Depuis que j’avais acheté mon quad la fameuse sortie qui se rend à l’Étape dans le parc des Laurentides me travaillait beaucoup. Ce parc est un endroit attirant mais il faut prendre le temps de planifier pour pouvoir en profiter.

Préparer la balade, bien sûr !

En m’informant je constate qu’on est mieux d’être bien préparé et qu’il faut un minimum de cinq quads. Pas de problème, Facebook me rend la tâche facile. Création de l’évènement et hop c’est parti ! Je me suis vite rendu compte que cette balade n’intéressait pas seulement que moi. En peu de temps, 12 quads se sont ajoutés à mon plaisir.

Il est important avant de partir d’avoir une réserve d’essence et surtout de connaître sa capacité de kilométrage. Cela aidera grandement à prévenir les petits pépins. Il faut prévoir au moins une personne guide qui connaît bien les sentiers. Avoir également iQuad dans son cellulaire et télécharger en mode hors réseau la carte du secteur.

Il faut prévoir les moments de chasse. Lors de cette période les sentiers dans le secteur sont complètement fermés. Par contre, ils sont mis à jour régulièrement sur iQuad. La Fédération Québécoise des Clubs Quads s’occupe de l’entretien des sentiers. Il est donc important d’aviser la Fédération s’il y a quoi que ce soit d’anormal dans ceux-ci. L’entretien et le maintien de nos beaux sentiers est l’affaire de tous.

Beau matin

26 août 2023, 8 h, direction Bec-Scie dans la belle ville de La Baie. Un magnifique endroit pour rejoindre la gang. Il faisait beau et chaud. La pluie semblait très loin de nous. Le temps s’annonçait idéal pour cette randonnée de plus de 300 km. L’aire de stationnement et le lieu de départ étaient tout simplement parfaits.

Balade vers l’Étape dans le parc des Laurentides

En arrivant à destination, un total de 12 quads attendaient. Wow! Croyant n’être que quelques-uns, un plaisir m’envahit. Préparation de la machine et on pique une petite jasette avec chacun. Ensuite, je fais une prise de parole pour rappeler les règles de sécurité et le déroulement de la journée. Les machines pleines au gaz et les quadistes sont prêts à partir.

Des éoliennes plus grandes que soi!

Peu de temps après notre départ, les éoliennes nous entourent. Je suis sous le charme de leur grandeur. Impressionnant et déroutant à la fois, cela est incroyable de voir de si près ces machines. Dans la forêt, nous sommes si petits dans ce qui est si grand. Croyant le silence, il est assez fou de constater que de chaque mouvement dans l’air en ressort un fort son.

Balade vers l’Étape dans le parc des Laurentides

Il est possible de faire un arrêt sur une plaine. Rien de mieux pour admirer ce panorama. Un paysage à couper le souffle. Je conseille vivement de prendre le temps de s’y arrêter.

Ce que je recommande au départ, c’est de s’enregistrer au préalable pour la zec Mars-Moulin. Il suffit à ce moment de remettre les documents nécessaires et de repartir aussitôt. Pour notre part, nous avions un guide à l’avant ainsi que deux agents de sentier.

Nous avions des sentiers pour tous les goûts. Et ça, c’est mon genre de sortie. Des sentiers de gravier quelque peu escarpés aux plus complexes et dans la forêt. Il y a toujours la possibilité de prendre un peu plus de vitesse en toute sécurité. Ainsi que travailler notre technique dans certaines portions. Pour que le plaisir soit présent pour tous, nous avons décidé de séparer la gang en deux. Ce qui a facilité la gestion. Un groupe plus rapide avec des envies d’adrénaline et de puissance. Et un second, plus relax et sécuritaire. En somme, la signalisation était vraiment bien. Il est difficile de prendre un mauvais embranchement ou de s’y tromper.

Balade vers l’Étape dans le parc des Laurentides

Du plaisir pur et dur!

À plusieurs reprises nous avons effectué des arrêts. Collation, café, essence et le plus important, discuter tous ensemble. Lors de l’aller, nous avons eu droit à un peu de poussière. Nous traversons l’autoroute du parc des Laurentides à la hauteur des portes de l’enfer.

Par la suite, une énorme boucle nous mène via les sentiers de motoneige vers l’Étape. Avec plaisir, tout juste avant d’arriver à l’Étape, un énorme trou de boue nous attend. Nous avons passé en quelques secondes de tout propres à très très sales. Une fois sur place, tout le monde remplit les machines ainsi que leur réserve. C’est beau à voir! Une belle communauté de quads à travers tout ce monde.

L’heure d’un bon dîner. Certains avaient apporté leur lunch et pour d’autres, dîner chaud. Même les plus ambitieux se sont fait plaisir avec leurs fidèles petites saucisses dans le bacon. On prend une bonne heure pour recharger les batteries et notre estomac.

L’heure sonne!

Tous vers nos machines et la pluie s’amène tranquillement. Chaque personne enfile son ensemble de pluie. Ce que nous n’aurons pas regretté. Pour moi, la quantité de pluie était parfaite pour empêcher la poussière de remonter. Pour d’autres, quelques fous rires et le fond de pantalon mouillé.

Balade vers l’Étape dans le parc des Laurentides

Plusieurs éclaircies parsemées de gouttes de pluie. C’était tellement beau! J’étais contente de mener le bal du deuxième groupe. Par moments, j’apprenais quel chemin il fallait prendre et je me suis fait bien taquiner pour m’être trompée quelques fois.

Dans le Club Quad du Fjord, nous avons la chance d’avoir un magnifique refuge. Certains ont préféré poursuivre le plaisir là-bas. Mais pour d’autres, retrouver des vêtements secs et une douche chaude étaient beaucoup mieux. Tout de même, nous sommes arrivés aux voitures vers 18 h 30. Dernier décompte au compteur, 317 kilomètres. Oh la la! Que de plaisir!

Important à prévoir lors de la planification de la randonnée

Il faut considérer que nous sommes tous différents, chacun avec son niveau d’expérience en quad. Avec également des machines de plus en plus fortes et performantes. Certains quadistes aiment l’adrénaline et les défis. Ils préfèrent la vitesse à la contemplation de la nature. Ce qui peut créer des divergences au sein du groupe.

Dans la mesure du possible, lors de l’organisation d’une randonnée, il faut connaître certains points. Il faut connaître les capacités de chacun. Avoir une certaine connaissance des sentiers en termes de kilométrage et de niveaux. Avec une analyse de base, prévoir le type de quadistes qui pourront y être ainsi que leur nombre. Une randonnée plus accessible permet aux nouveaux adeptes de s’initier plus facilement. Pour une sortie plus aguerrie, il y aura possibilité d’une restriction de participants. Il faudra aussi considérer le niveau d’expérience. Le type de machine peut également entrer en ligne de compte.

Texte: Joanie Courcy-Fortin, Chroniqueuse