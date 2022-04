Génératrices CFMOTO

Quand est venu le temps d’effectuer des travaux à l’extérieur, la chose la plus importante à considérer n’est pas tant la difficulté à accomplir les tâches, mais bien la façon dont on est outillé pour y arriver. Travailler efficacement commence plus souvent qu’autrement par le bon outillage. Et lorsque les travaux à accomplir se font à des endroits où il n’y a pas d’alimentation électrique, il vous faudra apporter une génératrice. Dépendant de l’ampleur des travaux et de la puissance électrique nécessaire pour les effectuer, cette génératrice devra être à la fois robuste, compacte, légère et puissante pour y arriver sans effort et sans tracas.

Dans la même veine, si vous voulez faire des escapades en quad dans des régions éloignées dépourvues d’alimentation électrique et que vous ne voulez pas pour autant vous priver de tous les avantages qu’apporte la civilisation moderne, vous aurez besoin de générer de l’électricité de façon efficace et discrète sans gâcher la quiétude de l’endroit en produisant des bruits nuisibles et agaçants.

Et c’est ici qu’arrive CFMOTO. Nous connaissons déjà les quads CFMOTO : ils ont un look moderne et audacieux, ils sont bien assemblés et bien équipés grâce à des ensembles d’équipement de série à faire rougir la compétition. Aussi intéressants que puissent être leurs quads, CFMOTO nous surprend une fois de plus en proposant une gamme de génératrices portatives qui offrent des caractéristiques très intéressantes.

CFMOTO LH 271

Très compacte et légère, cette génératrice avec onduleur de 3000 watts maximum est parfaite pour les petits et moyens travaux. Sa forme compacte est idéale pour les sorties à l’extérieur lorsque l’on doit transporter plusieurs outils et équipements dans un espace limité comme le coffre d’un VTT ou la boîte cargo d’un VCC. La LH 271 pèse un peu moins de 23 kg (50 lbs) avec son plein d’huile et d’essence, et ses dimensions réduites permettent de la manipuler aisément et de la transporter facilement même dans des endroits difficiles et accidentés.

Son fonctionnement est très simple : il suffit de tirer sur la corde de démarrage. Lorsqu’elle fonctionne, la LH 271 émet un ronronnement d’environ 52 décibels (dba); elle est donc très silencieuse et ce niveau de bruit ne gênera pas vos conversations même en étant tout prêt. Malgré ses dimensions réduites, cette génératrice est bien équipée avec un mode Eco qui ajuste la consommation d’essence selon la puissance demandée, des alarmes de bas niveau d’huile et de surcharge, un indicateur de sortie et une jauge à essence qui indiquera le niveau du réservoir de 5 litres.

Sous sa solide et élégante carapace de plastique bleu, on y retrouve un moteur à essence de 79 cm3 à quatre temps refroidi à l’air et qui contient 400 ml d’huile moteur. Avec si peu d’huile dans un moteur qui travaille aussi fort, il est important d’effectuer des changements d’huile fréquents. CFMOTO a donc prévu une trappe d’accès facile à l’arrière du boîtier pour simplifier cette tâche d’entretien primordiale.

La génératrice LH 271 est équipée d’un onduleur qui fournit une alimentation électrique propre, c’est-à-dire une onde sinusoïdale presque parfaite et sans distorsion qui protègera les équipements électroniques sensibles. La puissance électrique est disponible grâce à deux prises 120 volts de 20 ampères chacune, et une prise 12 v à courant continu de type allume-cigarette d’automobile fournissant 8 ampères permettra d’alimenter des accessoires fonctionnant sur 12 volts, comme une glacière par exemple. Toutes ces caractéristiques et la garantie limitée de 5 ans de CFMOTO en font un produit très intéressant.

CFMOTO LH 451-E

Pour les travaux plus exigeants demandant encore plus de puissance et de versatilité, CFMOTO nous présente la grande sœur de la LH 271, soit la génératrice à onduleur LH 451-E de 4500 watts maximum. Tout comme la précédente, cette génératrice est facile à démarrer et demeurera silencieuse durant son fonctionnement. Avec un niveau de bruit aussi bas que 55 décibels (dba), la LH 451-E chuchotera en arrière-plan durant vos conversations.

Son plus grand gabarit et son poids de 41,4 kg (91,2 lb) avec tous les liquides en font une génératrice plus costaude, mais elle demeurera facile à transporter grâce à ses poignées latérales moulées dans le boîtier, à ses roues arrière et à sa poignée de transport télescopique. Elle se laissera transporter un peu comme on le ferait avec une valise de voyage à roulettes. Sous sa coquille blanche en plastique se cache un moteur à essence de 212 cm3 à quatre temps refroidi à l’air. Puisque ce moteur contient lui aussi 400 ml d’huile, il est donc tout aussi important d’en faire le changement sur une base régulière.

Comme sa petite sœur, la génératrice LH 451-E est aussi équipée d’un onduleur pour fournir une alimentation propre et d’une prise 12 volts à courant continu. Un mode Eco qui optimise la consommation d’essence, les alarmes de bas niveau d’huile et de surcharge, un indicateur de sortie et une jauge à essence sur le réservoir de 7 litres complètent les équipements.

Décidément, CFMOTO réussit encore à nous surprendre par des produits innovants à bon prix et qui se positionnent bien par rapport à la compétition. Ces deux petites génératrices LH 271 et LF 451-E sont compactes, légères, puissantes et silencieuses et sont bien supportées par le fabricant grâce à leur garantie limitée de cinq ans. Que demander de plus ?

Données techniques LH 271