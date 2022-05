Aujourd’hui, le nouveau Honda Talon 1000X 2022 dévoilée. Depuis son arrivée sur le marché des côte-à-côte sport il y a tout juste quatre ans, le Honda Talon 1000X s’est déjà imposé parmi les meilleurs du segment tout en adaptant les différentes versions afin de répondre aux besoins des conducteurs de différentes régions et aux préférences de conduite variées.

Pour le nouveau modèle 2022, les ingénieurs de Honda se sont concentrés sur l’amélioration de l’expérience de conduite grâce à des mises à jour dans un certain nombre de domaines, en particulier la cabine du conducteur/passager :

Compteur relocalisé : Pour une meilleure visibilité, le compteur est désormais placé directement derrière le volant, et un pare-soleil allongé réduit les reflets. La couleur de fond est également différente.

Panneau d’interrupteurs : Pour faciliter l’intégration d’accessoires électriques, un nouveau panneau d’interrupteurs précâblés se trouve maintenant à l’ancien emplacement du compteur.

Palettes de changement de vitesse remodelées : Pour faciliter les changements de vitesse manuels lors des manœuvres de direction dynamiques, les palettes de changement de vitesse montées sur la colonne de direction ont été allongées de 13 mm en haut et de 30 mm en bas, tout en épousant les contours de l’ancien bord extérieur. L’accès est ainsi grandement facilité, quel que soit l’endroit où les mains du conducteur se trouvent sur le volant.

Meilleure protection contre la boue : En ajoutant un joint en caoutchouc à la zone du plancher autour de tous les sièges, les ingénieurs ont mieux isolé le conducteur et les passagers de la boue et de l’eau.

Révision du calage de l’allumage : Pour assurer des transitions plus douces entre la décélération et l’accélération, l’allumage est momentanément retardé pour réduire le couple moteur et les chocs.

Amélioration du système I-4WD : Pour accélérer le temps de réaction et améliorer les performances avec des pneus de rechange plus larges, Honda a modifié son système I-4WD de haute technologie pour un transfert de couple plus agressif.

Contrôle du lancement : Maintenant de série

Style modernisé : Le bouclier avant et le pare-chocs ont été modernisés pour un nouveau look audacieux, et de nouveaux graphiques complètent les améliorations esthétiques.