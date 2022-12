Qui d’entre vous manque toujours d’espace de rangement dans son coffre arrière de quad pour y transporter vos différents effets personnels? Kimpex a remédié à ce problème en créant le Coffre Cargo Deluxe avec sa très grande capacité de rangement. Vous ne serez pas déçus!

Coffre Cargo Deluxe de Kimpex

Fabriqué de plastique Roto moulé de haute qualité, il vous suivra des années durant lors de vos expéditions. Avec une dimension intérieure de l’ouverture de 15″ X 36″ X 12″ de profondeur, il sera capable de combler vos besoins d’apporter vos outils et objets personnels partout où vous irez.

Vous serez épatés de voir tout le rangement intérieur qu’il permet. J’ai moi-même beaucoup de matériel à transporter lors de mes différentes sorties pour des essais et autres et, comble de bonheur, tout rentre à l’intérieur à l’abri des intempéries, au sec et en sécurité. Les deux attaches robustes permettent de le fermer de façon étanche et nous avons la possibilité d’y rajouter deux cadenas (non inclus) pour avoir l’esprit tranquille lors d’un arrêt.

Coffre Cargo Deluxe de Kimpex

Une chose qui aurait été appréciée de la part de Kimpex serait d’avoir conçu un fond antidérapant plutôt qu’un fond lisse pour éviter à nos choses de se faire bousculer pendant nos trajets, mais qui peut être vite corrigé en lui rajoutant un tapis de caoutchouc à l’intérieur. Un détail intéressant et apprécié c’est le dossier posé à même le coffre pour plus de confort en balade et ainsi absorber les contrecoups de votre dos sur le coussin et non directement sur le plastique.

L’installation est relativement facile pour la plupart d’entre nous, soit vous utilisez les attaches de type boulons en U (U bolts) incluses pour l’attacher solidement, soit, comme dans mon cas, j’ai utilisé les attaches rapides sur mon porte-bagage que l’on retrouve sur la plupart des quads offerts sur le marché. Prévoyez un surplus monétaire pour faire l’achat de ces attaches chez votre détaillant.

Ce que j’ai aimé de la part des concepteurs est l’espace sur le dessus du couvert qui est conçu pour recevoir un bidon plat de 2 gallons de Rotopax ou Kolpin et, dans mon cas, le 15 litres rentre parfaitement également, et l’aventure commence avec de l’essence de surplus pour plus de sécurité lors de vos voyages.

Points positifs :

Dossier arrière;

Joint d’étanchéité efficace contre eau et poussière;

Possibilité de rajout d’un gallon d’essence sur le dessus;

Sa très grande capacité.

Points à améliorer :

On aurait apprécié un fond antidérapant pour éviter aux objets de se déplacer à l’intérieur (mais très vite réglé en rajoutant un tapis de caoutchouc).

Sur ce, bonne balade !

Louis Gagnon

louis@raven-media.ca