée du système Trans Cab de trois à six passagers qui permet de convertir rapidement le véhicule d’une rangée de sièges à une rangée à deux rangées. Le modèle Fleet Edition est doté d’un toit en plastique, de ceintures de sécurité orange haute visibilité, d’un avertisseur sonore et d’une clé universelle. Ce modèle est livré dans un schéma de couleurs blanc brillant, permettant aux clients de personnaliser le véhicule avec leur logo.

Chaque autoquad MULE PRO est construite avec un châssis robuste qui offre une conduite souple grâce à l’utilisation d’une suspension indépendante à l’avant et à l’arrière. La suspension offre un débattement généreux de 8,7 pouces et une excellente garde au sol. Toute la gamme MULE est construite pour être le travailleur le plus acharné sur le chantier.

Pour couronner le tout, tous les autoquads MULE de Kawasaki sont couverts par la garantie limitée de 3 ans STRONG de Kawasaki.