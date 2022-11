CFMOTO dévoile le tout nouveau modèle CONCEPT NK-C22 et sa moto électrique ZEEHO à l’EICMA 2022

8 novembre 2022, Milan, Le premier jour du salon international de la moto EICMA a braqué les projecteurs sur CFMOTO. Le premier fabricant chinois de sports motorisés est arrivé à Milan avec ses nouveaux modèles, dont le NK-C22, le modèle spécial 800MT SPORT R, la première moto électrique Papio Nova, ainsi que la toute nouvelle plateforme d’intelligence « CFMOTO RIDE ».

La marque branchée de moto sous-électriques ZEEHO, a été officiellement lancée avec un concept Magnet et les lignes AE8 et AE6.

Modèle moto 800cc NK-C22

NK-C22 est un modèle conceptuel basé sur la plate-forme de moteur CFMOTO 800cc.

Toute sa surface est recouverte de fibre de carbone forgée et le protège-réservoir d’eau est également conçu comme une aile à vent fixe avec une grande tension visuelle. La carrosserie de la proue arrière et la queue courte rendent la proportion de l’ensemble du véhicule très compacte.

Son éclat est saisissant. Le phare transperce la route comme une flèche vers sa cible. Derrière elle, le flux des lignes futuristes et la posture musclée se rejoignent dans une irrésistible invitation à rouler.

Mais le CFMOTO NK-C22 n’a pas seulement un joli visage. La puissance est au cœur de son attrait. Les pilotes ressentiront l’âme authentique de cette machine à travers ses performances impressionnantes, non seulement à la torsion de l’accélérateur, mais dans ses mouvements fluides et sa maniabilité réactive. Le double échappement, le bras oscillant unilatéral et les jantes distinctives reflètent l’allure audacieuse et innovante de la moto NK-C22.

CFMOTO NK-C22

800MT SPORT R – Un concept combinant la moto de course CFMOTO MOTO3 et la moto 800MT

800MT Sport R est un nouveau produit pour ceux qui aiment toujours repousser leurs limites et rouler de manière sportive. Un nouveau produit pour les motards qui aiment oser la route. Des personnes qui aiment transformer l’aventure en une expérience sportive de haute performance.

Un défi que CFMOTO a à cœur de relever.

Tout a commencé avec le célèbre 800MT sport, un modèle multi-terrain. Un produit destiné aux longs trajets, aux vues panoramiques et aux aventures sur un siège confortable. Du Sport au Sport R, de la maniabilité aux hautes performances, le modèle a de nombreuses raisons d’être admiré. Parmi celles-ci, on note l’empattement et les pneus sport exceptionnels, la suspension, les freins et les autres composantes. L’ergonomie sportive assure un contrôle maximal et une conduite amusante tandis qu’un design personnalisé garantit des performances aérodynamiques. L’inspiration du design provient de l’équipe de course CFMOTO, ce qui rend son look unique et plein de personnalité. Les pilotes MT Sport sont invités à essayer et à profiter de la course sur piste et sur route.

Les coureurs ont dévoilé la 800MT SPORT R

Papio Nova – La première moto purement électrique de CFMOTO

En tant que première moto électrique sous la marque CFMOTO, Papio Nova est une moto brillante avec une maniabilité et un niveau de qualité comparables à ses frères et sœurs à essence. Elle est équipée de batteries au lithium 69.3V32A * 2 et, la puissance maximale atteint 30 chevaux et le couple peut atteindre 251 Nm. L’autonomie peut atteindre 150 km à vitesse urbaine. Le modèle Papio Nova sera prêt en 2023.

Papio Nova de CFMOTO

CFMOTO RIDE – Le système intelligent de CFMOTO pour apporter du plaisir connecté aux utilisateurs

Le tout nouveau système intelligent CFMOTO RIDE a également été dévoilé lors de l’événement, affirmant davantage l’engagement de CFMOTO à développer sa technologie intelligente à l’échelle mondiale. Avec cette plate-forme, des fonctions telles la connexion à Internet des véhicules, l’interface multimédia, les appareils portables intelligents, etc. permettront aux produits CFMOTO d’offrir une expérience de conduite plus sûre, plus efficace et plus intelligente – notre NEXT LEVEL FUN.

Expérience CFMOTO RIDE à l’EICMA 2022

ZEEHO et son son concept : Magnet

CFMOTO a réfléchi à des produits supplémentaires combinant technologie intelligente et mobilité car les tendances et la technologie ainsi que les besoins environnementaux évoluent rapidement. ZEEHO est la nouvelle marque lancée par CFMOTO pour répondre au mieux aux demandes d’une jeune génération et être la plus adaptée à la mobilité urbaine tendance.

Concept Magnet

Le concept Magnet signifie électricité, qui est au cœur de ce modèle conceptuel. Il s’agit d’un nouveau scooter électrique qui s’aventure dans la mobilité électrique avancée et les déplacements intelligents. C’est un mélange haut de gamme de performances de pointe, de haute technologie et de design unique.

Les proportions audacieuses et les lignes principales claires démontrent son attitude audacieuse et ses caractéristiques uniques.

La vitesse maximale est de 150 km/h, avec une accélération de 0 à 50 km/h en moins de 2,5 secondes, pour une expérience de conduite exaltante.

ZEEHO Magnet

Les gammes AE8 et AE6

AE8 a été créé pour les jeunes urbains qui ont besoin de mobilité à longue distance. Il est disponible en deux versions, AE8 S+ et AE8.

Les performances sont supérieures à la plupart des motos électriques existantes. La vitesse maximale est supérieure à 100 km/h, avec une accélération de 0 à 100 km/h réalisée en 11 s et une autonomie maximale de 120 km. La charge rapide permet de recharger jusqu’à 80% en deux heures.

Certaines composantes de qualité, tels que le moteur à entraînement central et le système ABS à double canal Bosch d’AE8 S+ assurent ses performances supérieures.

AE8 a été lancé en Chine au début de 2022 et a été salué par les propriétaires du monde entier.

ZEEHO AE8

AE6 est le jeune frère avec beaucoup de personnalité et de valeur. Ce sera un choix approprié pour les déplacements des jeunes urbains. C’est l’expression de l’énergie jeune, de la créativité et du plaisir. AE6 propose 2 versions qui sont AE6 + et AE6 L1te pour répondre aux diverses demandes des utilisateurs sur un marché diversifié.

La vitesse maximale est supérieure à 80 km/h et la portée est supérieure à 100 km. La charge standard prend en charge jusqu’à 80 % de charge en trois heures. AE6 est équipé d’un bras oscillant unique et d’un moteur latéral. 18 combinaisons de couleurs sont proposées par 3 couleurs de carrosserie et 6 options de couleur de kit de garniture à dégagement rapide, qui sont idéales pour convenir à un large éventail d’utilisateurs.

Cette moto électrique sera bientôt disponible sur le marché mondial.

ZEEHO AE6

Véhicule tout-terrain CFMOTO : CFORCE X

Le VTT CFORCE X révèle les éléments de conception distinctifs, y compris un premier aperçu de la nouvelle conception frontale pour les modèles à venir. Les tons robustes et terreux de Granite Ridge sur tout le corps dans une finition mate résistante contrastent avec l’orange fluorescent saisissant. Il possède une apparence imposante avec le nouvel éclairage dynamique à LED RIDEVISION et un nouveau design arrière avec un échappement à double corps en position haute accentue l’impact visuel.

Au-delà du design, découvrez un nouveau sens de la performance et des capacités ultimes, qui met en lumière la technologie en vedette et la connectivité intelligente progressive entre le pilote et la machine.

CFMOTO CFORCE X

Les véhicules récréatifs de CFMOTO au EICMA 2022

Une gamme complète de VTT / SSV et de jeunes a été présentée, y compris le tout nouveau ZFORCE 950 SPORT, les VTT à cylindrée moyenne CFORCE 520L et CFORCE 625 TOURING ainsi que la nouvelle génération de CFORCE 450 et CFORCE 520. En ajoutant le CFORCE 110 à injection de carburant et le premier VTT de sport électrique pour les jeunes, le CFORCE EV110 à la gamme.

CFMOTO EV110

Résumé de la conférence de presse CFMOTO EICMA 2022

CFMOTO a présenté ses modèles avec une grande variété et une grande diversité. Quelle que soit la gamme de produits, motos, véhicules tout-terrain ou ZEEHO, CFMOTO semble être ambitieux et se diriger se positionner comme un acteur de niveau international.

Sur la base des modèles publiés par CFMOTO, il est très clair que CFMOTO déploie des efforts continus dans les véhicules à carburant et sa détermination et son ambition en matière de stratégie d’électrification et d’intelligence.

Produits à l’affiche

[Expositions de motos]

Concept : NK-C22, 800MT SPORT R

Famille MT : 800MT mmi, 800MT Touring

Famille CL-X:300CL-X, 700CL-X Heritage, 700CL-X Sport et 700CL-X ADV

Famille SR:300SR, 450SR et Moto3 Race Bike

Famille NK : 300NK

Vélo électrique:Papio Nova

[Expositions de véhicules tout-terrain]

Concept : CFORCE X

VTT : CFORCE 520L, CFORCE 625 Touring

SSV : ZFORCE 950 SPORT

JEUNESSE : CFORCE EV 110, CFORCE 110

[ZEEHO expose]

Concept magnet, AE6+, AE6 S+, AE8 S+