Kawasaki-Nouveaux-modèles-2024

Toronto, ON – Aujourd’hui marque le lancement d’excitants nouveaux modèles dans la gamme de produits 2024 de Kawasaki.

Voici un aperçu plus en détails des caractéristiques de nos nouveaux modèles.

NOUVEAU – 2024 MULE PRO-FX, PRO-FXR et PRO-FXT

Nouveau moteur bycilindre parallèle de 999cc pour plus de muscle à mi-régime et une vitesse maximale plus élevée

Nouveau look uniformisé inspiré du PRO-FXR sportif

Nouvelle posture plus sportive avec un dégagement au sol et un débattement accrus

Accès et entretien des pièces clés facilités

Nouvelle suspension autonivelante

Notre gamme de véhicules côte à côte robustes devient encore plus compétente et athlétique grâce à d’importants changements. Notre gamme de MULE PRO-FX 1000, MULE PRO-FXR 1000 et MULE PRO-FXT 1000 reçoit un nouveau moteur bicylindre parallèle quatre temps de 999cc conçu pour travailler avec encore plus de vigueur pour accomplir toutes vos tâches. Une plus grande puissance permet à nos MULE PRO 1000 d’atteindre une vitesse maximale plus élevée en faisant les Kawasak MULE les plus rapides et permettant de se déplacer de site en site plus efficacement.

En changeant le moteur, les ingénieurs Kawasaki se sont aussi penchés sur la question de l’entretien régulier et ont apporté des améliorations majeures au positionnement de certaines pièces. Par exemple, l’entrée d’air de type tuba a été réacheminé afin de réduire l’accumulation de poussière dans le filtre à air ce qui permet d’augmenter l’interval d’entretien de 50 à 200 heures.

Sous le panneau latéral à dégagement rapide, une nouvelle jauge à essence facile d’accès rend la vérification des niveaux plus aisée. Sous la caisse de chargement, le filtre à huile a été repositionné sur le haut du moteur pour des remplacements faciles.

Tous les modèles de MULE PRO 1000 reçoivent un design de calandre rafraîchi, inspiré du PRO-FXR plus sportif avec un ensemble de quatre phares plus agressif et des écussons Kawasaki plus évidents. La garde au sol et le débattement ont aussi été augmentés pour de meilleures aptitudes hors route.

Garde au sol par modèle:

PRO-FX 1000 HD: 300/301 mm (11,9 po) (précharge standard/max)

PRO-FXR 1000: 310/335 mm (12,2/13,2 po) (précharge standard/max)

PRO-FXT 1000: 295/320 mm (11,6/12,6 po) (précharge standard/max)

Pour ce qui est du débattement, tous les MULE PRO 1000 offrent 279 mm (11,0 po) aux roues avant et256 mm (10,1 po) à l’arrière.

Autre nouveauté pour 2024 est la nouvelle suspension arrière autonivelante offerte en équipement desérie sur le MULE PRO-FX 1000 HD et le MULE PRO-FXT 1000 Ranch Edition. Une fois la caissechargée et la suspension arrière comprimée, en conduisant le véhicule, une pompe mécanique soulève la suspension arrière pour atteindre un niveau optimal afin de répartir le poids de la charge, un bénéfice tant pour la maniabilité que le freinage. Une fois la charge retirée, via le même mécanisme, la suspension retourne graduellement à son paramètre initial.

Les prix pour la nouvelle gamme de MULE PRO 1000 se détaillent comme suit:

MULE PRO-FX 1000 HD: 22 999 $

MULE PRO-FXR 1000 LE: 22 399 $

MULE PRO-FXT 1000 LE: 24 699 $

MULE PROF-FXT 1000 RANCH EDITION: 26 499 $

Pour 2024, nous sommes aussi heureux d’annoncer le retour de la Ninja ZX-10RR dans notre gamme de produits, disponible en quantités très limitées. Nos VTT jeunesse KFX50 et KFX90 et VTT BRUTE FORCE 300 sont prêts à affronter les sentiers cet été, de même que notre gamme complète de motoshors route KLX.

Pour en savoir plus sur nos produits 2024, visitez Kawasaki.ca

À PROPOS DE KAWASAKI

Kawasaki Motors, Ltd. a commencé la production à grande échelle de motocyclettes il y a plus d’un demi-siècle. Le premier moteur de motocyclette de Kawasaki a été conçu en tirant profit du savoir-faire technique récolté dans le domaine du développement et de la production de moteurs d’avions, et l’arrivée de Kawasaki au sein de l’industrie de la motocyclette a été stimulée par les efforts constants de l’entreprise pour développer de nouvelles technologies. De nombreux modèles Kawasaki introduits au fil des ans ont contribué à façonner le marché et, ce faisant, sont devenus de véritables légendes, en raison de leur ingénierie et conception à la fine pointe, de leur puissance transcendante et de leur plaisir de conduite inégalé. L’engagement constant de Kawasaki à maintenir et consolider son rôle de meneur engendrera sûrement de futures nouvelles légendes. Le slogan de Kawasaki, « Prenez du bon temps ! », est reconnu dans le monde entier. La marque Kawasaki est synonyme de véhicules puissants, élégants et au sommet de leurs catégories respectives. Des renseignements sur la gamme complète de produits de sport motorisé de Kawasaki sont disponibles sur Internet à l’adresse www.kawasaki.ca.