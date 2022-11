Kimpex est une compagnie surtout reconnue depuis des années pour leurs pièces de remplacement, et ce, tant au niveau VTT, moto, motoneige et j’en passe. Dans le monde du vêtement, depuis plusieurs années, il est très intéressant de voir l’inventaire de la compagnie au niveau chasse et pêche. C’est pour cette raison que nous avons décidé de faire l’essai des bottes de pêche X-Stream de Green Trail distribuées par Kimpex!

Description – Botte de pêche X-STREAM de Green Trail

Les bottes sont en premier lieu vouées au monde de la pêche. Parfaitement étanches et très hautes, elles sont idéales entre autres pour la pêche en rivière. Fabriquées de Nylon et PVC, elles possèdent une semelle antidérapante très efficace. L’intérieur des bottes est recouvert de vinyle, pour faciliter leur utilisation. On retrouve un ceinturon à la taille et des bretelles ajustables avec attache rapide, permettant un bon ajustement, et la partie inférieure arrière est munie d’un élastique pour s’assurer d’un maintien optimal.

Quoi de mieux pour en profiter et tirer quelques lignes à l’eau! Assurément, elles rencontrent tous les critères pour rester au sec et profiter au maximum de notre sport favori. Les bretelles effectuent leur travail et permettent une certaine souplesse lors des mouvements et déplacements. Les semelles possèdent une bonne adhérence pour faciliter les déplacements sur les roches mouillées et autres terrains glissants.

Comme toutes bonnes bottes de pêche, il nous faut tout de même une certaine souplesse pour enfiler et retirer de tel pantalon, mais tout compte fait, ça vaut vraiment la peine pour demeurer au sec! Les bottes X-Steam de Green Trail sont distribuées par Kimpex au coût de 121,99 $. Vous pouvez les retrouver sous l’acronyme Bottes aux hanches en contactant votre distributeur local ou en visitant directement le site web de Kimpex au www.kimpex.com!