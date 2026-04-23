Can-Am Outlander X MR 850 et X MR 1000R 2025

Dans sa refonte de la gamme d’Outlander, Can-Am n’a pas oublié le robuste X MR. Le Can-Am Outlander X MR 1000R est l’un des plus imposants VTT conçus par BRP, et il est plus performant et impressionnant sur des terrains très difficiles. Les plus gros pneus, le plus gros moteur, aucun défi n’est trop dur pour ces quads extravertis et prêts à affronter la boue.

Équipés de tous les ajouts nécessaires pour attaquer les plus profonds trous de boue, ces Outlander X MR sont offerts avec deux choix de moteur : le 850 et le 1000R. Dans la nouvelle génération G3, la motorisation est un tout nouveau bicylindre en V de 999 cm3. En fait, le 850 et le 1000R partagent le même bloc moteur et ont la même cylindrée. Ce qui les différencie sont une cartographie moteur différente et un embrayage plus costaud pour le 1000R. Dans sa version 850, le moteur développe une puissance de 82 HP et un couple de 66 lb-pi, tandis que dans sa version 1000R, on aura à notre disposition une puissance de 101 HP et un couple de 69 lb-pi!

Alors qu’à l’époque du G2, la longueur des châssis variait en fonction de la cylindrée, ce sera celui de l’Outlander monoplace qui sert de base pour tous les X MR de la génération G3.

L’attention du fabricant pour optimiser ces machines pour la boue est impressionnante. En plus de ce qui saute aux yeux, comme la relocalisation du radiateur, les pare-chocs enveloppants, les pneus agressifs de 30 pouces, les snorkels d’alimentation en air pour le moteur et la transmission. Les suspensions ont été calibrées pour maximiser la prise de contact de la roue avec le fond, notamment en y installant des amortisseurs Showa avec flotteur interne. Les ratios de transmission, dont celle du 1000R a une calibration spécifique, ont été ajustés pour faire tourner les roues dans le bourbier, les repose-pieds sont maintenant plus costauds pour assurer un appui solide dans le feu de l’action. Au volant de ces machines, on est envahi d’un sentiment d’invincibilité.

Ce sentiment est induit tout d’abord par la taille du VTT. L’assise est très haute, le volant large. On a vraiment conscience du gigantisme de la bête quand on revient sur un quad normal. Pourtant, ses imposantes dimensions et sa puissance n’en font pas une monture difficile à dominer. Son côté intimidant s’estompe rapidement au fil des kilomètres. En terrain très accidenté, l’important débattement des suspensions et la garde au sol de 13 pouces, additionnés à des roues de 30 pouces, donnent au quad une aisance de franchissement d’obstacles rarement vue. Mais c’est dans la boue profonde qu’on atteint le paroxysme, quand le quad s’enfonce jusqu’aux ailes, mais que les palettes des pneus malaxent la boue pour nous faire avancer jusqu’à l’autre côté.

Bien peu de choses différencient le 850 du 1000R : moteur plus puissant de 101 ch avec transmission calibrée en conséquence, signature DEL esthétique autour des phares, arceau de préhension au guidon, et 1500 $. Si vous êtes décidé à sauter dans l’univers du X MR, aussi bien prendre la grosse pointure de monture.

QUOI DE NEUF ?

Nouvelle génération.

Nous apprécions :

Le sentiment d’invincibilité que l’on ressent au guidon de ces machines et le plaisir d’affronter les obstacles grâce à la traction ahurissante des pneus XPS Swamp King XL.

Nous aimons moins :

Penser à changer les pneus l’hiver.

Aptitudes :