Can-Am Outlander 850 et 850 MAX 2025

Gros événement pour Can-Am cette année, le temps est venu de remplacer les vieillissants Outlander G2 qui sillonnaient les sentiers depuis plus de 10 ans par la nouvelle génération dénommée G3. Les G2 n’étaient pas déclassés, mais l’Outlander 700 démontrait que Can-Am était prêt à aller plus loin dans le concept. Les ingénieurs ont répété le processus de développement adopté pour l’Outlander 700 et les résultats sont probants.

La carrosserie a des airs de famille marqués avec l’Outlander 700. On y retrouve aussi une très belle finition. Les larges ailes et des panneaux cache-moteur fermés vous protégeront très efficacement des éclaboussures des roues. La position de conduite est haute et dégagée avec un triangle guidon/marchepied/selle presque parfait. Notons au passage la selle qui a un des rembourrages les plus moelleux de la catégorie. Également, le constructeur a prévu des espaces de rangement de série. On retrouve ainsi un coffre avant fermé et étanche dans le porte-bagage avant, un compartiment devant le siège conducteur pour ranger un téléphone portable, équipé d’une connexion USB. Enfin, un coffre arrière amovible, évoquant une boîte à outils.

Can-Am a aussi réglé les pires défauts de son véhicule de génération G2 : la chaleur et les bruits mécaniques. Afin de bien gérer le dégagement de chaleur pour les occupants, le moteur a été installé derrière des panneaux latéraux fermés. Quant aux bruits d’engrenages et de courroies qui affligeaient l’ancien Outlander G2, c’est beaucoup mieux grâce à l’attention portée lors de la conception.

La motorisation est un tout nouveau bicylindre en V de 999 cm3. En fait, le 850 et le 1000R partagent le même bloc moteur et ont la même cylindrée. Ce qui différencie les moteurs du 850 et 1000R, c’est une cartographie moteur différente de même qu’un système de refroidissement et un embrayage plus costauds pour le 1000R. Le moteur 850 développe une puissance de 82 HP et un couple de 66 lb-pi. Il n’a aucune difficulté à déplacer le véhicule. La gestion électronique est présente avec deux systèmes. Le premier est le mode de conduite (ITC) qui permet d’ajuster la délivrée de puissance selon trois modes : Work, Standard, Sport rein moteur (iEB). Le deuxième est un système de gestion de frein moteur intelligent (iEB) qui est réglable sur trois niveaux.

La puissance est transmise au sol via une transmission à variation continue qui fonctionne bien et silencieusement. Le système à quatre roues motrices qui équipe les versions est muni d’un différentiel avant débrayable. Les différentiels ont un niveau variable de sophistication du blocage automatique en fonction de la version de quad.

L’Outlander 850 a une suspension indépendante aux quatre roues à doubles bras triangulés. Cette suspension procure un débattement de 10,8 pouces à l’avant et de 12 pouces à l’arrière. Combinés ensemble, on obtient une généreuse garde au sol de près de 12 pouces, ce qui est remarquable.

En sentier, la mécanique s’exprime avec aisance et la traction est excellente. La puissance de 82 chevaux se déploie de manière fluide. Le Can-Am Outlander DPS 850 2025 propose un comportement à la fois ludique et sportif. Les accélérations sont assez saisissantes pour ce type de véhicule, tout comme les reprises sont musclées.

Son gabarit robuste et son poids de 942 lb ne limitent pas trop sa conduite agressive. Qui plus est, ils sont d’excellents atouts pour le travail. Sa capacité de remorquage de 1830 lb (830 kg) mérite d’être soulignée. Si vous souhaitez tracter une charge ou transporter du matériel pour une expédition, il est aussi conçu pour cela.

Notons aussi que l’espace pour le passager à l’arrière est parmi les plus spacieux et conviviaux.

L’Outlander 850 est proposé en trois niveaux de finition en version monoplace ou MAX à deux passagers. Malheureusement, la version XT-P avec les amortisseurs au gaz n’est plus disponible avec le 850 dans la génération G3.

L’Outlander 850 qui est la version de base passablement dénudée.

L’Outlander 850 DPS et 850 MAX DPS ajoutent la servodirection, le différentiel Visko-Lock QE plus élaboré. Et les roues d’aluminium.

L’Outlander 850 XT et MAX 850 XT ajoutent un treuil de 3500 lb, des pare-chocs avant et arrière, une boîte à gants premium pour cellulaire et chargeur, des pneus XPS Trail King de 26 pouces sur roues d’aluminium de 14 pouces.

QUOI DE NEUF ?

Nouvelle gamme.

Nous apprécions :

Les performances d’ensemble de l’Outlander 850, qui est très compétent dans toutes les sphères : performance, confort, tenue de route. Le 850 est un modèle à point.

Nous aimons moins :

L’Outlander X-TP avec les amortisseurs au gaz n’est plus disponible avec le moteur 850.

Aptitudes :