Can-Am Maverick X3 et Maverick X3 MAX 2025

C’est de loin un des modèles les plus excitants à rouler dans le monde du quad. Cependant, le X3 n’est plus le porte-étendard de très haute performance de Can-Am dans le monde du quad. Ce rôle est maintenant dévolu au Maverick R. Toutefois, le X3 livre toujours des performances de haut niveau, notamment avec la dernière version du moteur turbo encore plus volcanique de 200 chevaux-vapeur. Bien que les suspensions à très grand débattement soient très efficaces, Can-Am offre aussi la suspension à ajustement électronique continu Smart-Shox.

Offerte sur les surperformants Turbo RR, il s’agit d’une suspension entièrement autoréglable qui contrôle à la fois la compression et le rebond pour une meilleure précision de conduite. Le pilote pourra ajuster les réglages des amortisseurs à partir du tableau de bord selon trois modes : Confort, Sport et Sport +.

En surveillant constamment la position des roues et la vitesse du véhicule, le système agit autant sur la compression que sur le rebond et peut passer de pleine souplesse à fermeté entière en dix-sept millisecondes (0,017 s). Ainsi, vous obtiendrez un meilleur contact avec le sol. En réglant constamment la suspension en temps réel, la stabilité s’en trouve améliorée, augmentant du coup la tenue en virage et la tenue de cap. Enfin, le confort s’en trouve amélioré par l’élimination du talonnage et des rebonds indésirables. Faut bien contrôler cette puissance et la transmettre efficacement au sol.

La famille X3 est vaste car elle offre 22 déclinaisons de modèles, mais pour simplifier les choses, sachez simplement qu’elle se recoupe selon trois axes logiques : la version du moteur turbo, la largeur de voie et l’ensemble spécialisé. Pour les moteurs, il est possible d’obtenir une version Turbo augmentée à 135 chevaux cette année ou une version Turbo RR qui développe un électrisant 200 chevaux. Les largeurs de voie sont désignées, dans l’appellation du modèle : les lettres DS pour les 64 pouces de large et RS pour les 72 pouces de large. Enfin, vous retrouverez les ensembles d’usage spécifique tels que RC pour la progression technique sur le roc, X MR pour la boue et MAX pour les versions quadriplaces.

Le cœur qui bat sous le capot des X3 est un moteur trois cylindres Rotax ACE de 900 cm3, turbocompressé. Le moteur d’entrée de gamme offre 135 chevaux, ce qui devrait répondre à tous vos besoins rationnels, mais la chose aurait été moins enivrante. En effet, les sorciers de Can-Am ont concocté le Turbo RR qui produit un explosif 200 chevaux .

Le véhicule est suspendu par la suspension FOX RC2 munie de plusieurs réglages ajustables pour la compression et les rebonds, afin de répondre aux différents besoins des utilisateurs, avec un débattement de 22 pouces (55,9 cm) à l’avant et de 24 pouces (61 cm) à l’arrière qui en fait le chef de file au sein de l’industrie. Jumelée à une largeur de 72 pouces (182,9 cm) (il existe aussi une version à 64 pouces) et un empattement de 102 pouces (259 cm), elle vous assurera une pleine stabilité lorsque vous attaquerez des courbes à haute vitesse.

Les X3 X RC Turbo RR sont des véhicules de rêve pour les amateurs de terrains rocheux. Ils sont dotés du nouveau différentiel Smart-Lok de Can-Am. Il s’agit d’un différentiel avant entièrement verrouillable sur-le-champ avec des modes automatiques à commande électronique. Vous pouvez également appuyer sur un bouton pour accéder à des calibrages préprogrammés et intelligents de votre type de conduite. Ces modèles sont livrés avec un débattement de 20 pouces et des pneus de 30 pouces conçus pour le roc.

Si c’est la boue que vous aimez, les plateformes X MR Turbo RR sont disponibles en largeurs de 64 ou 72 pouces. Elles se voient greffer en plus un différentiel Smart-Lok et des prises d’air spéciales surdimensionnées montées autour du châssis pour laisser la machine respirer dans la boue la plus gluante et la plus menaçante. Vous obtenez également des pneus de boue ITP Cryptid de 30 pouces qui catapulteront joyeusement la boue dans les airs grâce à la furie des 200 chevaux-vapeur.

La gamme du Maverick X3 représente le pinacle des quads sport sur la planète dans le moment et c’est un privilège de pouvoir posséder une telle machine pour son propre plaisir. Une grande puissance entraîne une grande responsabilité et tout propriétaire de X3 doit choisir avec soin l’endroit où aller jouer avec cette puissante gâterie turbocompressée.

QUOI DE NEUF ?

Rien en 2025.

Nous apprécions :

Le Maverick X3 est est un VCC de très haute performance. Il va sans dire que les prestations du véhicule sont impressionnantes et iront encore plus loin avec l’introduction de la suspension active Smart-Shox.

Le Maverick X3 Turbo d’entrée de gamme est une bonne valeur face à la concurrence et même dans la gamme BRP.

Nous aimons moins :

Les prix élitistes des versions les plus luxueuses.

Aptitudes :