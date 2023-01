Casque Two Faces LS2

L’achat d’un casque est, pour certains, un plaisir, un article de mode, une priorité visuelle ou bien un équipement de sécurité, pour d’autres, c’est une tâche souvent oubliée. Dans mon cas, je suis malheureusement de la dernière catégorie lorsqu’il s’agit de mon casque hors route.

C’est alors que je réalise que mon casque semble avoir un peu d’histoire, peut-être trop. J’essaie de me souvenir à quand remonte son achat. Je m’efforce de retrouver l’étiquette qui affiche la date de production. Rien à faire, elle est sabotée. C’est donc par déduction que je réalise que je me suis procuré ce casque lors du Super Motocross au stade olympique de Montréal d’octobre 2011. Il a donc plus de 11 ans d’utilisation soutenue. Je suis loin des 5 ans suggérés. C’est le temps d’un nouveau casque !

Mon choix s’est fixé sur la gamme MX de LS2.

LS2 est une marque qui s’implante très sérieusement dans le marché du casque. Les commentaires positifs à propos de ces casques ont su attirer mon attention. Mon choix a été le Gate TwoFace de LS2. Il est un casque d’entrée de gamme distribué par KIMPEX avec un faible prix au détail de 209,99 $. La conception du casque est d’un alliage de polymère cinétique. La doublure intérieure est fabriquée à partir de tissus de bonne qualité ainsi que de coussinets taillés afin d’assurer un excellent confort. Il est aussi doté d’un système de dégagement des coussinets de joue en cas d’urgence. La sangle d’attache est de type à boucle double D.

L’attache à boucle à double D. Une attache rapide à cliquets aurait été appréciée.

Lors de la réception de ce casque, j’ai immédiatement reconnu que la qualité de conception et d’assemblage est au rendez-vous. Son poids plume de 1350 g sera bien apprécié en hors route. Il évitera les douleurs au cou lorsque le pilote se fait secouer en terrain accidenté. Lors de ma sortie en sentier avec le Gate TwoFace, j’ai immédiatement ressenti un agréable flux d’air à l’intérieur. Il est juste à point pour les journées chaudes. La doublure intérieure gère efficacement l’humidité générée par la tête et possède également un toucher confortable. La palette pare-soleil ajustable permet de personnaliser sa hauteur aisément et sans outil. Pour les personnes qui portent des lunettes d’ordonnance, l’insertion de celles-ci de chaque côté de la tête est pratiquement impossible sans les déformer. Les lentilles cornéennes sont préférables pour ce modèle. La conception ovale du casque est appréciable. Cela permet un dégagement, mais aussi, une protection supérieure de la mâchoire. Pour ce qui est de l’utilisation de lunettes de protection, LS2 y a bien travaillé. Son design empêche les sangles de glisser à l’arrière et offre une généreuse ouverture au visage qui permet l’utilisation de lunettes à grand angle de vision.

Ce casque est d’un excellent rapport qualité prix. Il correspond aux technologies ainsi qu’aux caractéristiques pour lesquelles on s’attend des gammes beaucoup plus dispendieuses.

Casque Two Faces LS2

Intérieur détachable et lavable.

Casque Two Faces CKM Casque Two Faces LS2

Palette ajustable.