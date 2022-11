Vous vous apprêtez donc à emmener votre enfant vivre des aventures hors route. Vous pouvez maintenant partager ces merveilleuses expériences avec eux ! Mais vous voulez qu’il vous accompagne confortablement et en toute sécurité, et cela dépend en grande partie de l’équipement. Lisez ce billet pour savoir de quel équipement de VTT pour jeunes votre enfant a besoin.

Guide pour les parents: Équipement de VTT pour les jeunes que chaque enfant devrait porter

Vêtements de VTT pour les jeunes

La première chose à faire est d’établir les bases de leur habillement. Même si vous les emmenez faire un tour aussi simple que possible, ils doivent porter des manches longues et des pantalons longs. La peau exposée risque d’être brûlée par le soleil, griffée par les branches et blessée en cas d’accident.

Une veste les gardera au chaud et les protégera encore plus des éraflures et des accidents. Ils peuvent porter une veste légère par temps chaud et une veste plus chaude par temps froid. Ne leur mettez pas une veste encombrante qui pourrait limiter leurs mouvements.

S’ils ne se contentent pas de bricoler autour de la ferme ou de faire quelque chose de très facile, leurs vêtements de VTT pour jeunes devront probablement être des vêtements de sport pour qu’ils soient à l’aise et en sécurité. Les vêtements de VTT pour jeunes comprennent des maillots, des pantalons et des vestes, tout comme les adultes.

Bottes pour enfants

Si votre enfant doit rouler dans des zones boueuses ou humides, les cuissardes pour enfants seront un élément essentiel de son équipement. Les meilleures cuissardes pour enfants sont respirantes et imperméables, remontent jusqu’à la poitrine, sont ultra-légères et personnalisables, et sont conçues pour protéger les jeunes cavaliers contre l’eau et la boue.

Elles possèdent toutes les caractéristiques que vous attendez de votre propre paire de cuissardes : un système de bretelles solide, une ceinture de cuissardes réglable pour empêcher l’eau de pénétrer dans les jambes au cas où votre enfant irait trop loin.

Casque d’équitation pour VTT

Quel que soit le type d’équitation qu’ils pratiquent, même si c’est juste à la ferme, ils ont besoin d’un casque pour VTT. Les accidents peuvent arriver sur les VTT, même si l’on est très prudent, et les casques réduisent à la fois les risques et la gravité des blessures à la tête. Pour une protection optimale, assurez-vous que le casque est approuvé par le ministère des Transports. Aidez votre enfant à s’adapter correctement à son casque afin qu’il soit mieux protégé et plus enclin à le garder.

Lunettes de protection pour enfants

Les lunettes protègent les yeux de votre enfant en cas d’accident. Vous devez donc vous assurer qu’elles s’adaptent bien au casque et qu’elles ne laissent pas d’espace où des bâtons peuvent s’introduire.

Les lunettes empêchent également la poussière, les débris et la boue de pénétrer dans les yeux de votre enfant. Elles doivent avoir des propriétés anti-buée et, selon l’endroit où vous roulez, vous pouvez avoir besoin de teintes pour améliorer la clarté de la vision ou réduire l’éblouissement.

Gants pour enfants

Les gants sont une partie nécessaire de l’équipement de protection du VTT pour les jeunes. Ils améliorent l’adhérence, évitent les ampoules, favorisent la force et la performance, augmentent le temps de réaction et offrent une protection en cas d’accident. Lorsqu’une personne tombe, elle essaie généralement de se retenir avec ses mains, ce qui, bien que plus sûr que d’atterrir sur d’autres parties du corps, peut entraîner des blessures assez graves aux mains. Au vu de tout ce que les gants peuvent faire, on peut penser que n’importe quel gant ne fera pas l’affaire. Les gants de VTT pour jeunes offrent une adhérence et une protection optimales.

Chaussures pour enfants

Au minimum, votre enfant a besoin de chaussures fermées avec une bonne adhérence. Des chaussures à hauteur de cheville lui donneront plus de soutien, donc des chaussures de randonnée ou des baskets à hauteur de cheville feront l’affaire.

Cependant, la meilleure option est d’opter pour des bottes de VTT pour jeunes. Elles offrent une adhérence idéale pour la conduite du VTT et offrent plus de protection que toute autre chaussure. Elles sont également plus renforcées et plus durables.

Protections pour les jeunes

Les marques fabriquent une variété de protections pour les jeunes. Les protège-corps couvrent leur torse comme une armure respirante. Les coudières et les genouillères protègent ces zones vulnérables. Certaines coudières se prolongent même jusqu’à protéger le poignet. Et il existe des ceintures de rein qui favorisent une posture idéale pour éviter les foulures et protéger les organes internes des dommages.

À retenir :

Les équipements de VTT pour enfants sont tout aussi importants, bien développés et superbes que ceux des adultes. Votre enfant peut rouler confortablement, en toute sécurité et avec style grâce à toutes les options proposées par les marques. Si vous craignez qu’il ne devienne trop grand, cela est souvent pris en compte dans les équipements de VTT pour enfants. Par exemple, les bottes peuvent être munies de semelles amovibles pour pouvoir être portées même lorsque l’enfant grandit. Aidez-les à choisir leur équipement afin d’obtenir le meilleur ajustement possible et d’éliminer les problèmes potentiels qui pourraient les empêcher de porter leur équipement de VTT pour jeunes tout-terrain.

Texte: Finntrail