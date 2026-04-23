Can-Am Outlander 1000R et 1000R MAX 2025

Événement majeur pour Can-Am cette année : le moment est venu de remplacer les Outlander G2, qui ont arpenté les sentiers pendant plus de 10 ans, par la nouvelle génération, le G3. Refondre un modèle déjà dominant dans sa catégorie est toujours un défi pour un fabricant. Les ingénieurs ont reproduit le processus de développement utilisé pour l’Outlander 700, et les résultats sont impressionnants.

La carrosserie présente des traits familiers de l’Outlander 700, avec une finition de haute qualité. Ses larges ailes et les panneaux de protection du moteur offrent une excellente défense contre les éclaboussures. La position de conduite est élevée et dégagée. À noter, la selle est l’une des plus confortables de sa catégorie. De plus, le constructeur a intégré des espaces de rangement en série : un coffre fermé et étanche dans le porte-bagage avant, un compartiment devant le siège conducteur pour un téléphone portable avec une connexion USB et un coffre arrière amovible, semblable à une boîte à outils.

Pour mieux gérer la dissipation de chaleur pour les occupants, les moteurs ont été placés derrière des panneaux latéraux fermés. L’air est forcé vers l’arrière, permettant ainsi une évacuation efficace de la chaleur. Le résultat est impressionnant, car aucune chaleur n’est ressentie aux jambes, même lors de conduites intenses. De plus, les bruits d’engrenages et de courroies qui caractérisaient l’ancien Outlander G2 ont été considérablement atténués. Can-Am a donc corrigé les principaux défauts de la génération G2 : la chaleur et le bruit mécanique.

La motorisation est un tout nouveau moteur bicylindre en V de 999 cm³. Le moteur 1000R développe une puissance de 101 HP et un couple de 69 lb-pi. C’est la première fois que la barre des 100 HP est franchie pour un quad. La gestion électronique inclut deux systèmes : le mode de conduite (ITC) et le frein moteur (iEB). Le premier permet d’ajuster la réactivité de l’accélérateur et la puissance délivrée selon trois modes : Work, Standard et Sport. Le second, un système intelligent de gestion du frein moteur (iEB), est réglable sur trois niveaux et gère efficacement les descentes,

La puissance est transmise au sol via une transmission à variation continue qui fonctionne bien et silencieusement. Le système à quatre roues motrices qui équipe les versions est muni d’un différentiel avant débrayable. Enfin, la direction assistée offre trois niveaux d’ajustement.

L’Outlander 1000R dispose d’une suspension indépendante à double bras triangulé sur toutes ses roues et d’une barre stabilisatrice à l’avant. Can-Am a décidé de remplacer le design de la suspension arrière à bras longitudinal, qui était présent depuis le premier Outlander de 2004. Cette nouvelle suspension offre un débattement de 10,8 pouces à l’avant et de 12 pouces à l’arrière, permettant d’atteindre une garde au sol remarquable de près de 12 pouces. Avec les versions XT-P et MAX Limited, vous aurez aussi des amortisseurs au gaz FOX 1.5 Podium QS3.

En sentier, la solidité du châssis impressionne, gérant aisément les 101 chevaux. La puissance est indéniablement présente, et étonnamment, elle se déploie de manière très fluide. On ressent que toute la puissance est disponible, s’intensifiant progressivement jusqu’à atteindre son pic en fin de régime. Cela améliore la traction et renforce la sensation de contrôle du VTT. Les accélérations sont saisissantes et les reprises tout aussi percutantes. Peu importe la situation, on constate un comportement très joueur et sportif malgré sa base de VTT utilitaire.

Les amortisseurs absorbent efficacement les chocs, grâce à une calibration optimale. Que ce soit sur des chemins rocailleux ou des pistes boueuses, le confort de conduite se distingue vraiment comme un atout majeur du nouvel Outlander. Cela contribue non seulement à réduire la fatigue lors des longues sorties, mais aussi à améliorer le contrôle du véhicule.

Notons aussi que l’espace pour le passager à l’arrière est parmi les plus spacieux et conviviaux.

L’Outlander 1000R est offert en trois niveaux de finition en version monoplace et quatre niveaux pour les MAX à deux passagers.

L’Outlander 1000R DPS et MAX 1000 R DPS sont munis de la servodirection, du différentiel Visko-Lock QE plus élaboré et des roues d’aluminium.

L’Outlander 1000R XT et MAX 1000R XT ajoutent un treuil de 3500 lb, des pare-chocs avant et arrière, une boîte à gants premium pour cellulaire et chargeur, des pneus XPS Trail King de 26 pouces sur roues d’aluminium de 14 pouces.

L’Outlander 1000R XT-P et MAX 1000R XT-P ajoutent un radiateur renforcé, un différentiel avant Visko-4Lok plus élaboré et les amortisseurs au gaz FOX 1.5 Podium QS3.

L’Outlander MAX Limited 1000R ajoute au XT-P : une calibration spécifique de l’embrayage, un tableau de bord LCD couleur de 10,25 po.

QUOI DE NEUF ?

Nouvelle gamme.

Nous apprécions :

Les performances d’ensemble de l’Outlander 1000R, qui est très compétent dans toutes les sphères : performance, confort, tenue de route. Le 1000R est un modèle hautement compétitif sur le marché.

Nous aimons moins :

L’écran LCD couleur de 10,25 pouces n’est disponible qu’avec le Limited.

Les prix demandés sont à la hausse.

Aptitudes :