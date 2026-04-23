Can-Am Outlander PRO, MAX PRO, Hunting Edition 2025

Lors de l’introduction du nouvel Outlander 700, Can-Am a aussi présenté une version PRO de l’Outlander. Ces nouveaux venus sont résolument orientés pour le travail à la ferme ou en forêt.

Ces véhicules à caractère utilitaire disposent d’une carrosserie qui a de larges ailes et des cache-moteur qui vous protégeront très efficacement des éclaboussures des roues. La position de conduite est haute et dégagée avec un triangle guidon/marchepied/selle presque parfait. Notons au passage la selle qui a un des rembourrages les plus moelleux de la catégorie.

Afin de bien gérer le dégagement de chaleur pour les occupants, les moteurs ont été installés dans le cadre avec la tête vers l’arrière. Le résultat est probant car nous ne sentons aucune chaleur aux jambes, même en conduite intensive.

Les motorisations sont des monocylindres HD5 et HD7. Il s’agit en fait des mêmes blocs moteur avec des culasses et une cartographie moteur différentes. Le nouveau Rotax HD7 possède une puissance de 50 chevaux et un couple de 41 lb-pi. Le nouveau offre un bon tonus linéaire à tous les régimes, ce qui en fait un moteur équilibré fort plaisant à exploiter. Quant au moteur HD 5. Il développe une puissance de 40 HP et un couple de 37 lb-pi.

La puissance est transmise au sol via une transmission à variation continue qui fonctionne bien et silencieusement. Elle est calibrée pour le travail et de conception plus robuste. Le système à quatre roues motrices est muni d’un différentiel avant débrayable automatique.

Les Outlander PRO ont une suspension indépendante aux quatre roues plus ferme que l’Outlander 500/700 régulier afin de pouvoir supporter des charges plus grandes. Il peut recevoir une servodirection tri-mode, disponible en option selon le modèle choisi. Également, le PRO peut recevoir des aides à la conduite sur la version PRO XU. Tout d’abord il y a un limiteur de vitesse qui bloque la vitesse à celle désirée pour faire un travail d’épandage par exemple. Un mode de gestion moteur (travail/standard/ sport) est également proposé.

Enfin, curieusement, Can-Am a décidé de présenter l’édition Hunter destinée à la chasse dans la gamme PRO.

L’Outlander PRO vient de base avec un différentiel autobloquant Visko-Lok, des pneus de 26 pouces six plis et un pare-chocs avant.

L’Outlander PRO XU ajoute des pare-chocs avant de luxe et arrière, une boîte à gants premium pour cellulaire et chargeur, des pneus XPS Trail King de 26 pouces à six plis sur roues d’aluminium de 12 pouces, la servodirection, le limiteur de vitesse, le différentiel Visko-4Lok.

L’Outlander PRO Hunting Edition, spécialisé pour la chasse, comporte des pare-chocs avant de luxe et arrière, une boîte à gants premium pour cellulaire et chargeur, des pneus XPS Trail King de 26 pouces à six plis sur roues d’aluminium de 12 pouces, la servodirection, le limiteur de vitesse, le différentiel Visko-4Lok, un treuil de 3500 lb, une plaque protectrice complète sous le véhicule, des protecteurs de cardan.

QUOI DE NEUF ?

Nouvelles couleurs.

PRO Hunter n’est plus offert avec le moteur 500

Introduction d’une version biplace MAX en niveau PRO XU et PRO Hunting Edition

Nous apprécions :

Les performances d’ensemble de l’Outlander PRO, qui est très bien pensé pour le travail.

Nous aimons moins :

Rien en particulier.

Aptitudes :