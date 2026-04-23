Can-Am Maverick R 2025

C’est de loin un des modèles les plus excitants à rouler dans le monde du quad. Le Maverick R se veut le nouveau porte-étendard de très haute performance de Can-Am dans le monde du quad. D’ailleurs, BRP prend la chose très au sérieux et a concocté un nouveau pur-sang afin de répliquer à l’éternel rival Polaris. Rien n’a été laissé au hasard pour rester au zénith de l’univers quad.

Le moteur qui propulse le Maverick R est le Rotax 999T, un tricylindre turbo chargé de 999 cm3 qui développe un électrisant 240 chevaux. Pour gérer cette puissance, il est couplé à une inédite transmission DCT de sept rapports avec gammes de vitesse haute et basse. Une DCT, qui est une première chez BRP, permet de changer les vitesses en 0,2 seconde et de garder la puissance aux roues sans interruption pour conserver une stabilité et un contrôle total. L’autre avantage de la boîte DCT est la résistance à long terme. Comme le véhicule a été pensé pour s’ébattre dans les dunes de Gladis ou sur le trajet du Baja 500, le système de refroidissement à deux radiateurs gardera sous contrôle les températures de fonctionnement à des températures ambiantes de 40 degrés Celsius.

Un autre élément distinctif de ce véhicule est la suspension. Tout d’abord, la largeur hors tout de la machine est de 77 pouces. C’est le quad le plus large jamais commercialisé. Ensuite on remarquera les bras de suspension avant qui comporte une fusée en aluminium coulé qui surplombe la roue. L’objectif étant de limiter le pincement de la roue avant en virage appuyé. Bien qu’efficace, cela est assez singulier comme apparence. Les débattements des suspensions sont aussi très importants, soit de 25 pouces à l’avant et à l’arrière. Ainsi suspendu, le véhicule a une garde au sol impressionnante de 17 pouces!

Les amortisseurs offerts sur le Maverick R d’entrée de gamme sont des Fox 2.5 Podium avec réglage de compression QS3. Bien que les suspensions à très grand débattement soient très efficaces, Can-Am offre aussi la suspension à ajustement électronique continu Smart-Shox. Il s’agit d’une suspension entièrement autoréglable qui contrôle à la fois la compression et le rebond pour une meilleure précision de conduite. Le pilote pourra ajuster les réglages des amortisseurs à partir du tableau de bord selon trois modes : Confort, Sport et Sport +.

En surveillant constamment la position des roues et la vitesse du véhicule, le système agit autant sur la compression que sur le rebond et peut passer de pleine souplesse à fermeté entière en dix-sept millisecondes (0,017 s). Ainsi, vous obtiendrez un meilleur contact avec le sol. En réglant constamment la suspension en temps réel, la stabilité s’en trouve améliorée, augmentant du coup la tenue en virage et la tenue de cap. Enfin, le confort s’en trouve amélioré par l’élimination du talonnage et des rebonds indésirables.

L’habitacle est pensé pour entourer le conducteur et le passager qui sont assis dans une position basse. Les sièges enveloppants sont ajustables dans quatre directions. Selon la version choisie, le volant est ajustable en hauteur et télescopique. De plus, il contient une foule de commandes et les palettes à l’arrière pour faire passer les vitesses de la transmission séquentielle. Le système d’info-divertissement optionnel, comprenant un écran LCD tactile de 10,25 pouces, pourra afficher les informations générales du véhicule (vitesse, RPM), l’image des caméras avant et arrière, la navigation, l’ajustement des suspensions Smart-Shox ou encore gérer la musique.

Le Maverick R est proposé en quatre niveaux d’équipement et cette année, en version à 2 passager ou MAX à quatre passagers. La version R d’entrée de gamme n’est pas dépourvue et est offerte avec les amortisseurs Fox 2.5 Podium avec réglage de la compression QS3, des pneus ITP Tenacity XNR de 30 pouces, la ceinture de sécurité rétractable à trois points, un espace de rangement pour le cellulaire.

Le Maverick R X ajoute la suspension Fox 2.5 Podium QS# de type Piggyback, un écran tactile de 10,25 po, la caméra arrière, le volant télescopique avec les commandes du système d’info-divertissement, le toit intégral, les plaques de protection intégrales, le harnais de sécurité quatre points, les phares DEL à haute performance et la signature DEL Can-Am.

Le Maverick R X RS ajoute les amortisseurs Fox 3.0 Podium RC2 de type piggyback, des pneus ITP Tenacity de 32 pouces sur jantes d’aluminium de 16 pouces, une caméra avant.

Le Maverick R X RS avec Smart-Shox ajoute le système de suspension Smart-Shox.

La gamme du Maverick R représente le pinacle des quads sport sur la planète dans le moment et c’est un privilège de pouvoir posséder une telle machine pour son propre plaisir. Une grande puissance entraîne une grande responsabilité et tout propriétaire de Maverick R doit choisir avec soin l’endroit où aller jouer avec cette puissante gâterie turbocompressée.

QUOI DE NEUF ?

Introduction des versions à quatre passagers MAX.

Nouvelles couleurs.

Nous apprécions :

Le Maverick R est le summum commercialisé par BRP dans le VCC de très haute performance. Il va sans dire que les prestations du véhicule sont ahurissantes et iront encore plus loin avec l’introduction de la suspension active Smart-Shox.

Nous aimons moins :

Il faut être conscient que les performances et les dimensions de ce véhicule ne sont pas adéquates pour circuler dans un réseau de sentiers quad organisé.

Aptitudes :