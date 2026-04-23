Can-Am Renegade 650, 1000R X XC 2025 

Le Renegade est un hybride qui réunit les qualités d’un quad sport avec la traction à quatre roues motrices d’un quad ordinaire. Bien que Can-Am n’ait pas inventé le créneau, il a créé une commotion en présentant le Renegade 800 en 2006. On venait de lâcher toute une bête dans l’enclos. La carapace reçoit sa première révision depuis son introduction pour intégrer les 4 phares au DEL carrés. Il y a aussi du nouveau sous le capot où le moteur 570 laisse sa place au 650 et le 850 est complètement retiré du catalogue.

Le design fort introduit en 2006 n’a pas pris une ride. Sur le Renegade, la position de conduite est droite et haute et, ce qui frappe, c’est de voir comment elle peut convenir tant aux conducteurs de petite que de grande taille. Le large réservoir est sculpté de façon à ce qu’on puisse le serrer entre les cuisses en conduite rapide. Le confort de la selle est adéquat et les marchepieds donnent tout l’espace nécessaire pour se déplacer lors des transferts de poids.

La suspension du Renegade est indépendante aux quatre roues. La suspension avant est du type double bras triangulaire oscillant à géométrie antiplongée, laquelle offre un débattement de 22,9 cm (9 po). La suspension arrière indépendante est du type à bras tirés TTI et a un débattement de 23,6 cm (9,3 po). L’avantage de cette configuration, avec un débattement longitudinal au châssis plutôt que transversal, comme la concurrence, est d’éliminer les changements de carrossage ou de déport des roues. La stabilité directionnelle s’en trouve améliorée. Alors que les amortisseurs sont au gaz Showa sur le Gade 650, le Renegade 1000 X XC reçoit des amortisseurs FOX PERFORMANCE SERIES 1.5 PODIUM RC2 Piggyback qui peuvent porter votre randonnée en sentier à un tout autre niveau lorsqu’ils sont réglés correctement. Également, le 1000 X Xc ajoute au véhicule des roues d’aluminium, la servodirection tri-mode, des plaques de protection sous le véhicule, un guidon avec protège-mains

Can-Am a mis au monde un des meilleurs compromis possible entre un quad sport et un quad utilitaire. Cette recette est si juste que même après 17 ans sur le marché, elle est toujours au top de sa catégorie. Le Gade propose une polyvalence hors du commun dans son cocktail mécanique. Le dessin est audacieux, le véhicule confortable, vif et bon joueur.

QUOI DE NEUF ?

Nouvelles couleurs.

Nous apprécions :

La recette d’équilibre de la conduite entre le confort et la performance.

La longévité remarquable du modèle qui ne se démode pas et qui est toujours un baroudeur de sentiers compétent.

Nous aimons moins :

Rien.

Aptitudes :