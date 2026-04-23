Can-Am en 2025: démontrer dans ses actions l’inexorable volonté de dominer 

Cette année, Can-Am frappe un grand coup en remplaçant les Outlander 850 et 1000R, une gamme de modèles très populaire. La recette convaincante de développement appliquée pour les Outlander 500/700 a été répétée et il en est résulté une proposition très persuasive. D’ailleurs, Can-Am est fière d’annoncer que l’Outlander 1000R est le premier quad à dépasser la barre des 100 chevaux! Ils sont toujours offerts en version monoplace ou biplace Max selon les modèles et les cylindrées. Les différents niveaux d’équipements de base, DPS, XT, XT-P sont présents sur tous les modèles. Les amateurs de boue seront comblés par l’Outlander X MR dans les versions 1000R et 850.

Les Outlander 500/700 et PRO remplacent les Can-Am 450 et 570 comme VTT d’entrée de gamme. Les 500/700 proposent des quads pour répondre aux besoins des amateurs. En effet, l’offre de Can-Am dans ce créneau est très convaincante. La conception a été faite pour réduire les coûts d’entretien, notamment en éloignant les périodes d’entretien recommandées ainsi qu’en rendant très accessibles les composantes à entretenir : filtre à air, batteries, panneau de fusible, jauge a huile, etc. L’Outlander PRO a été conçu résolument pour le travail avec sa transmission renforcée et ses pare-chocs pour toutes les versions. Le PRO propose aussi des aides à la conduite ou au travail, comme le limiteur de vitesse.

Le Maverick R a causé une commotion l’an passé et rehausse la barre en termes de performances grâce à sa motorisation de 240 HP, sa transmission de type DCT et ses suspensions innovatrices, mais aussi quant aux dimensions, qui commencent à être très imposantes. En effet, ce VCC a une largeur de 77 pouces! Dans la logique de développement que l’on connait chez Can-Am, le Maverick R voit toutes ses déclinaisons d’équipements être épaulées par une version MAX à quatre passagers en 2025.

Le Maverick X3, en retrait derrière le Maverick R, n’offre rien de nouveau, sauf un niveau de performance capable de décoiffer le plus blasé des quadistes.

Le Commander qui se repositionne dans la gamme des Crossover, tels que le Polaris General ou le Yamaha Wolverine RMAX, continue son chemin sans grandes modifications.

Avec une motorisation grandement mise à jour il y a trois ans, le Defender continue d’être présenté dans une variété ahurissante qui répondra aux besoins de tout utilisateur.

Les Maverick Trail et Maverick Sport remplissent la mission d’offrir une gamme récréative compétente à prix abordable. Le Trail a une largeur de 50 pouces et se vend avec le moteur de 700 ou 1000 cm3. Le Sport, de son côté, est doté d’emblée d’un moteur à deux cylindres Rotax 1000R (100 ch) et se voit confier la mission de répondre à presque tous les types d’utilisation extrême que l’on peut rencontrer, en exceptant l’ultra-haute performance qui est dévolue aux Maverick R et X3. Le Maverick Sport a même sa version X RC pour ramper sur les pentes de roc ou la version X MR pour vaincre la boue. Il a aussi été pourvu d’une version à quatre passagers.

Enfin, la vénérable gamme Renegade, hybride entre les quads sport et les 4×4, revient en versions 650 et 1000R et en versions boue X MR 650 et 1000R.