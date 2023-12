BRP CÉLÈBRE 20 ANS D’AVENTURES ET D’INNOVATION

Valcourt, Québec, le 18 décembre 2023 – BRP inc. (TSX : DOO; NASDAQ : DOOO) marque un jalon important dans son histoire en célébrant 20 ans d’aventures, d’innovation et de croissance. L’aventure de BRP a commencé le 18 décembre 2003 alors qu’elle prenait son envol en tant qu’entreprise indépendante. Sa mission, qui demeure la même aujourd’hui, était de créer de nouvelles façons de déplacer les gens et de redéfinir les expériences de conduite des sports motorisés afin qu’elles soient mesurées par l’émotion plutôt que la distance.

20 ans de croissance*

BRP a connu une croissance exceptionnelle. En 20 ans, l’entreprise a triplé ses parts de marché mondiale, devenant le premier fabricant d’équipement d’origine (OEM) de sports motorisés au monde.

Elle est passée de 7 500 à 23 000 employés dans 26 pays. Les revenus ont plus que quadruplé en passant de 2,4 à plus de 10 milliards $ CAD, et BRP propose désormais 8 gammes de produits diversifiés couvrant toutes les saisons et s’adressant à toute la famille, des amateurs d’adrénaline pure aux aventuriers de week-end.

« J’ai le privilège d’être président et chef de la direction de BRP depuis sa fondation. Lorsque Bombardier a pris la décision de vendre sa division des produits récréatifs il y a 20 ans, j’ai dit à tous les employés que c’était notre chance de prouver au monde que nous pouvions réussir en tant qu’entreprise autonome », a dit José Boisjoli, président et chef de la direction de BRP. « Aujourd’hui, un produit de sports motorisés sur trois vendu dans le monde porte le logo de BRP. Nous avons pris des risques audacieux pour offrir les meilleures expériences à nos communautés de conducteurs, tous produits confondus. »

BRP s’est imposée comme une entreprise innovatrice, défiant les conventions de l’industrie. De la plateforme Rev qui a transformé l’expérience de conduite des motoneiges Ski-Doo au Sea-Doo Spark qui a redéfini les motomarines d’entrée de gamme, en passant par les véhicules côte-à-côte qui ont défié les normes de la performance et de la course, puis le Can-Am Spyder et le Ryker qui ont marquéla catégorie des véhicules à trois roues. BRP a constamment repoussé les limites de la technologie, du design et de l’expérience de conduite.

L’expansion mondiale de BRP, dont le siège social est toujours à Valcourt au Québec, ne se limite pas aux produits. Avec un réseau de près de 3 000 concessionnaires dans le monde, BRP vend aujourd’hui ses produits dans 130 pays. L’entreprise a consolidé ses liens avec des partenaires stratégiques et investi dans des communautés du monde entier, de Valcourt, Québec, à Rovaniemi en Finlande, en passant par le Mexique et les États-Unis. L’empreinte manufacturière de BRP est passée de 7 à 14 sites dans le monde.

« BRP est actuellement le meilleur OEM sur le marché, c’est un choix facile et naturel pour nous. C’est une entreprise qui a toujours été en avant du marché avec un réseau très fort et beaucoup de nouveaux produits novateurs », a affirmé Chantal Contant, présidente du Groupe Contant. « BRP représente aujourd’hui 85 % de notre chiffre d’affaires et nous sommes très heureux d’être partenaires. »

Tournée vers l’avenir

BRP reste résolument tournée vers l’avenir. Engagée à réduire son empreinte carbone, l’entreprise investit massivement dans les nouvelles technologies, l’expertise et l’innovation. Entre autres, BRP veut devenir la référence en matière de véhicules récréatifs électriques et son objectif d’ici 2035 est que 50 % de ses produits vendus soient électriques. BRP explore aussi de nouveaux marchés potentiels – notamment celui de la mobilité urbaine – et compte renforcer son positionnement dans le secteur des produits marins.

BRP célèbre ces deux décennies en restant fidèle à ses valeurs fondamentales : la passion, la détermination, l’ingéniosité et la confiance. Guidée par l’aventure, l’entreprise continue à partager avec le monde entier des expériences uniques tout en affirmant son engagement envers l’inclusivité et lalutte contre l’intimidation.

« Derrière ces vingt années de croissance, il y a avant tout des gens. Des gens de coeur, ingénieux et passionnés, prêts à relever les défis de notre industrie et à innover. Ils sont à la base de notre culture, celle que nous appelons “sang jaune”, comme la couleur de la première motoneige de Joseph- Armand Bombardier. Je tiens à les remercier sincèrement », affirme José Boisjoli. « Je tiens également à exprimer ma gratitude à nos concessionnaires du monde entier. Leur enthousiasme, et leur engagement à l’égard de nos produits ont joué un rôle essentiel dans notre succès mondial. Enfin, je veux remercier nos clients. Ils sont au coeur de tout ce que nous faisons et ce sont eux qui nous motivent à repousser toujours plus loin les limites de l’innovation. »

À propos de BRP

BRP inc. est un chef de file mondial dans l’industrie des produits de sports motorisés, des systèmes de propulsion et des bateaux qui repose sur plus de 80 ans d’ingéniosité et sur une attention particulière portée à sa clientèle. Grâce à son portefeuille de marques distinctives et de premier plan qui comprend les motoneiges Ski-Doo et Lynx, les motomarines et les pontons Sea-Doo, les véhicules hors route et sur route Can-Am, les bateaux Alumacraft et Quintrex, les pontons Manitou et les systèmes de propulsion marine Rotax de même que les moteurs Rotax pour karts et avions de loisir, BRP ouvre la voie à des aventures exaltantes et donne accès à des expériences sur différents terrains de jeux. La Société complète ses gammes de produits par un portefeuille dédié de pièces, d’accessoires et de vêtements afin d’optimiser pleinement l’expérience de conduite. Engagée à croître de façon responsable, BRP développe des modèles électriques pour ses gammes de produits existantes et explore de nouvelles catégories de produits à basse tension et à assistance humaine. BRP, dont le siège social est situé au Québec, Canada, enregistre des ventes annuelles de 10 milliards $ CA provenant de plus de 130 pays, et emploie près de 23 000 personnes ingénieuses et motivées à l’échelle mondiale.

*Tous les chiffres présentés dans le présent communiqué sont en date du 31 juillet 2023.