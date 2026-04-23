Can-Am Renegade X MR 1000R et 650 X MR 2025

Vous avez besoin de la puissance agressive et intimidante de l’Outlander X MR pour aller dans la boue profonde, mais vous voulez aussi l’étonnante allure du Renegade? Voyez le Renegade X MR 1000R, le VTT hybride/sport le plus puissant de Can-Am, construit pour dominer n’importe quel terrain.

Can-Am a connu un grand succès avec l’Outlander 1000 X MR et a décidé de saupoudrer la recette sur toute la gamme. On a équipé le Renegade 1000R d’un snorkel proéminent qui abrite les prises d’air du moteur, de la transmission et des évents des deux différentiels. Les arêtes du capot sont soulignées par un imposant pare-choc tubulaire qui descend jusqu’au treuil de 3000 lb (malheureusement sans télécommande). On a ensuite ajouté des pneus ITP Cryptid de 30 pouces, des jantes d’aluminium exclusives, une suspension à gaz Fox QS3 aux quatre coins, des plaques protectrices ventrales en aluminium, des protège-mains enveloppants et une servodirection tri-mode. Le radiateur est resté sous les ailes, mais force est de constater qu’il est tout de même relativement à l’abri, niché bien haut derrière la calandre.

Sur chemin forestier, le quad peut supporter une vitesse de pointe limitée, électroniquement constatée à 100 km/h, mais au-delà de 70 km/h, on commence à sentir le quad instable sur ses gros pneus. Malgré tout, la suspension Fox contrôle admirablement les mouvements de carrosserie. On gagne en confiance dans le comportement du véhicule, car les réactions sont toujours les mêmes et, à la limite, le quad se met à glisser sur les quatre roues. On complète le virage en puisant dans la réserve du moteur pour tourner en survirage. Est-ce que le Gade X MR 1000 est viable pour rouler en sentier? Oui, absolument.

La bonne nouvelle est que vous pouvez obtenir l’essentiel de cette préparation à la boue dans le Renegade X MR 650 qui est beaucoup plus abordable. Vous aurez la moitié de la puissance, un treuil en moins, des pneus à peine plus petits et une suspension un peu moins élaborée, mais 4 200 $ de plus dans votre portefeuille.

Le Can-Am Renegade X MR 1000 a été agréable à conduire lors de l’essai. Il a étalé une compétence étonnante dans plusieurs autres volets que le franchissement des bourbiers, dont la tenue de route en sentier. Il affiche une personnalité très forte qui vous séduira immanquablement.

QUOI DE NEUF ?

Nouvelles couleurs.

Nous apprécions :

L’équilibre de la conduite entre le confort et la performance dans la boue. Malgré ses transformations le véhicule tient son bout en sentier.

Nous aimons moins :

Le radiateur ne semble pas trop affecté par la boue, mais il est encore pas mal exposé dans une immersion au guidon.

Aptitudes :