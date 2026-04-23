Can-Am Outlander 6 x 6 DPS 650 et XT 1000 2025

Après l’avoir d’abord conçu pour le marché scandinave, Can-Am a décidé d’élargir son offre de ce véhicule en Amérique en s’intéressant au créneau des quads utilitaires, par la création d’un quad muni de six roues et d’une benne basculante en polyéthylène. Comme ce véhicule est destiné aux fermiers, travailleurs forestiers, chasseurs et pêcheurs, les performances brutes ou la sophistication mur à mur du quad ne sont pas la fin recherchée. Ces clients potentiels cherchent une machine polyvalente, robuste et durable qui pourra les conduire sans tracas dans les bois avec leur matériel.

Avec un empattement de 82 pouces et une masse nette de 1139 livres, l’Outlander 6 x 6 est un mastodonte encore plus imposant que le Can-Am Outlander 1000 XMR. Soyez conscient que dans une remorque de 4 pi sur 8 pi, l’arrière du VTT dépassera. Il a un empattement supérieur de 23 pouces par rapport à la version Max régulière, ce qui donne tout l’espace pour installer une benne basculante de bonne dimension. Cette caisse unique comporte deux niveaux de stockage, pour une capacité totale de chargement de 318 kg (700 lb). Des accessoires offerts en option tels qu’un couvercle de cargaison, des barres à billots, un hayon extensible, etc. le rendent encore plus pratique. Il suffit de tirer quelques chevillettes pour créer une plateforme en quelques secondes. Enfin, on a pris soin d’aménager sous le plancher de la benne un tiroir de 70 litres assez vaste pour pouvoir y ranger une scie mécanique. Il est également possible d’installer un siège pour le passager.

Le 6 x 6 est offert de série en niveau de finition XT, avec le moteur Rotax de 1000 cm3 et de 82 chevaux-vapeur seulement. Avec le moteur V2 Rotax 650 de 62 chevaux-vapeur, le niveau de finition est DPS. Les deux versions sont munies de la servodirection qui est essentielle avec ce modèle, car la direction est très lourde. Le moteur bicylindre en V de 976 cm3, à injection de carburant et à refroidissement liquide est celui d’ancienne génération et développe 82 hp. Il est assez puissant pour entraîner un dérapage de l’arrière dans les virages, même avec les quatre gros pneus à l’arrière, mais il faudra être insistant. Avec les deux moteurs, vous aurez une capacité de remorquage de 1650 lb, grâce à la traction des six pneus qui tirent à l’unisson.

Chez Can-Am, on nous dit que le véhicule a été conçu également pour le confort et l’agrément de conduite. En effet, le confort de roulement de ce VTT est remarquable. En dépit du débattement limité de la suspension, les deux essieux arrière gomment littéralement tous les obstacles de la surface du sentier : roche, racine, crevasse. On ne sent plus rien. Combiné au confort reconnu des postes de conduite des Outlander, ce véhicule offrira un confort général de très bon aloi pour rouler de longues journées sans fatigue exagérée.

QUOI DE NEUF ?

Rien en 2025.

Nous apprécions :

La force de travail déployée par les 6×6 de Can-Am, notamment par le 6×6 XT 1000 qui peut aussi faire place au loisir.

La polyvalence de la benne avec son tiroir de rangement et la possibilité d’avoir différentes configurations : benne, plateau, ridelles, etc.

Nous aimons moins :

L’absence d’un différentiel arrière déblocable (Turf Mode) pour ménager le gazon.

Aptitudes :